Monitor 27 polegadas: 7 modelos para aproveitar a tela grande

Empresas como AOC, LG, Samsung e Philips comercializam monitores por preços a partir de R$ 999, como é o caso do AOC Sniper, que traz taxa de atualização de 75 Hz e tempo de resposta de 1 ms. Já o Dell P2722H conta com design sofisticado e ajuste de altura e de inclinação por cerca de R$ 2.079. Na lista a seguir, o TechTudo reuniu sete modelos de monitores com 27 polegadas para comprar em 2022.

1. AOC Sniper - a partir de R$ 999

O modelo Sniper, da AOC, é um monitor voltado para o público gamer. Ele possui bordas finas e detalhes em vermelho, o que pode ser um diferencial para quem deseja complementar o setup. Com taxa de atualização de 75 Hz e tempo de resposta de 1 ms, o modelo promete eliminar possíveis borrões na tela, garantindo transições mais suaves e uma boa qualidade de resolução. Ele é vendido por valores a partir de R$ 999.

O monitor também traz painel IPS, e promete reproduzir cores mais intensas mesmo em ambientes com pouca iluminação. Além disso, o modelo ainda conta com modos de jogo que podem otimizar as partidas, como o Modo Mira e a função Game Mode. Sua resolução é de 1920 x 1080 pixels e o monitor é avaliado na Amazon com nota 4,7 de 5. Consumidores que adquiriram o modelo elogiam a qualidade da imagem e o bom custo-benefício da peça, mas criticam que há vazamentos de luz nas laterais.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: pode apresentar vazamentos de luz na parte inferior da tela.

O LG ‎27MP400-B.AWZM traz um design elegante com bordas finas que dão a impressão de tela infinita. Com resolução em Full HD de 1920 x 1080 pixels e painel IPS, o modelo promete reproduzir cores vibrantes, que podem ser vistas de qualquer ângulo. Ele também é equipado com a tecnologia FreeSync, que oferece transições mais suaves, fluidas e sem falhas de repetição e também conta com ajustes de inclinação que garantem uma maior ergonomia da tela. O produto é encontrado por preços que partem de R$ 1.139.

Além disso, o modelo ainda é equipado com diferentes modos de leitura e de jogos. Os de leitura permitem que o usuário diminua a quantidade de luz azul emitida pela tela e opte por manter o brilho do monitor estável para proteger os olhos do cansaço visual. Por outro lado, os modos de jogo podem ser usados para aumentar o tempo de resposta do monitor e melhorar a visibilidade em ambientes escuros. No site da Amazon, o modelo é avaliado com nota 4,4 de 5. Por lá, consumidores elogiam a resolução do monitor.

Prós: modo para reduzir a luz azul e equilibrar o brilho da tela

modo para reduzir a luz azul e equilibrar o brilho da tela Contras: apesar de contar com ajustes de inclinação, não é possível mover a tela verticalmente

O monitor T350, da Samsung, é voltado para o público gamer e reúne um modo de jogo que pode melhorar a jogabilidade das partidas. O modelo possui painel IPS, tem taxa de atualização de 75 Hz e é equipado com recursos como o FreeSync, garantindo a reprodução de imagens limpas, fluidas e sem falhas. Com o modo jogo ativado, ainda é possível melhorar o contraste da tela e aprimorar as cores para enxergar detalhes nas cenas. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 1.209.

A tela tem resolução em Full HD de 1920 x 1080 pixels e o monitor traz um design sem bordas de três lados que deixa a experiência de uso ainda mais imersiva. Consumidores que adquiriram o modelo na Amazon o classificam com nota 4,7 de 5. Eles elogiam a qualidade da imagem, mas criticam a estrutura da base do monitor e o fato do modelo não contar com ajustes verticais e de altura.

Prós: o monitor conta com um modo jogo que pode melhorar a visibilidade de detalhes nas partidas

o monitor conta com um modo jogo que pode melhorar a visibilidade de detalhes nas partidas Contras: não possui ajuste de inclinação ou de altura

4. Pichau Athen V2 - a partir de R$ 1.499

O monitor da Pichau é um modelo curvo, com foco no público gamer e de bordas ultrafinas, que deixam a tela em destaque e podem promover uma maior imersão durante as partidas. Ele também é compatível com o recurso FreeSync, que é capaz de reproduzir movimentos suaves e sem travamentos ou falhas e traz tecnologia Low Blue Light, que reduz a emissão de luz azul da tela, deixando a visualização mais confortável aos olhos.

A taxa de atualização do modelo é de 165 Hz, ele possui taxa de resposta de 1 ms e o ângulo de visão horizontal/vertical do monitor é de 178º/178º. O monitor é avaliado com nota 4,1 de 5 no site da Amazon, e pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 1.499.

Prós: tela curva que pode oferecer maior imersão durante as partidas

tela curva que pode oferecer maior imersão durante as partidas Contras: não possui painel IPS

O modelo Hero, da AOC, também é uma opção com foco no público gamer. Diferentemente do modelo Sniper, também da AOC, ele traz alguns diferenciais importantes, como uma maior taxa de atualização e ajustes de altura. O modelo também é compatível com o recurso G-Sync, que melhora o desempenho da imagem, garantindo uma reprodução sem falhas ou travamentos. Ele possui taxa de atualização de 144 Hz e tem tempo de resposta de 1 ms, prometendo uma jogabilidade mais fluida durante as partidas.

Além disso, seu painel IPS promete uma alta visibilidade mesmo em ambientes escuros. O modelo também conta com ajustes de posição que garantem maior ergonomia e prometem maior conforto durante os jogos. Vale dizer que, assim como o modelo Sniper, o monitor Hero também possui diferentes modos de jogo, como o Modo Mira. No site da Amazon, o modelo é avaliado com nota 4,7 de 5 e pode ser encontrado por preços que partem de R$ 1.499. Consumidores que compraram o item elogiam a qualidade da imagem, mas relatam a presença de dead pixels e vazamentos de luz no monitor com pouco tempo de uso.

Prós: boa taxa de atualização e modos próprios para jogos

boa taxa de atualização e modos próprios para jogos Contras: usuários relatam a presença de dead pixels no modelo

O Philips 276E8VJSB traz um design com bordas finas que dão a impressão de tela infinita. O modelo tem qualidade de imagem 4K UHD, com resolução máxima de 3840 x 2160 pixels. Com taxa de atualização de 60 Hz e painel IPS, o monitor também conta com modos de visualização como o Flicker-Free, que reduz a cintilação da tela sem perder a qualidade da imagem, e o modelo LowBlue Mode, que permite desativar os filtros de luz azul que cansam os olhos. Ele é visto por cerca de R$ 1.842.

Além disso, o modelo também é compatível com o recurso MultiView, que permite a reprodução simultânea de conteúdos com outros dispositivos. Por lá, o monitor é classificado com nota 4,6 de 5. Consumidores que adquiriram a peça elogiam o custo-benefício do modelo por ser 4K e destacam a boa precisão de cores do modelo, mas relatam que o modelo pode apresentar problemas de conexão.

Prós: qualidade de imagem em 4K

qualidade de imagem em 4K Contras: pode apresentar problemas de conexão na entrada HDMI

O Dell P2722H traz um design sofisticado e elegante com bordas ultrafinas. O modelo tem painel IPS e promete reproduzir cores nítidas em qualquer ângulo de visão. Ele tem resolução em Full HD de 1920 x 1080 pixels, e também é equipado com tecnologia ComfortView Plus, que reduz a emissão de luz azul e garante um maior conforto visual.

O modelo também conta com ajuste de altura e de inclinação, que podem ser modificadas para melhorar o conforto e ergonomia ao utilizar o monitor. Além disso, a opção ainda conta com mais de 38 ajustes pré-definidos de partição de tela, ideais para quem usa dois ou mais programas ao mesmo tempo. O tempo de resposta do modelo é de 5 ms, e ele pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 2.079. Consumidores avaliam o monitor com nota 4,8 de 5, e elogiam a qualidade das cores do monitor, mas relatam alguns problemas de conexão com a peça.

Prós: ajustes de altura e inclinação;

ajustes de altura e inclinação; Contras: preço elevado.

Com informações de LG, Samsung, Pichau e Dell

