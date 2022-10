Monitor 34 polegadas: 5 modelos ultrawide para aproveitar

Monitores ultrawide trazem um aspecto de tela maior que o normal para aumentar o campo de visão dos usuários. Estas telas podem ser interessantes para quem procura um conforto e facilidade na hora do trabalho e também para melhorar a experiência na jogatina. Empresas como Samsung , LG e Dell oferecem modelos por preços a partir de R$ 1.969 , como é o caso do LG Ultrawide 34WP550, que apresenta resolução Full HD de 21:9 e taxa de atualização de 75 Hz.

Já o Samsung Odyssey G5 apresenta compatibilidade com o AMD FreeSync e oferece uma experiência sem atrasos ou oscilações por cerca de R$ 3.177. Outra alternativa é o Dell Ultrasharp U3421WE, com resolução de 3440 x 1440 pixels e pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 9.535. Veja a seguir cinco monitores ultrawide de 34 polegadas para comprar no Brasil em 2022.

1 de 6 Monitor 34 polegadas: veja 5 modelos para comprar no Brasil — Foto: Pedro Vital/TechTudo Monitor 34 polegadas: veja 5 modelos para comprar no Brasil — Foto: Pedro Vital/TechTudo

1. LG Ultrawide 34WP550 – a partir de R$ 1.969

O 34WP550 é um monitor UltraWide, da LG, que promete mais imersão para quem trabalha com edição de fotos e vídeos, HTMLs e computação. A tela maior com resolução Full HD de 21:9 e taxa de atualização de 75 Hz pode oferecer desempenho e um bom campo de visão para quem procura uma tela com proporção maior do que os demais modelos, além de um conforto maior durante o uso. O produto é visto por valores que partem de R$ 1.969.

O monitor que também oferece uma visão com OnScreen Control, função que permite alterar as configurações do monitor, customizar a tela em até 14 modos e qualidade de imagem com o HDR10. A base da tela são sem bordas e podem ser alteradas em inclinação e altura. Avaliada em 4,6 de 5 estrelas, os compradores destacaram as funções oferecidas pela marca, variação de altura e qualidade da tela. Já outros notaram que ela possui áudio integrado.

Prós: taxa de atualização de 75 Hz

taxa de atualização de 75 Hz Contras: preço alto

2 de 6 A tela do LG 34WP550 conta com uma resolução Full HD de 21:9 e taxa de atualização de 75 Hz para um maior desempenho — Foto: Divulgação/LG A tela do LG 34WP550 conta com uma resolução Full HD de 21:9 e taxa de atualização de 75 Hz para um maior desempenho — Foto: Divulgação/LG

2. Samsung Odyssey G5 – a partir de R$ 3.177

O Odyssey G5, da Samsung, é um modelo premium da marca sul-coreana, com taxa de atualização de até 165 Hz e compatibilidade com o AMD FreeSync Premium, tecnologia que oferece uma experiência sem atrasos ou oscilações. Seu tempo de resposta é de apenas 1 ms. É importante ressaltar que esse monitor tem curvatura de 1000R e resolução de 3440 x 1440 pixels. O aspecto de tela em 21:9 aumenta ainda mais o ângulo de visão e torna a imersão com o equipamento ainda maior. Ele é vendido por preços a partir de R$ 3.177.

De acordo com a fabricante, a promessa é que esse modelo mude a percepção de quem está trocando de um monitor tradicional para um profissional. Outra possibilidade interessante é a de dividir a tela a partir de fontes diferentes com o Picture-by-Picture. Além de contar com a função HDR10, onde as cenas ficam mais nítidas e vibrantes com o contraste aperfeiçoado. A tela não possui bordas nas telas e conta com visual futurístico na parte traseira. Avaliado em 4,1 de 5 estrelas, consumidores relatam que ao conectar o HDMI no computador, a tela começa a ficar trêmula. Outros destacam a qualidade da imagem e que é um monitor fácil de manusear.

Prós: qualidade de imagem

qualidade de imagem Contras: problemas no HDMI

3 de 6 Samsung Odyssey G5 tem tela curva e alongada — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Odyssey G5 tem tela curva e alongada — Foto: Divulgação/Samsung

3. LG Ultrawide 34WK650 – a partir de R$ 4.899

O 34WK650, da LG, é um monitor Full HD com 90 Hz de atualização e conta HDR10, função utilizada para otimizar a qualidade de imagem e deixá-las mais próximas a uma experiência de cinema e 99% de cobertura do espectro de cores sRGB. Esse monitor também possui MAXXAUDIO, que proporciona uma experiência sonora imersiva, sendo dois alto-falantes de 5 W cada no monitor. Sua base é construída em alumínio e tem um mecanismo de elevação com pistão para um ajuste ergonômico. O produto é visto por valores que partem de R$ 4.899.

Outro detalhe é que o tamanho ampliado permite dividir a tela em três partes, por exemplo, para realizar várias tarefas simultaneamente. O 34WK650 possui OnScreen Control, função permite alterar as configurações do monitor, customizar a tela em até 14 modos. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, o monitor se destaca pela qualidade de cores e pela regulagem. Já outros destacam que devido ao alto brilho, os olhos podem ficar cansados após um determinado tempo.

Prós: qualidade de cores e função OnScreen Control

qualidade de cores e função OnScreen Control Contras: brilho intenso

4 de 6 LG Ultrawide 34WK650 possui OnScreen Control — Foto: Divulgação/LG LG Ultrawide 34WK650 possui OnScreen Control — Foto: Divulgação/LG

4. Samsung Business CH890 – a partir de R$ 5.487

O monitor CH890, da Samsung, possui uma resolução de 3440 x 1440 pixels com densidade em pixels Full HD. De acordo com a marca, a tela promete oferecer imagens mais nítidas e claras. Além disso, este acessório permite que o usuário possa ver mais detalhes rapidamente e ter uma visão completa das páginas web e documentos com menos rolagem e zoom. O produto é vendido por preços que partem de R$ 5.487.

O monitor conta com entradas para USB, fone de ouvido de 3,5 mm e para uma maior facilidade, ele conta com um painel de tampa removível estão a entrada de energia, portas Thunderbolt 3, HDMI e DisplayPort. Além disso, ele conta com recurso Picture-in-Picture, função que permite o usuário elimine a necessidade de um outro monitor, mesmo quando estiver usando o modo multitarefa, interface HDMI. Já o DisplayPort oferece conectividade fácil com uma variedade de sistemas e players de mídia. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, o equipamento se destaca pela qualidade de imagem. Já outros relataram que a tela é muito fina e acaba sendo frágil.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: costuma ser um monitor frágil

5 de 6 Samsung Business CH890 traz resolução de 3440 x 1440 pixels — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Business CH890 traz resolução de 3440 x 1440 pixels — Foto: Divulgação/Samsung

5. Dell Ultrasharp U3421WE – a partir de R$ 9.535

O Ultrasharp U3421WE, da Dell, permite que o usuário explore um universo de telas em um monitor de 86 cm. O Ultrasharp apresenta resolução de 3440 x 1440 pixels e taxa de atualização de 60 Hz com um tempo de resposta de 5 ms. O modelo promete duas entradas USB para conexão com outros aparelhos e uma HDMI. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 9.535.

O display apresenta funções antirreflexo para evitar distrações luminosas durante a experiência do usuário, além de um filtro de luz azul que ajuda a proteger os olhos. O produto conta ainda com alto-falantes integrados. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacam a boa qualidade de exibição e os gráficos sólidos. Outros destacam que os seus gráficos e áudios não superam a expectativa.

Prós: permite conectividade USB e HDMI

permite conectividade USB e HDMI Contras: desempenho mediano para o preço exigido pelo produto

6 de 6 Dell Ultrasharp U3421WE apresenta conectividade HDMI — Foto: Divulgação/Dell Dell Ultrasharp U3421WE apresenta conectividade HDMI — Foto: Divulgação/Dell

