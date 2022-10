Monitor LG: 7 modelos de tamanhos e preços variados

Além disso, a marca oferece ainda os monitores ultrawide, que usam o formato de exibição 21:9 para aumentar o campo de visão, sendo uma alternativa interessante para jogos ou mesmo produtividade, como o LG 34WP550, que pode ser encontrado por preços que partem de R$ 2.299. Confira a seguir sete monitores da LG para comprar no Brasil em 2022.

1 de 8 Monitor LG: 7 modelos por preços que variam entre R$ 698 e R$ 2.299 — Foto: Pedro Vital/TechTudo Monitor LG: 7 modelos por preços que variam entre R$ 698 e R$ 2.299 — Foto: Pedro Vital/TechTudo

1. LG 20MK400H – a partir de R$ 698

O LG 20MK400H-B pode ser uma escolha quem busca investir pouco em uma tela que promete oferecer uma experiência com maior desempenho. O display é um modelo de 19,5 polegadas com resolução HD (1366 x 768 pixels), taxa de atualização de 160 Hz e tempo de resposta de 2 ms. De acordo com a marca, o produto pode ser uma combinação interessante para quem pretende usá-lo para trabalhos e até mesmo para explorar o universo da jogatina. Ele é vendido por valores a partir de R$ 698.

O monitor conta com OnScreen Control, função que permite alterar as configurações da tela e customizar o monitor em até 14 modos, com o Screen Split 2.0 e Flicker Safe. Atualmente, o equipamento está avaliado em 4,6 de 5 estrelas na Amazon. Os últimos compradores listaram que as funções tendem a suprir as necessidades, mas muitos notaram a falta de um conforto visual quando a taxa de brilho está mais baixa.

2 de 8 LG 20MK400H-B oferece display de 19,5 polegadas com resolução HD — Foto: Divulgação/LG LG 20MK400H-B oferece display de 19,5 polegadas com resolução HD — Foto: Divulgação/LG

2. LG Widescreen 24MP400 – a partir de R$ 864

O LG Widescreen 24MP400 possui tela IPS de 23,8 com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e uma experiência imersiva devida ao AMD FreeSync com 5 ms GtG, uma função que oferece imagens sem cortes e falhas de repetições. A taxa de atualização é de 60 Hz e as bordas finas apresentam um visual mais sório. Ele oferece diminuição nas mudanças de temperatura da cor, trazendo uma impressão de cor idêntica à imagem real. O produto é vendido por cerca de R$ 864.

Equipado com Flicker Safe, função que elimina o efeito Flicker (rápidas variações de brilho), pode ser uma boa opção para quem procura um monitor para trabalho. Já o OnScreen Control permite alterar as configurações do monitor e customizar a tela em até 14 modos. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacam o custo-benefício e que a tela oferece o que foi prometido. Porém, outros destacaram pixels mortos após um determinado tempo de uso.

3 de 8 O LG 24MP400 conta com resolução Full HD e taxa de atualização de 60 Hz — Foto: Divulgação/LG O LG 24MP400 conta com resolução Full HD e taxa de atualização de 60 Hz — Foto: Divulgação/LG

3. LG Widescreen 22BN550Y – a partir de R$ 989

O 22BN550Y, da LG, é um monitor widescreen com tela LED Full HD de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 75 Hz. O monitor conta com funções OnScreen Control e Reader Mode. Um dos seus maiores destaques fica para o Color Weakness, função voltada para quem tem problemas em discernir cores. A tela é encontrada por cifras que partem de R$ 989.

Além disso, é possível alterar as configurações do monitor, customizar a tela em até 14 modos, com o Screen Split 2.0. Já falando sobre as conectividades, ele possui entradas HDMI, DisplayPort e D-Sub. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacam o custo-benefício e a qualidade de imagem.

4 de 8 O 22BN550Y, da LG, é um monitor widescreen com tela LED Full HD de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 75 Hz — Foto: Divulgação/LG O 22BN550Y, da LG, é um monitor widescreen com tela LED Full HD de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 75 Hz — Foto: Divulgação/LG

4. LG UltraWide 29WK600 – a partir de R$ 1.499

O monitor 29WK600 é um modelo ultrawide e é equipado com tecnologia HDR 10, tela IPS e resolução de 2560 x 1080 pixels. De acordo com o fabricante, ele conta com 14 modos de customização de tela disponível e o display permite dividir a tela em quadro partes ao mesmo tempo e visualizar duas janelas simultaneamente no modo picture-in-picture (PiP). Além disso, possui suporte em forma de semicírculo e ajuste de inclinação no plano vertical. O modelo apresenta tela antirreflexo, taxa de atualização de 75 Hz e tempo de resposta de 5 ms. O produto pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 1.499.

Esse monitor possui MAXXAUDIO, um recurso que oferece qualidade alta para o som, além de dois alto-falantes de 5W. Em relação à conectividade, os usuários podem encontrar uma entrada HDMI (acompanha cabo) e DisplayPort. O monitor é ideal para o público que procura maior produtividade no trabalho, principalmente desenvolvedores e quem busca mais imersão em hardwares. O modelo recebeu avaliação de 4,8 de 5 dos consumidores da Amazon, e os destaques ficam por conta da imersão, conforto visual e cores fiéis.

5 de 8 Monitor LG 29WK600 possui dois alto-falantes integrado e conta com 14 modos de customização de tela disponível — Foto: Divulgação/LG Monitor LG 29WK600 possui dois alto-falantes integrado e conta com 14 modos de customização de tela disponível — Foto: Divulgação/LG

5. LG UltraWide 29UM69G – a partir R$ 1.304

O LG 29UM69G apresenta tempo de resposta de 1 ms, funções FreeSync e Black Stabilizer. De acordo com o fabricante, o modelo proporciona 30% mais tela em relação a monitores comuns, sendo uma boa opção para quem busca telas maiores que as convencionais. O equipamento possui tela antirreflexo, taxa de atualização de 75 Hz e game mode que adapta a configuração do display para cada gênero de jogo. Ele possui entradas HDMI, DisplayPort e USB-C, além de acompanhar cabo HDMI e organizador de cabos. Vale destacar ainda a resolução de 2560 x 1080 pixels e o ajuste de inclinação no plano horizontal. O modelo é visto por valores que partem de R$ 1.304.

Avaliado em 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa qualidade do monitor, com imagens sem travamentos e atrasos, além de sistema de som integrado, apresentando uma maior experiência durante a exibição de vídeos e filmes. No entanto, criticam a falta de ajuste de altura e de suporte para Linux. É importante ressaltar que o produto é indicado para gamers e profissionais que realizam edições de imagens e vídeos.

6 de 8 LG 29UM69G-B é um monitor indicado para jogadores — Foto: Divulgação/LG LG 29UM69G-B é um monitor indicado para jogadores — Foto: Divulgação/LG

6. LG Ultragear 27GL650F – a partir de R$ 2.016

O LG 27GL650F é um monitor que faz parte de uma das linhas principais da empresa sul-coreana e é indicado para o público gamer. Ele é mais um modelo de 27 polegadas, com 144 Hz, que promete oferecer uma experiência avançada com seu painel IPS Full HD (1920 x 1080 pixels) com HDR10 e sRGB 99%, para cores mais realistas e imagens fluidas enquanto joga. O acessório está avaliado em 4,7 de 5 estrelas e pode ser comprado por R$ 2.016.

No quesito conectividade, o monitor conta duas conectividades HDMI, DisplayPort, visão ampliada de 178 graus, taxa de atualização de 75 Hz e tecnologia G-Sync, função que elimina cortes e minimizando as repetições de imagem para uma experiência mais fluida. O destaque dos compradores é em relação às altas configurações visuais durante as partidas. A reclamação fica pelo botão de configuração do monitor, que é único e funciona como um sistema joystick, sendo difícil de se adaptar.

7 de 8 LG 27GL650F é um monitor de 27 polegadas — Foto: Reprodução/LG LG 27GL650F é um monitor de 27 polegadas — Foto: Reprodução/LG

7. LG UltraWide 34WP550 – a partir de R$ 2.299

O LG 34WP550 é um monitor UltraWide e é indicado para quem procura mais imersão e espaço na hora de fazer edição de fotos e vídeos, HTMLs e filmes. A tela maior com resolução Full HD de 21:9 e taxa de atualização de 75 Hz pode oferecer desempenho e um bom campo de visão para quem procura uma tela com proporção maior do que os demais modelos, além de um conforto maior durante o uso. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.299 para comprar o produto.

A tela também oferece uma visão com OnScreen Control, função que permite alterar as configurações do monitor, customizar a tela em até 14 modos e qualidade de imagem com o HDR10+. A base da tela são sem bordas e podem ser alteradas em inclinação e altura. Avaliada em 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacaram as funções oferecidas pela marca, variação de altura e qualidade da tela. Já outros notaram que ela não possui áudio integrado e as configurações não são fáceis de manuseio.

8 de 8 O LG 34WP550 é um monitor UltraWide e é indicado para quem procura mais imersão e espaço na hora de fazer edição de fotos e vídeos — Foto: Divulgação/LG O LG 34WP550 é um monitor UltraWide e é indicado para quem procura mais imersão e espaço na hora de fazer edição de fotos e vídeos — Foto: Divulgação/LG

