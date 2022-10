Microfone condensador: 7 modelos com entradas USB ou XLR

Já o HyperX Solocast conta com tecnologia plug & play e certificações das plataformas TeamSpeak e Discord por valores que partem de R$ 350. Outra opção é o AKG P420, que traz conexão XLR e diafragma duplo por cerca de R$ 1.759. Veja abaixo sete microfones condensadores para comprar no Brasil em 2022.

1. Docooler BM800 - a partir de R$ 84

O BM800, da Docooler, é uma opção interessante para quem deseja adquirir um microfone condensador sem a necessidade de grandes investimentos. Com captação cardioide, com sensibilidade frontal e parcialmente lateral, o modelo é um microfone unidirecional com cabo de áudio P2 de dois metros de extensão. Porém, é importante ressaltar que, por requerer energia para o seu funcionamento, o produto deve ser ligado a uma placa de som externa para obter um som nítido.

Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 70% de suas avaliações. Ele pode ser visto por preços a partir de R$ 84.

Prós: bom custo-benefício

Contras: microfone de entrada

2. Trust GXT 232 Mantis - a partir de R$ 160

O Trust GXT 232 Mantis é mais um modelo de valor acessível para quem busca um microfone versátil. Com captação omnidirecional, conexão USB e cabo de 1,5 metro, o modelo conta com a tecnologia plug and play, bastando conectar ao dispositivo para poder utilizá-lo. O produto ainda conta com um kit bastante robusto, com tripé de mesa, pop filter e suporte aranha, fazendo com o que seu uso seja otimizado em qualquer ambiente. O produto pode ser adquirido por valores que partem de R$ 160.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 72% de suas avaliações.

Prós: produto com excelente custo-benefício e tecnologia plug & play

Contras: cabo de 1,5 metro pode ser curto para alguns setups

3. Blue Snowball iCE - a partir de R$ 244

O Blue Snowball iCE é mais uma alternativa para quem gosta da praticidade dos microfones plug & play. Ele é uma opção minimalista e bastante potente. Com captação cardióide e conexão USB, o modelo possui certificação das plataformas Skype e Discord, além de contar com um suporte tripé de mesa, design retrô e poder ser adquirido nas cores preto e branco.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 86% de suas avaliações. O microfone é vendido por preços que partem de R$ 244.

Prós: tecnologia plug & play e certificação das plataformas Skype e Discord

Contras: modelos com configurações semelhantes podem ser adquiridos a preços mais baixos

4. HyperX Solocast - a partir de R$ 350

O HyperX Solocast é mais um microfone na linha de condensadores plug & play. O modelo tem captação cardioide com conexão USB e compatibilidade com consoles e computadores. Seu design minimalista na cor preta e seu ajuste de angulação fazem do modelo um excelente upgrade no setup, que conta com botão de mute com LED indicador. O produto é visto por cifras a partir de R$ 350.

Além disso, o item conta com certificações das plataformas TeamSpeak e Discord, e embora o modelo conte com um suporte de mesa, o microfone possui entrada para haste compatível com conectores 3/8" e 5/8'. Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 87% de suas avaliações.

Prós: tecnologia plug & play e certificação das plataformas TeamSpeak e Discord

Contras: valor elevado se comparado com microfones de configurações semelhantes

5. Razer Seiren Mini - a partir de R$ 453

O Razer Seiren Mini apresenta captação supercardioide, que entrega captação ainda mais direcionada, mas com maior sensibilidade na parte traseira do equipamento. Ele apresenta um microfone condensador com conexão USB, estrutura minimalista e ultracompacta. O modelo conta com estabilizador interno, diminuindo a interferência de movimentos bruscos e pequenos choques no microfone, além de possuir um suporte de mesa extremamente estável e compatibilidade com hastes.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 77% de suas avaliações. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 453.

Prós: estabilizador interno e captação direcionada

Contras: maior sensibilidade na parte traseira do microfone

O Audio-Technica AT2020 é indicado para projetos de home studio. Ele pode ser uma boa opção para quem busca um microfone de boa durabilidade. Com construção robusta, o modelo é um cardióide com conexão XLR e diafragma de baixa massa, que melhora a resposta a altas frequências.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 88% de suas avaliações. Os interessados precisam desembolsar para comprar o produto.

Prós: microfone robusto e de alta durabilidade

Contras: embora apresente maior qualidade, o conector XLR implica na necessidade do uso de uma mesa de som

O AKG P420 é indicado para os usuários que buscam o que há de melhor no mercado, mesmo que para isso precise desembolsar um pouco mais do orçamento. O microfone condensador traz diafragma duplo, alta sensibilidade, conexão XLR e padrão de captação selecionável, podendo variar entre unidirecional, omnidirecional e bidirecional, o modelo é extremamente versátil e pode ser utilizado nas mais diversas gravações. Além disso, o microfone conta com um kit que inclui suporte aranha, suporte de mesa e case de metal para transporte. O produto é comercializado por valores que partem de R$ 1.759.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 78% de suas avaliações.

Prós: microfone extremamente completo e de alta qualidade

Contras: valor bastante elevado

