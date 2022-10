Monitor AOC: 7 modelos para jogos, estudo ou trabalho

A AOC apresenta amplo portfólio de monitores no Brasil. As telas da empresa podem ser uma boa opção para quem procura assistir a séries e filmes ou usar o produto para trabalhos e jogatina com qualidade. A opção mais barata da lista é o AOC 22B1HM5, que oferece display Full HD e taxa de atualização de 75 Hz por preços que partem de R$ 749 .

Já o AOC 24B1XHM conta com Painel VA para uma melhor reprodução de cores e resolução Full HD por valores que partem de R$ 809. Outra alternativa é o AOC Agon AG323FCXE, que apresenta uma tela de 31,5 polegadas, resolução Full HD e alta taxa de atualização de 165 Hz por cerca de R$ 2.039. Veja a seguir sete monitores da AOC para comprar em 2022.

1 de 8 7 modelos de monitores AOC para jogos, estudo ou trabalho — Foto: Letícia Rosa/TechTudo 7 modelos de monitores AOC para jogos, estudo ou trabalho — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

1. AOC 22B1HM5 — a partir de R$ 749

O AOC 22B1HM5 apresenta um painel VA e de acordo com o fabricante, ele é capaz de oferecer tempos de resposta mais eficientes. Sua tela traz 21,5 polegadas Full HD (1920 x 1080 pixels) e 75 Hz de taxa de atualização. O display conta com bordas ultrafinas, painel anti-reflexivo e taxa de brilho de 200 cd/m². O equipamento tem entrada HDMI e VGA, além de acompanhar cabo de força e o VGA. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 749.

Esse modelo de abertura da AOC possui 5 ms de tempo de resposta e suporta mais de 16 milhões de cores, para um tipo de visualização mais nítido. A base do monitor permite que o usuário incline entre -5º e 20º. O aparelho também é equipado com Low Blue Light (baixa luz azul). A tecnologia é capaz de diminuir a luz azul emitida pela tela para reduzir a fadiga ocular e secura da vista. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os usuários destacaram o custo-benefício e o recurso Flicker Free, função que promete mais conforto aos olhos durante o uso. Entretanto, outros destacam que a altura da tela causa um certo desconforto.

Prós: Flickr Free e painel anti-reflexivo

Contras: altura da tela não é ajustável

2 de 8 AOC ‎22B1HM5 apresenta tecnologias para o conforto visual — Foto: Divulgação/AOC AOC ‎22B1HM5 apresenta tecnologias para o conforto visual — Foto: Divulgação/AOC

2. AOC E2270SWN — a partir de R$ 749

O AOC E2270SWN é um modelo mais básico conta com uma imagem LED Full HD (1920 x 1080 pixels) e o formato widescreen 16:9, ideal para quem procura uma tela para assistir a filmes e séries pelo computador. De acordo com a fabricante, as imagens apresentam alta qualidade de definição e ele possui tratamento antirreflexivo, ou seja, é possível usá-lo em meio a qualquer iluminação. O produto é visto por cerca de R$ 749.

Seu formato é Ultra Slim e econômico, podendo reduzir o consumo de energia em 50% sem perder qualidade de imagem. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas, o maior ponto positivo desse monitor é o custo-benefício e o conforto. No entanto, os compradores listaram que ele só permite conexão VGA, não tendo outro tipo de conectividade.

Prós: ultra slim e econômico

Contras: só possui conectividade VGA

3 de 8 E2270SWN da AOC é um monitor de 21,5 disponível por valor acessível no mercado brasileiro — Foto: Divulgação/AOC E2270SWN da AOC é um monitor de 21,5 disponível por valor acessível no mercado brasileiro — Foto: Divulgação/AOC

3. AOC 24B1XHM — a partir de R$ 809

O AOC 24B1XHM pode ser uma boa escolha para quem procura um monitor com funções intermediárias para trabalho sem precisar investir uma quantidade alta de dinheiro. A tela conta com tecnologia do Painel VA para melhor reprodução de cores, combinada com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) e alta nitidez para uma leitura e visualização mais completa. Esta linha da AOC oferece taxa de atualização de 75 Hz, o que promete um conteúdo fluido e veloz, sem qualquer tipo de travamento ou borrões. O produto é vendido por cifras que partem de R$ 809.

Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam o Adaptive Sync, função que proporciona exibição perfeita das imagens e vídeos, sincronizando a frequência do monitor com a taxa de quadros da placa de vídeo, evitando rupturas ou cortes indesejados na tela. Já outros destacam que o contraste nele não é tão perceptível, causando um desconforto quando o brilho está alto.

Prós: qualidade de imagem e material resistente

Contras: monitor intermediário

4 de 8 O AOC 24B1XHM conta com tecnologia do Painel VA para melhor reprodução de cores e resolução Full HD — Foto: Divulgação/AOC O AOC 24B1XHM conta com tecnologia do Painel VA para melhor reprodução de cores e resolução Full HD — Foto: Divulgação/AOC

4. AOC M2470SWH2 — a partir de R$ 824

O AOC M2470SWH2 possui tela de 23,6 polegadas com resolução em Full HD (1920 x 1080 pixels), que promete uma reprodução de conteúdos com mais brilho e detalhes mais nítidos, resultando em uma qualidade maior e taxa de atualizaçãode 75 Hz. Já sobre as conexões, ele possui conexão HDMI, permitindo conectar o monitor a diversos dispositivos. Ele também conta com Painel WVA, conhecido por LCD, proporcionando uma boa visualização quando observada de pontos laterais. O produto é vendido por valores a partir de R$ 824.

Indicado para quem procura um monitor para trabalho, ele foi pensando no aproveitamento total do espaço, tanto no escritório ou em casa, por isso conta com o padrão de furação VESA, que possibilita adaptar o monitor em paredes e painéis com facilidade. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacaram a qualidade e leveza do monitor.

Prós: custo-benefício

Contras: preço elevado

5 de 8 O AOC M2470SWH2 é indicado para quem procura um monitor para trabalho — Foto: Divulgação/AOC O AOC M2470SWH2 é indicado para quem procura um monitor para trabalho — Foto: Divulgação/AOC

5. AOC Hero 27G2 — a partir de R$ 1.529

O AOC Hero 27G2 é um monitor com tela plana que promete oferecer uma maior qualidade para quem busca um aparelho com desempenho intermediário, tanto para trabalhos, estudos ou entretenimento. Ele é um modelo de 27 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels). A taxa de atualização de até 144 Hz e tempo de resposta de 1 ms podem trazer um conforto maior durante o uso. Este modelo possui um visual que traz bordas finas para o display e sua base ajustável promete um controle preciso da altura e ângulo de visão. O modelo é visto por valores a partir de R$ 1.529.

Um dos destaques para esse monitor é pela tecnologia G-Sync, da Nvidia, que elimina qualquer corte ou travamentos por meio da sincronização, sem travamentos na tela. Na Amazon, o AOC Hero 27G2 recebeu avaliação 4,7 de 5 estrelas e os últimos compradores apontaram que monitor é uma boa opção pelo preço que é oferecido, além da confortabilidade do Dial Point, uma mira vermelha que fica posicionada no centro da tela para mais rapidez e eficiência. Outros destacam que ele apresentou pixels mortos durante o uso.

Prós: custo-benefício

Contras: pode apresentar pixels mortos

6 de 8 O AOC Hero 27G2 é um monitor gamer com tempo de resposta de 1 ms — Foto: Divulgação/AOC O AOC Hero 27G2 é um monitor gamer com tempo de resposta de 1 ms — Foto: Divulgação/AOC

6. AOC Hero Z 24G2Z — a partir de R$ 1.769

O monitor AOC Hero Z 24G2Z é indicado para o público gamer e promete uma jogabilidade leve, sem travamentos, devido à taxa de atualização de 240 Hz e tempo de resposta de 0,5 ms. Esse monitor possui ajuste de altura e função giratória e, ainda, compatibilidade com NVidia G-Sync, para uma experiência de jogo totalmente personalizada. Os compradores avaliaram o Hero Z 24G2Z em 4,7 de 5 estrelas e destacaram a qualidade da imagem. Ele é visto por cifras a partir de R$ 1.769.

De acordo com o fabricante, o painel IPS promete uma qualidade de imagem mais nítida com cores mais vivas e fiéis independentemente de onde estiver, que alinhado ao ângulo de visão de 178°/178°. Além disso, ele conta com Flicker-Free, função que reduz os níveis de luz trêmula e diminui o cansaço visual, permitindo maratonas intensas de jogos com conforto.

Prós: ajuste de altura e função giratória

Contras: pode apresentar pixel morto após um determinado tempo de uso

7 de 8 O monitor Hero Z 24G2Z apresenta taxa de atualização de 240 Hz e tempo de resposta de 0,5 ms — Foto: Divulgação/AOC O monitor Hero Z 24G2Z apresenta taxa de atualização de 240 Hz e tempo de resposta de 0,5 ms — Foto: Divulgação/AOC

7. AOC Agon AG323FCXE — a partir de R$ 2.039

O AOC Agon AG323FCXE é indicado para o público gamer possui tela curva de 1800R e foi desenvolvido para proporcionar maior visualização, se diferenciando às telas comuns, além de oferecer cores mais ricas e uma experiência mais imersiva. A tela de 31,5 polegadas e resolução Full HD (1920 x 1080 pixels), o monitor conta com alta taxa de atualização de 165 Hz. O produto é vendido por cerca de R$ 2.039.

Este modelo possui VA Panel, um recurso que disponibiliza ângulos de visão com mais brilho e contraste Dial Point, uma mira vermelha que fica posicionada no centro da tela para mais rapidez e eficiência. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, o monitor se destaca pela qualidade de imagem e pelo ajuste de altura. Porém, outros destacam que ele apresenta pixel morto.

Prós: tela curva e Full HD

Contras: preço elevado

8 de 8 AOC Agon AG323FCXE possui tela curva de 1800R e foi desenvolvido para proporcionar maior visualização — Foto: Divulgação/AOC AOC Agon AG323FCXE possui tela curva de 1800R e foi desenvolvido para proporcionar maior visualização — Foto: Divulgação/AOC

