Microfone de lapela: 7 modelos para gravar vídeos e entrevistas

Microfones de lapela são uma boa opção para quem precisa gravar vídeos ou realizar entrevistas. Os modelos são leves, têm uma boa qualidade de áudio, mas a captação de som é feita em um raio curto. Empresas como Tomate, Audio Technica e Boya oferecem opções por preços a partir de R$ 14 , como é o caso do Tomate MP-018, que traz tecnologia plug and play e cabo P2.

Já o Boya BY-M1 é compatível com PCs e smartphones por valores que partem de R$ 119. Outra alternativa é o Audio Technica ATR4650, que conta com clipe de roupa e conexão USB por cerca de R$ 175.

1 de 8 Microfone de lapela: veja 7 modelos por preços que variam entre R$ 14 e R$ 175 — Foto: Melissa Cruz/TechTudo Microfone de lapela: veja 7 modelos por preços que variam entre R$ 14 e R$ 175 — Foto: Melissa Cruz/TechTudo

Qual microfone de lapela comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O Tomate MP-018 é um modelo com design elegante e discreto. É compatível com computadores, câmeras e filmadoras ou qualquer tipo de equipamento que tenha P2 Mic. A gravação do áudio é em stereo com sensibilidade de até 30 dB e uma ampla resposta de frequência. O produto é vendido por valores a partir de R$ 14.

A conexão é via cabo P2 de 3,5 mm e tem tecnologia plug and play, ou seja, basta conectar o cabo para começar a utilizar o microfone. Para a utilização em celulares é necessário adaptador vendido separadamente. Na Amazon, foi avaliado com nota 3,4 de 5, com compradores que elogiam o custo-benefício, mas ressaltam que o áudio pode não ser tão claro.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: conectividade plug and play

2 de 8 Microfone Tomate MP-018 é o modelo mais em conta da lista — Foto: Divulgação/Tomate Microfone Tomate MP-018 é o modelo mais em conta da lista — Foto: Divulgação/Tomate

O microfone Knup KP-911 é um modelo de design compacto. Ele tem compatibilidade com notebooks, desktops, tablets e celulares, sendo perfeito para gravações em utilização em videochamadas e jogos. A gravação é no modo estéreo, com boa captação do áudio ainda que esteja longe do rosto. O produto é visto por cifras que partem de R$ 14.

A conexão ocorre via cabo P2 de 3,5 mm no modo plug and play. O cabo tem cerca de 90 cm de comprimento e para utilização em câmeras, gravadores e celulares é necessário adaptador, vendido separadamente. Na Amazon, foi avaliado com nota 3,9 de 5, com muitas reclamações de que o item capta todos os ruídos do ambiente.

Prós: preço baixo

preço baixo Contras: capta todos os ruídos do ambiente

3 de 8 Knup KP-911 tem um design compacto — Foto: Divulgação/Knup Knup KP-911 tem um design compacto — Foto: Divulgação/Knup

3. BWX XLR - a partir de R$ 51

O BWN XLR é um microfone Stereo com compatibilidade com notebooks, desktops, câmeras e filmadoras com entrada P2. Além da utilização para gravações, o fabricante também indica o uso para conversar via videochamada. O cabo tem cerca de seis metros e utiliza bateria AG13 inclusa na caixa. O modelo é vendido por cifras que partem de R$ 51.

O áudio é captado de forma omnidirecional com uma sensibilidade de 30 dB podendo ter uma emissão de ruído de até 74 dB. Acompanha um adaptador P2xP10, um clipe para prender, uma bolsa para guardar, uma espuma de microfone e um manual em inglês. Na página da Amazon, foi avaliado com nota 3,9 de 5, com elogios à qualidade do som e algumas reclamações sobre a qualidade do clipe.

Prós: captação do áudio de forma omnidirecional

captação do áudio de forma omnidirecional Contras: baixa qualidade no material da presilha

4 de 8 BWX XLR é um microfone com entrada P2 — Foto: Divulgação/BWX BWX XLR é um microfone com entrada P2 — Foto: Divulgação/BWX

O microfone WM151 é um modelo compacto e sem fio que vem equipado com conector de iluminação e cabo de carregamento. Ele é compatível com sistema iOS, sendo uma boa opção para entrevistas, conferência online, podcasts, vlogging e transmissão ao vivo. A conectividade ocorre via transmissor e receptor que são recarregáveis e funciona no sistema plug and play com tempo de operação de até 4,5 horas. Ele é vendido por valores a partir de R$ 65.

A captação do som é omnidirecional. Conta com esponja à prova de pulverização de alta densidade e uma cobertura de distância de até 15 metros (sem obstáculos no meio). O modelo tem ainda tecnologia de cancelamento de ruído que pode reduzir efetivamente o eco vocal e o ruído de fundo. O microfone de alta sensibilidade reduz a interferência do ambiente ao redor para fornecer áudio limpo e profissional. Na Amazon recebeu nota 4,3 de 5, com elogios ao custo-benefício.

Prós: tecnologia de redução de ruídos

tecnologia de redução de ruídos Contras: compatível apenas com sistema iOS

5 de 8 Microfone de lapela MAYBESTA ‎WM151 tem design compacto e conectividade sem fio — Foto: Divulgação/MAYBESTA Microfone de lapela MAYBESTA ‎WM151 tem design compacto e conectividade sem fio — Foto: Divulgação/MAYBESTA

O microfone de lapela Boya BY-M1 tem um peso médio de 50 gramas. É compatível com câmeras e tem a plataforma de hardware compatível com PCs e smartphones. A conexão ocorre via cabo XLR e a responsividade do som é de 30 dB.

O item tem uma captação omnidirecional. No site da Amazon foi avaliado com nota 4,6 de 5, com compradores que descrevem o produto como bom, tendo boa qualidade de som, mas não chega a ser algo profissional. O modelo é visto por preços que partem de R$ 119.

Prós: responsividade do som de 30 dB

responsividade do som de 30 dB Contras: conexão via cabo XLR

6 de 8 Boya BY-M1 é um microfone de lapela com clipe para fixar na camisa — Foto: Divulgação/Boya Boya BY-M1 é um microfone de lapela com clipe para fixar na camisa — Foto: Divulgação/Boya

6. Audio Technica ATR3350US - a partir de R$ 79

O microfone de lapela ATR3350US foi pensado para projetar uma reprodução de voz precisa. O design de perfil baixo garante visibilidade mínima e o fabricante indica o uso para as gravações em vídeo. A conectividade é via cabo integrado de seis metros com plugue de 3,5 mm compatível com a maioria das câmeras. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 79.

A captação do som é omnidirecional com sensibilidade de 54 dB. A bateria é do tipo LR44 e conta com chave liga/desliga que proporciona controle conveniente. Acompanha espuma, clipe para prender e adaptador para microfone/fone de ouvido para uso com tablets, computadores e smartphones.

Prós: sensibilidade de 54 dB

sensibilidade de 54 dB Contras: preço elevado

7 de 8 Audio Technica ATR3350US tem design compacto para visibilidade mínima — Foto: Divulgação/Audio Technica Audio Technica ATR3350US tem design compacto para visibilidade mínima — Foto: Divulgação/Audio Technica

7. Audio Technica ATR4650 - a partir de R$ 175

O Audio Technica ATR4650 também é um modelo compacto, podendo ser usado para gravações e videochamadas. É compatível com computadores, smartphones, tablets e dispositivos com entrada USB. O clipe de roupa possibilita o uso como microfone de lapela enquanto o suporte garante a fixação em telas de computadores ou superfícies fixas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 175 para comprar o produto.

O som é captado de forma omnidirecional com uma sensibilidade de 48 dB. A conectividade é via cabo USB, com fio de 1,8 metro. Acompanha adaptador USB-C para USB-A. No site da varejista, o item recebeu nota 3,7 de 5, com elogios à qualidade e um relato de que o clipe é sensível demais.

Prós: permite fixação em monitores ou superfícies

permite fixação em monitores ou superfícies Contras: poucas possibilidades para o preço

8 de 8 Audio Technica ATR4650 também pode ser utilizado em computadores — Foto: Divulgação/Audio Technica Audio Technica ATR4650 também pode ser utilizado em computadores — Foto: Divulgação/Audio Technica

Com informações de Audio Technica

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022