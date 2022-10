Mouse pad RGB: 7 modelos iluminados para completar o setup

Já opções como o mouse pad da Corsair são produzidos em material rígido com microtexturas para oferecer um deslize rápido e de baixa fricção, e podem ser encontrados por valores que partem de R$ 379. Outra alternativa é o Razer Goliathus Chroma, que conta com gama com mais de 16,8 milhões de cores por cerca de R$ 804. Veja a seguir sete mouse pads com RGB para comprar no Brasil em 2022.

1. Itopfox RGB - a partir de R$ 71

O modelo da Itopfox tem tamanho maior, com dimensões aproximadas de 80 cm de comprimento por 30 de largura e 0,4 cm de espessura. Ele é confeccionado em material resistente à água, tem base de borracha antiderrapante e acabamento superior em tecido macio. A conexão é feita via cabo USB, e ele conta com 14 modos diferentes de iluminação. O modelo ainda tem uma função de memória automática que mantém a última configuração de iluminação definida pelo usuário mesmo em caso de desconexão.

No site da Amazon, o mouse pad pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 71, e é classificado com nota 4,7 de 5. Consumidores que adquiriram o modelo elogiam o conforto da peça e a qualidade do material, mas criticam o fato do cabo de alimentação ficar posicionado nas laterais e não na parte superior.

Prós: função memória capaz de lembrar a última configuração dos LEDs

Contras: o cabo de alimentação fica posicionado na lateral em vez de ser na parte de trás da peça

O mouse pad Evolut EG-411 tem superfície speed e é confeccionado em malha fina, garantindo suavidade e precisão nos movimentos com o mouse. Sua base é feita em material antiderrapante, o que impede que o item saia do lugar mesmo durante a execução de movimentos bruscos. O modelo tem tamanho grande, pode do acomodar o teclado e o mouse. Suas dimensões aproximadas são de 70 cm de comprimento por 30 de altura e 0,4 cm de espessura.

A alimentação do modelo é feita via cabo USB de 1,80 metro, que fica posicionado na parte superior do mouse pad. Ele conta com diferentes modos de iluminação, incluindo opções de cores estáticas ou dinâmicas. No site da Amazon é possível encontrar o acessório por cifras que partem de R$ 96. Por lá, o modelo é avaliado com nota 4,8 de 5. Consumidores que compraram o mouse pad elogiam o custo-benefício da peça e destacam que o material que compõe o modelo parece ser resistente e durável. Como pontos negativos, no entanto, relatam que os LEDs podem apresentar falhas e ficam fracos após alguns meses de uso.

Prós: bom custo-benefício

Contras: segundo relatos, o LED do mouse pad pode ficar fraco após alguns meses de uso

3. Adamantiun Estige MS2 - a partir de R$ 119

O mouse pad Adamantium Estige MS2 tem tamanho maior, podendo acomodar o mouse e teclado. O modelo tem 80 cm de comprimento por 30 de altura, com 0,4 cm de espessura. Suas bordas são costuradas em fio de nylon resistente e trazem luzes em LED RGB por toda a sua extensão. Eles podem ser programados em até 7 estilos de iluminação diferentes, que incluem cores sólidas, efeitos de transição e estilo rainbow. O produto está a venda no site da Amazon por cifras a partir de R$ 119.

O acabamento superior da peça tem textura speed e é confeccionado em tecido de microfibra, o que proporciona um deslizar suave do mouse e deixa o acessório mais leve. Na parte de baixo, o item é antideslizante para impedir que saia do lugar. Ele é alimentado por um cabo USB trançado de 1,80 metro, que pode ser destacado. No site da Amazon, o modelo é avaliado com nota 4,5 de 5. Consumidores elogiam o material da peça, e destacam que o LED possui cores fortes e é uniforme em toda a extensão. Como pontos negativos, no entanto, relatam que o modelo pode deformar com facilidade

Prós: textura speed e cabo destacável

Contras: relatos indicam que o modelo pode deformar com facilidade

4. Warrior AC299 - a partir de R$ 219

O modelo da Warrior é um mouse pad com tamanho um pouco menor. Ele tem formato levemente retangular e sua área é suficiente para acomodar o mouse. A peça tem superfície confeccionada em material de plástico texturizado, o que, de acordo com a fabricante, garante que os movimentos possuam maior capacidade de resposta.

O mouse pad tem fundo preto e desenhos em verde por toda a sua extensão, além do LED RGB ao redor das bordas e detalhes em metal nas laterais. Ele é alimentado por um cabo USB trançado, o que confere maior resistência à peça. No site da Amazon, é possível encontrá-lo por cifras a partir de R$ 219. Por lá, o modelo é avaliado com nota 5 de 5, e consumidores elogiam a qualidade do mouse pad.

Prós: detalhes em metal que garantem maior durabilidade à peça

Contras: não há

5. Blade Hawks BX04 - a partir de R$ 350

O modelo da Blade Hawks é um mouse pad grande o suficiente para acomodar outros acessórios além do mouse. Ele tem tamanho aproximado de 80 cm de comprimento por 30 de altura, com 0,3 cm de espessura. O modelo traz luzes em LED RGB por toda a sua extensão e conta com dez diferentes tipos de iluminação, incluindo modos estáticos e dinâmicos que podem ser selecionados por meio de um botão no próprio mouse pad. Ele é alimentado por um cabo USB e, segundo a fabricante, é adequado para todos os tipos de teclado e mouse. O modelo pode ser encontrado na Amazon por cifras a partir de R$ 350.

Ele é confeccionado em material maleável, tem base em borracha antideslizante e superfície resistente à água com microtextura para permitir movimentos rápidos e precisos. Consumidores que compraram o mouse pad avaliam o produto com nota 4,7 de 5. Entre os pontos positivos destacam a qualidade dos materiais que compõem a peça. Como pontos negativos, ressaltam que o item pode ficar deformado com o tempo e que os LEDs escuros. Além disso, usuários comentaram que o modelo não desliga de forma automática quando o computador é desligado - é necessário desconectá-lo manualmente.

Prós: o modelo é confeccionado em material à prova d’água

Contras: segundo relatos, o mouse pad pode deformar com o passar do tempo e perder sua capacidade de iluminação

6. Corsair MM800 RGB Polaris - a partir de R$ 379

O mousepad da Corsair tem tamanho menor em comparação as outras opções da lista. O modelo tem dimensões aproximadas de 35 cm de comprimento por 26 cm de altura, com tamanho ideal para acomodar apenas o mouse. Ele é confeccionado em material rígido de baixa fricção para permitir deslizes suaves e precisos, e é calibrado tanto para mouses ópticos como para mouses a laser.

Quanto à iluminação, a peça traz a tecnologia PWM, que garante a exibição de cores mais precisas. Seus LEDs RGB podem ser customizados e usuários de outros produtos Cosair podem utilizar o software da fabricante para sincronizá-los entre todos os dispositivos. Outro diferencial do modelo é que ele possui uma porta USB integrada para o mouse, otimizando outras saídas do PC. No site da Amazon, o modelo é avaliado com nota 4,8 de 5 e pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 379. Consumidores destacam a construção da peça como ponto positivo, mas alguns relatam que o mouse pad ficou com a superfície gasta após poucos meses de uso.

Prós: porta USB extra e calibração para mouses ópticos e a laser

Contras: preço elevado

7. Razer Goliathus Chroma - a partir de R$ 804

O Razer Goliathus Chroma é a maior opção da lista, com espaço suficiente para cobrir boa parte do setup. Ele possui 92 cm de comprimento por 29,4 cm de altura, e pode acomodar o teclado e o mouse de forma bastante confortável. O modelo é confeccionado em material de borracha de espuma natural e tem superfície em tecido microtexturizado. De acordo com a fabricante, o mouse pad é otimizado para qualquer tipo de jogo, permitindo movimentos rápidos e precisos.

O modelo permite também personalização dos LEDs e oferece uma gama com mais de 16,8 milhões de cores, além de diversos efeitos de iluminação. Ele pode ser encontrado no site da Amazon por cifras a partir de R$ 804. Por lá, ele é classificado com nota 4,8 de 5. Consumidores destacam a uniformidade das cores e a construção e acabamento do modelo como pontos positivos, mas criticam que o modelo pode ser pouco confortável para os pulsos.

Prós: segundo relatos, o modelo é confeccionado em materiais resistentes e possui bom acabamento

Contras: preço elevado

