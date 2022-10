Microfone Shure: 8 modelos por a partir de R$ 275

A Shure é uma empresa que oferece amplo portfólio de microfones no Brasil. Os modelos podem ser ideais para chamadas de vídeo e gravações para vídeos em podcasts em ambiente interno ou externo, por exemplo. A lista a seguir reúne opções por preços a partir de R$ 275 , como é o caso do Shure SV100, que é um modelo cardióide com captação unidirecional.

Já o Shure MV5 apresenta conexão USB e Lightning por valores que partem de R$ 1.151. Outra alternativa é o Shure SM7B, que traz alta qualidade para estúdios e espuma para redução de ruído por cerca de R$ 3.247. Veja a seguir oito microfones da Shure para comprar no Brasil em 2022.

Microfone Shure: veja 8 modelos para criar seu podcast ou gravar vídeos

1. Shure SV100 - a partir de R$ 275

O Shure SV100 é uma escolha ideal para quem busca um modelo coringa e econômico. Ele é um modelo cardióide de mão com captação unidirecional e promete não apresentar problemas de feedback. O produto é vendido por valores que partem de R$ 275.

O microfone possui uma boa captação e saída de áudio, o que o torna uma boa alternativa para funções variadas, como karaokê, captação de instrumentos e gravação de podcasts. Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo possui uma boa recepção do público, com nota máxima em 76% de suas avaliações.

Prós: bom custo-benefício

Contras: desempenho poderia ser melhor

Shure SV100 poder ser ideal para quem busca um modelo econômico

O PGA58-LC, da Shure, é uma opção interessante para quem busca um modelo para reprodução de voz. Indicado para músicos profissionais, vocalistas ou backing vocals, o modelo conta com padrão cardióide e captação unidirecional, prometendo clareza no som e fidelidade aos timbres do usuário, o que o torna uma alternativa interessante para o seu público. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 623.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo possui uma boa recepção do público, com nota máxima em 76% de suas avaliações, além de apresentar conexão XLR e contar com bag para transporte inclusos.

Prós: opção econômica para quem busca um microfone para voz

Contras: não acompanha cabo

Shure PGA58 é interessante para quem busca um modelo para reprodução de voz

O Shure MV5 é indicado para os que buscam um microfone prático, com conexão direta com dispositivos eletrônicos. Com conexão USB e Lightning, para conexão com iPhone e iPad, o modelo é um condensador que consegue aplicar ganho, equalização e compressão automaticamente ao som captado, além de entregar saída de áudio integrada, o que permite o monitoramento em tempo real. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 1.151.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon e nota máxima em 73% de suas avaliações, o modelo ainda conta com suporte de mesa incluído e rosca padrão, podendo ser acoplado a tripés sem complicação.

Prós: modelo prático e com boa qualidade de áudio

Contras: por ser uma opção bastante versátil, acaba apresentando um desempenho neutro

Shure MOTIV MV5 no pedestal original do microfone; ideal para gravar voz, violão e outros acústicos

O BETA87C, da Shure, é uma boa opção para quem busca um microfone de mão para captação de voz. Com padrão supercardioide e design com sistema de suspensão anti-vibratória, o modelo garante uma captação limpa e com bom ganho aos vocalistas e backing vocals, sendo indicado tanto para gravações em estúdio quanto apresentações ao vivo. Ele é vendido por preços que partem de R$ 1.256.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo possui uma boa recepção do público, com nota máxima em 86% de suas avaliações, além de apresentar conexão XLR e contar com bag para transporte.

Prós: opção de alta qualidade para quem busca um microfone para voz

Contras: não acompanha cabo

Shure BETA87C apresenta padrão supercardioide

O Shire SM58 é indicado para vocais, em ambiente interno ou externo. O modelo acentua a clareza do som captado por possuir um filtro esférico integrado, o que reduz os ruídos produzidos pela respiração e isola ainda mais a voz. Ele é encontrado por cerca de R$ 1.420.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo também possui uma boa recepção do público, com nota máxima em 84% de suas avaliações, além de apresentar conexão XLR e entregar bag para transporte na compra.

Prós: opção de alta qualidade para quem busca um microfone para voz

Contras: não acompanha cabo

Shure SM58 conta com bag para transporte

6. Shure 55SH Series II - a partir de R$ 1.469

O Shure 55SH Series II é voltado para quem deseja uma opção que entregue qualidade e estilo. Com design clássico, o modelo apresenta padrão cardióide e um cartucho shock mount, diminuindo a interferência na captação por movimentação do microfone. Ele é visto por cerca de R$ 1.469.

Além disso, seu suporte giratório e sua estrutura cromada prometem durabilidade e conforto no uso. Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 84% de suas avaliações.

Prós: opção que une qualidade e estilo

Contras: não acompanha cabo e bag para transporte

Shure 55SH Series II é voltado para quem deseja uma opção que entregue qualidade e estilo

O Shure MV7 é ideal para a gravação de podcasts. Com conexão USB e XLR, o modelo é uma alternativa versátil para gravações internas, podendo ser utilizado para transmissão ao vivo e até captação para produções mais complexas, além de ser compatível com o aplicativo ShurePlus MOTIV, que descomplica o controle da gravação. Ele é encontrado por valores a partir de R$ 1.956.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 85% de suas avaliações e, embora apresente valor mais elevado, pode ser uma boa alternativa para quem deseja um produto de alta qualidade para iniciar seus projetos.

Prós: conexão USB e XLR

Contras: valor elevado

Shure MV7 é ideal para a gravação de podcasts

O Shure SM7B é indicado para quem busca uma opção de alta qualidade para estúdios. Sendo um microfone dinâmico e de padrão cardioide, o modelo conta com conexão XLR e controle completo de suas funcionalidades. O produto ainda conta com espuma para redução de ruído inclusa, mas não acompanha cabo. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.247 para comprar o produto.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo apresenta excelente recepção do público, recebendo nota máxima em 92% de suas avaliações.

Prós: controle completo

Contras: valor elevado

Shure SM7B traz conexão XLR

