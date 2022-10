Mouse pad gamer: veja cinco opções para melhorar a jogatina

Mouse pads gamer são interessantes para quem busca montar um computador para jogos. Os modelos a seguir são confeccionados para facilitar o deslizamento do mouse sobre a superfície e melhorar a rapidez de resposta do jogador durante os games. Empresas como Fortrek, Logitech , Havit, HyperX e Exbom disponibilizam opções por preços a partir de R$ 29 , como é o caso do Fortrek MPG101, que oferta bordas azuis e confecção em microfibra e elastano para proporcionar deslize facilitado do mouse.

Já o Exbom MP-7035A06 traz estampa da franquia de jogos Assassin's Creed e espaço para hospedar teclado e mouse por valores que partem de R$ 38. Outra alternativa é o Logitech G440, que oferta superfície rígida para facilitar o deslizamento do mouse e é indicado para periféricos com alto DPI por cerca de R$ 84. Veja a seguir cinco mouse pads gamer para comprar no Brasil em 2022.

1. Fortrek MPG101 – a partir de R$ 29

O Fortrek MPG101 é um mouse pad de tamanho convencional, cujas medidas alcançam 24 cm de altura por 32 cm de largura. O item foi confeccionado em microfibra e elastano, materiais que podem proporcionar baixo atrito e deslize facilitado do mouse. Além disso, as bordas azuis prometem acabamento em costura para promover conforto ao pulso. Ele é vendido por valores que partem de R$ 29.

A fabricante desenvolveu o produto para gamers que precisam de espaço no desktop, mas sem perder a área de movimento do mouse. A base antiderrapante evita que a superfície de contato com a mesa deslize e comprometa o desempenho do usuário. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a eficiência do produto. Porém, criticam que o tamanho é bastante reduzido.

base antiderrapante

tamanho reduzido

O Exbom MP-7035A06 possui uma estampa, o que o difere dos outros modelos desta lista. O mouse pad retrata um dos personagens principais da franquia de jogos Assassin's Creed. O herói veste os trajes oficiais do clã de assassinos e carrega uma flecha em seu arco. O design é robusto com dimensões de 35 cm de altura por 70 cm. Ele foi desenvolvido com acabamento em nylon, conta com borda reforçada por costura e garante emborrachamento texturizado. O produto é comercializado por cerca de R$ 38.

O produto promete ser antiderrapante e consegue acomodar com facilidade o teclado e o mouse. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o material de boa qualidade e a facilidade para o mouse deslizar no tecido.

antiderrapante

pode não agradar os consumidores que preferem modelos de superfície rígida

O Havit HV-MP830 é outro modelo de mouse pad extenso, pois conta com 30 cm de altura por 90 cm de largura. Estas medidas hospedam confortavelmente o mouse e teclado do usuário, com espaço de sobra para apoiar os braços. Com base antiderrapante, este item oferta acabamento resistente à água e confecção em malha fina de alta qualidade. Ele pode ser encontrado por valores a partir de R$ 51.

As bordas costuradas apresentam um tom vivo de vermelho, enquanto a confecção maleável do produto permite que seja enrolado para facilitar o transporte. Este tipo de modelo pode ser útil para usuários que precisam de muito espaço extra para utilizar o mouse. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a fluidez com que o mouse desliza pelo tecido. No entanto, relatam que a superfície agrupa poeira e pelos com facilidade.

pode ser facilmente enrolado

material não apresenta rigidez

4. HyperX Fury – a partir de R$ 59

O HyperX Fury é outro item com tamanho convencional, cujas dimensões englobam 30 cm de altura por 36 cm de largura. O produto apresenta design preto bastante minimalista, além de uma marca gráfica da fabricante impressa no lado inferior direito.

O verso do mouse pad contém bordas costuradas e um verso confeccionado para promover ação antiderrapante. Já o restante do material foi desenvolvido em borracha natural. O mouse pad é visto por cerca de R$ 59. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o custo-benefício.

confeccionado para melhorar a performance do mouse

poderia ser maior

5. Logitech G440 – a partir de R$ 84

O Logitech G440 foi confeccionado para melhorar a performance do público gamer durante os jogos, isso porque a superfície rígida do item facilita o deslizamento do mouse. Sua utilização é indicada com periféricos de alto DPI. Com o design preto simples, o produto acumula dimensões de 34 cm de largura por 28 cm de altura. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 84 para comprar o produto.

O verso confeccionado em borracha fina promete uma base antiderrapante. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima qualidade do material e o fato de a superfície não absorver suor. Porém, criticam que as bordas são afiadas e podem machucar o braço.

superfície de baixa fricção

bordas afiadas

