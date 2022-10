Monitor Samsung: 8 modelos ideais para jogos, trabalho ou estudo

A Samsung oferece amplo portfólio de monitores no Brasil. A empresa sul-coreana disponibiliza no mercado uma gama de monitores com especificações técnicas adequadas para rotinas de jogos, estudos e até trabalho. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 789 , como é o caso do Samsung S22F350FHLMZD, que traz 21,5 polegadas e design fino.

Já o Odyssey G3 conta com 24 polegadas e taxa de atualização de 144 Hz por valores que partem de R$ 1.799. Outra opção é o Odyssey G7, que apresenta taxa de atualização de 240 Hz e compatibilidade com a tecnologia G-Sync por cerca de R$ 3.650. Veja a seguir oito monitores da Samsung para comprar em 2022.

2 de 10 Monitor Samsung: veja 8 monitores por preços que variam entre R$ 789 e R$ 3.650 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Monitor Samsung: veja 8 monitores por preços que variam entre R$ 789 e R$ 3.650 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

1. Samsung S22F350FHLMZD – a partir de R$ 789

O S22F350FHLMZD é um monitor básico de 21,5 polegadas, geralmente indicado para usuários com rotinas de navegação de baixa produtividade. O display oferece uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e um tempo de resposta convencional de 5 ms. O design fino e elegante pode ser útil para assistir filmes e séries, estudar, e trabalhar. Um dos seus destaques é o suporte, cuja confecção possibilita ao usuário um ajuste na inclinação do monitor. Ele é visto por valores a partir de R$ 789.

O item carrega dimensões de 39 cm de altura por 50 cm de largura e promete tecnologia bivolt entre 110 V e 220 V. Já a taxa de atualização é de 60 Hz, enquanto a interface de conexão conta com uma entrada HDMI e outra D-Sub. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a reprodução nítida de imagem e o design fino. No entanto, criticam a ausência de portas de conexão USB e P2.

Prós: valor acessível

Contras: alto tempo de resposta

3 de 10 Samsung S22F350FHLMZD oferece design fino e elegante para usuários com baixa produtividade — Foto: Divulgação/Samsung Samsung S22F350FHLMZD oferece design fino e elegante para usuários com baixa produtividade — Foto: Divulgação/Samsung

2. Samsung T350 – a partir de R$ 849

O Samsung T350 conta com borda finíssima, o que deve ser interessante para usuários que procuram por mais imersão visual em jogos ou mesmo durante filmes e series. Com 22 polegadas, o display fornece uma taxa de atualização de 75 Hz e dimensões aproximadas de 36 cm de altura por 56 cm de largura. O sistema elétrico carrega tecnologia bivolt, apto para as voltagens de 110 V e 220 V. O produto é visto por valores que partem de R$ 849.

Com uma qualidade Full HD, a interface de conexão oferece entradas HDMI e D-Sub. O periférico também é um modelo de entrada com configurações básicas, por isso, pode ser mais atrativo a usuários com baixa produtividade. O produto deve ser útil para jogos pouco exigentes, pois carrega um tempo de resposta de 5 ms. É possível realizar mudanças nas configurações da imagem, como ajuste de cores e temperatura. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a qualidade de imagem e possibilidades de configuração na imagem do monitor. No entanto, criticam a falta de versatilidade na interface de conexão.

Prós: taxa de atualização razoável

Contras: interface de conexão pouco versátil

4 de 10 O Samsung T350 possui tecnologias que auxiliam em games — Foto: Divulgação/Samsung O Samsung T350 possui tecnologias que auxiliam em games — Foto: Divulgação/Samsung

3. Samsung Smart Monitor M5 – a partir de R$ 1.199

O Samsung Smart Monitor M5 oferece uma tela com 24 polegadas, dispostas em dimensões aproximadas de 41 cm de largura por 23 cm de altura. A interface de conexão apresenta design simplificado com apenas duas portas HDMI e outra USB. Já no quesito desempenho, o consumidor pode usufruir de um display com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e de uma taxa convencional de atualização de 60 Hz. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 1.199.

O tamanho da tela pode atender a usuários que precisam de múltiplas janelas abertas ao mesmo tempo. Além disso, a conectividade Wi-Fi ainda permite a utilização do serviço smart: é possível acessar um navegador de pesquisa e até softwares de streaming. Também está disponível a assistente virtual Alexa. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários denotam a versatilidade proporcionada pela tecnologia. Contudo, criticam que algumas configurações do sistema ocasionam a perda da qualidade de imagem.

Prós: apresenta tecnologia smart

Contras: relatos de a borda plástica de proteção descolar com facilidade

5 de 10 Samsung Smart Monitor M5 oferece uma tela com 24 polegadas — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Samsung Smart Monitor M5 oferece uma tela com 24 polegadas — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

4. Samsung Odyssey CRG50 – a partir de R$ 1.309

O Odyssey CRG50 se destaca em virtude do design curvo: uma característica interessante para os públicos que procuram por alta imersão de imagem nos games. Com 24 polegadas, esta tela é atrativa para uso durante jogos, principalmente aqueles que oferecem um mapa e uma ampla visão do cenário. O item conta com 144 Hz de taxa de atualização e um tempo de resposta de 4 ms. O produto évisto por cifras a partir de R$ 1.309.

A resolução Full HD está distribuída em dimensões de 32 cm de altura por 54 cm de largura, enquanto a interface de conexão hospeda duas entradas HDMI e outra DisplayPort. O item é indicado, também, para usuários com alta produtividade e que precisam de mais de uma aba aberta simultaneamente. Porém, a tecnologia interna garante altíssima nitidez e verossimilhança de brilho e cor para imagens e vídeos. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a alta qualidade do produto, a reprodução nítida de imagem, e as opções de filtro. Porém, criticam que não oferta entrada para suporte de mesa.

Prós: apresenta resolução nítida

Contras: ausência de encaixes para suporte de mesa

6 de 10 Samsung Odyssey CRG50 conta com 144 Hz de taxa de atualização — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Odyssey CRG50 conta com 144 Hz de taxa de atualização — Foto: Divulgação/Samsung

5. Samsung Odyssey G3 – a partir de R$ 1.799

O Odyssey G3 apresenta uma tela de 24 polegadas, resolução de imagem Full HD e até uma taxa de atualização de 144 Hz. Contudo, o tempo de resposta fornece maior eficiência com apenas 1 ms, além de uma interface de conexão com opções para cabos HDMI, DP e VGA. Também é possível ajustar a altura do monitor, o que deve ser uma vantagem para a maioria dos públicos. Ele é vendido por cerca de R$ 1.799.

As dimensões conferem números de 49 cm de largura por 26 cm de altura. Com sistema elétrico bivolt entre 110 V e 220 V, os usuários gamers ou com alta produtividade podem fazer melhor uso deste equipamento. Isso porque o tempo de resposta pode ser útil durante games que exigem alto FPS. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários relatam uma melhora expressiva na experiência de jogos. Porém, reclamam que não acompanha cabo HDMI.

Prós: ajuste de altura

Contras: ausência de cabo HDMI

7 de 10 Samsung Odyssey G3 apresenta uma tela de 24 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Odyssey G3 apresenta uma tela de 24 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung

O U32J590UQL é outra opção de monitor largo, útil para quem busca um produto para alta produtividade e quer mais de uma janela aberta simultaneamente. Com 32 polegadas, o eletrônico exibe dimensões de 72 cm de largura por 42 cm de altura. A interface de conectividade proporciona duas entradas HDMI e um DisplayPort, enquanto a fonte de energia promete bivoltagem entre as tensões de 100 V e 240 V. Já no quesito desempenho, é possível usufruir de uma qualidade de imagem 4K e resolução de 3840 x 2160 pixels, características interessantes para quem busca altíssima nitidez durante o consumo de filmes e séries. O produto é visto por cifras que partem de R$ 2.069.

Contudo, a taxa de atualização apresenta apenas 60 Hz e um tempo de resposta de 4 ms. Isso significa que o modelo pode não ser uma boa opção para jogos com gráficos complexos e alto FPS, embora possa ser o suficiente para usos menos exigentes, como navegação básica, estudo, e até trabalho. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o display para usos como trabalho e estudo.

Prós: resolução 4K

Contras: há modelos mais baratos com maior taxa de atualização

8 de 10 Samsung U32J590UQL apresenta tempo de resposta de 4 ms — Foto: Divulgação/Samsung Samsung U32J590UQL apresenta tempo de resposta de 4 ms — Foto: Divulgação/Samsung

7. Samsung Odyssey G5 – a partir de R$ 3.599

O Odyssey G5 é um monitor curvo confeccionado para atender demandas do público gamer. A tela de 34 polegadas é uma vantagem para jogadores que precisam ter um extenso campo de visão nos games. Além disso, a taxa de atualização de 165 Hz pode ser bastante útil para aprimorar a performance durante games com gráficos complexos e altas taxas de FPS. É possível também se beneficiar de um tempo de resposta de 1 ms. O suporte do monitor proporciona um ajuste na angulação, o que deve ser vantajoso para alguns públicos. O produto é visto por cifras que partem de R$ 3.599.

A resolução de imagem é outro ponto que chama atenção: com uma qualidade 4K, o consumidor pode usufruir de altíssima nitidez e verossimilhança de cores. Enquanto a fonte de energia hospeda compatibilidade bivolt entre as tensões de 110 V e 220 V, a interface de conectividade oferece portas portas DisplayPort e HDMI. A tela oferece dimensões de 80 cm de largura por 38 cm de altura. Ainda conta com o AMD FreeSync Premium: um recurso tecnológico que pode apresentar maior sincronização da tela com o jogo, o que reduz travamentos, oscilações e atrasos de resposta. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a possibilidade de uso para jogos e para programação. Porémm, criticam a ausência de caixas internas de som.

Prós: tela curva

Contras: relatos de o acabamento em plástico deixar a desejar

9 de 10 Samsung Odyssey G5 tem tela curva e alongada — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Odyssey G5 tem tela curva e alongada — Foto: Divulgação/Samsung

8. Samsung Odyssey G7 – a partir de R$ 3.650

O Odyssey G7 entrega altíssimo desempenho visual para o público gamer. Isso porque a taxa de atualização de 240 Hz e o tempo de resposta de 1 ms fazem do monitor uma máquina eficiente para jogos com gráficos complexos, alto FPS e que demandam mais eficiência na resposta do jogador. A tela conserva um todo de 27 polegadas, distribuídas em dimensões de 72 cm de largura por 51 cm de altura. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.650 para comprar o produto.

Um de seus diferenciais é a compatibilidade com o G-Sync: uma tecnologia que foi desenvolvida para diminuir a quebra de quadros em jogos randerizados com frames quebrados. O suporte hospeda ajuste de altura, algo que pode agradar alguns públicos. A tela promete uma resolução de imagem QHD com 2560 x 1440 pixels, enquanto a interface de conexão garante duas entradas DP e uma HDMI. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a boa eficiência da tela em jogos com alto FPS. Contudo, alguns usuários informam que o monitor pode se mexer durante a digitação do teclado.

Prós: alta taxa de atualização e presença do G-Sync

Contras: preço elevado

10 de 10 O Odyssey G7 tem uma ficha técnica premium — Foto: Luciana Maline/TechTudo O Odyssey G7 tem uma ficha técnica premium — Foto: Luciana Maline/TechTudo

