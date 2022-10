Mundial de LOL 2022: 10 jogadores para ficar de olho na Fase de Grupos

O Mundial de League of Legends 2022 entra na sua Fase de Grupos a partir desta sexta-feira (7), às 18h (horário de Brasília) e, com ela, chegam os principais craques de LOL do mundo. As equipes qualificadas na Fase de Entrada, que teve a LOUD, única representante brasileira, eliminada na segunda fase , juntam-se às outras 12 organizações para o restante da competição. Ao todo, são 16 times divididos em quatro grupos de quatro equipes cada, onde apenas duas de cada chave irão aos playoffs.

Entre elas estão a maior campeã do torneio, T1; a atual vencedora, EDG e diversas outras potências das principais ligas de LOL do mundo. Em meio a tantos times fortes, vários jogadores devem ser notados, como os consagrados Lee "Faker" da T1 e Tian "Meiko" da EDG, além de jovens promessas como Jeong "Chovy" da Gen.G e Raphaël "Targamas", da G2. Pensando nisso, o TechTudo montou uma lista com 10 atletas para ficar de olho nesta Fase de Entrada. Veja a seguir:

2 de 11 Odoamne já foi semi-finalista do Mundial em 2016 — Foto: Divulgação/LEC Odoamne já foi semi-finalista do Mundial em 2016 — Foto: Divulgação/LEC

1. Andrei "Odoamne" (Rogue)

Semifinalista do Mundial de 2016 pela H2k-Gaming, Odoamne chega como um dos jogadores mais experientes desse Worlds. O Topo romeno de 27 anos foi peça-chave para o título do segundo split da LEC pela Rogue e, certamente, terá a missão de guiar sua equipe para os playoffs em um grupo muito difícil para os europeus com DRX, TES e GAM.

Desde 2013 atuando profissionalmente no cenário, Odoamne começou sua carreira na extinta Absolute Legends, desde então, ele foi passando por diversas organizações de peso da Europa, até que em 2016, atuando pela H2k-Gaming, ele chegou ao ápice. Junto a ótimos atletas como o caçador Marcin "Jankos", Odoanme chegou até a semifinal do torneio, perdendo por 3 a 0 para a Samsung Galaxy, que viria a perder na grande decisão.

2. Jeong "Chovy" (Gen.G)

A jovem estrela coreana, Chovy, finalmente conseguiu o que mais almejava: um título da LCK. O meio de 21 anos foi um dos principais pilares para a ótima campanha da Gen.G na fase regular e para o passeio que sua equipe aplicou contra a grande T1, em um 3 a 0 clean na MD5 final. Agora, sua equipe chega como uma das favoritas ao título mundial e ele, um dos grandes destaques.

Chovy deu início à carreira profissional apenas em 2019, assinando contrato com a Griffin. Para a surpresa de muitos, logo em sua primeira temporada ele conseguiu fazer com que a organização se classificasse ao Worlds, no entanto, a campanha não foi a ideal. Desde então, ele vem sendo carta marcada no maior torneio de esports do mundo, sempre por times diferentes. Em 2020, ele carimbou o passaporte pela DRX, enquanto em 2021 disputou o torneio pela Hanwha Life (inclusive, enfrentando a RED Canids). Agora, volta ao Worlds pela GEN.

3 de 11 Chovy busca o sonho do primeiro título mundial — Foto: Divulgação/LCK Chovy busca o sonho do primeiro título mundial — Foto: Divulgação/LCK

3. Lee "Faker" (T1)

O jogador mais vitorioso da história do LOL e considerado o maior atleta do cenário, Faker coleciona diversos títulos individuais e com sua primeira e única equipe, a T1. O Topo sul-coreano de 26 anos pode não estar no melhor momento de sua carreira, mas sua inteligência e estilo único de jogo jamais devem ser ignorados. Agora, ele chega aos Estados Unidos para buscar seu quarto título mundial da história.

Desde o início de 2013 competindo profissionalmente, Faker assinou com a SK Telecom (atual T1) e, logo em seus primeiros campeonatos, demonstrou ser um jogador extremamente diferenciado. Já em sua primeira edição da Champions (atual LCK), ele foi fatal e levou seu time para o Mundial, sediado em Los Angeles. Em solo norte-americano, o jogador não deixou mais dúvidas, entregando uma gameplay fundamental para que eles levantassem a Copa do Invocador. De lá para cá, Faker também venceu os Mundiais de 2015 e 2016, os MSIs de 2016 e 2017 (este, sediado no Brasil), além das várias ligas coreanas.

4 de 11 Faker é o jogador mais vitorioso do LOL — Foto: Divulgação/Riot Games Faker é o jogador mais vitorioso do LOL — Foto: Divulgação/Riot Games

4. Lee "Gumayusi" (T1)

Se de um lado temos um player experiente e muito vitorioso, do outro vemos uma jovem promessa com enorme potencial e que ainda precisa se provar. Este é Gumayusi, Atirador da T1 que vem para seu segundo Worlds seguido. O atleta de apenas 20 anos chega aos EUA para mostrar o enorme contraste de experiência no elenco da T1 e levar sua organização ao título do mundo.

Iniciando sua jornada em 2018, Guma também teve a SKT como primeira e única equipe. Com a missão de substituir lendários atiradores como o multicampeão Bae "Bang", ele passou de um jogador desconhecido para uma joia rara coreana. Gumayusi ainda não venceu a LCK, mas a boa campanha de 2021 o levou para o Mundial, onde foram eliminados para a DK na semifinal.

5 de 11 Gumayusi é um das jovens promessas coreanas — Foto: Divulgação/LCK Gumayusi é um das jovens promessas coreanas — Foto: Divulgação/LCK

5. Tian "Meiko" (EDward Gaming)

Atual campeão do mundo pela EDG, Meiko entra no Worlds 2022 sendo considerado o melhor suporte e um dos melhores jogadores do torneio. O chinês de 24 anos continua tendo os mesmos companheiros de 2021, sem dúvidas um dos grandes fatores que deixam a EDG como a grande favorita ao segundo caneco seguido. Assim, o ótimo entrosamento entre ele e o atirador sul-coreano Park "Viper", serão fundamentais para a defesa do título.

Meiko teve a Rayunion da China como primeira equipe profissional, no entanto, não demorou muito para assinar com a EDG, equipe da qual ele nunca saiu. Desde então, ele acumula vários e vários títulos da LPL, sempre sendo uma das estrelas das conquistas. Todavia, sua grande glória foi em 2015, quando venceu a primeira edição do MSI contra a SKT por 3 a 2.

6 de 11 Meiko é atual campeão do mundo pela EDG — Foto: Divulgação/LPL Meiko é atual campeão do mundo pela EDG — Foto: Divulgação/LPL

6. Heo "ShowMaker" (DWG KIA)

Mesmo não tendo feito uma temporada de muito destaque, o perigoso ShowMaker é um jogador a se fixar os olhos neste Worlds. O sul-coreano de 22 anos ainda busca chegar ao nível de Faker e se tornar a grande lenda da LCK. Para isso, ele não só precisa demonstrar uma gameplay de qualidade, mas também conquistar um grande número de títulos importantes.

Desde 2017 atuando como Meio da DAMWON, ShowMaker mostrou de cara que era um atleta de destaque. Após alguns splits tentando, ele finalmente guiou seu time para o Mundial de 2019 depois de se classificar na repescagem. Rival do Flamengo na Fase de Entrada daquela ocasião, a DAMWON de ShowMaker não só se classificou aos Grupos fazendo uma boa campanha, como foi aos playoffs enfrentar a G2 nas quartas, porém, acabaram perdendo por 3x1. A grande conquista ficou mesmo para 2020, quando, pegando a própria G2 nas semis e a Suning na final, o time ficou com aquele título mundial.

7 de 11 ShowMaker não vence um campeonato internacional desde 2020 — Foto: Divulgação/Riot Games ShowMaker não vence um campeonato internacional desde 2020 — Foto: Divulgação/Riot Games

7. Nicolaj "Jensen" (Cloud9)

Um dos jogadores mais velhos do torneio, Jensen vem para o oitavo Worlds consecutivo de sua carreira. O meio dinamarquês de 27 anos busca, dentro de solo norte-americano, levar a Cloud9 para o primeiro título da história da organização mediante um grupo muito complicado com EDG, T1 e Fnatic.

Atuando desde os primórdios do LOL, Jensen deu pontapé na carreira pela europeia Team Solo Mebdi, porém, logo foi contratado por equipes de renome até chegar na C9 em 2015, quando disputou seu primeiro Mundial. De lá para cá, ele vem sendo presença constante no maior torneio de LOL, tendo 2018 como o ano de ouro, quando parou apenas na semifinal, perdendo para a Fnatic, da Europa.

8 de 11 Jensen já disputou vários mundiais em sua carreira — Foto: Divulgação/Riot Games Jensen já disputou vários mundiais em sua carreira — Foto: Divulgação/Riot Games

8. Raphaël "Targamas" (G2)

Único estreante da lista no Worlds, o belga Targamas de 22 anos pode não ter muita experiência internacional, mas, sem dúvidas, deve ser observado devido a seu estilo de jogo extremamente inteligente. O Suporte da G2 vem para fazer dupla com o ótimo Atirador Victor "Flakked" e buscar levar sua organização à glória máxima.

Começando a carreira na Project Conquerors em 2016, Targamas se destacou tanto, que logo foi visado por times de renome da Europa. Após um ótimo 2020 pela francesa Karmine Corp (atual equipe de Martin "Rekkles"), ele foi contratado pela G2 em 2022 e, de cara, conseguiu levá-los ao título da LEC e à semifinal do MSI, perdendo para a T1 por 3 a 0.

9 de 11 Targamas irá disputar seu primeiro Mundial da carreira — Foto: Divulgação/LEC Targamas irá disputar seu primeiro Mundial da carreira — Foto: Divulgação/LEC

9. Zhuo "knight" (Top Esports)

Indo para seu segundo Mundial da carreira, knight vai para os Estados Unidos como o grande nome da Top Esports, uma das favoritas ao título. O jovem chinês de 22 mostrou ser um perigo eminente após dois ótimos splits em 2022, sendo fortemente elogiado por sua letalidade com a Akali e sua presença gloabal com o Galio.

Tendo a Young Miracles como primeira equipe profissional, knight foi uma das grandes promesas geradas pelo cenário em 2017. A partir disso, ele foi para a Suning, porém, sem colher resultados. Seu melhor momento foi já na Top Esports, onde chegou em 2019 e venceu o segundo split da LPL em 2020, classificando sua equipe ao Worlds. A queda foi na semifinal para seu antigo time, Suning.

10 de 11 knight irá para o seu segundo Campeonato Mundial — Foto: Divulgação/Riot Games knight irá para o seu segundo Campeonato Mundial — Foto: Divulgação/Riot Games

10. Đỗ "Levi" (GAM Esports)

Um dos nomes mais divertidos do Mundial, Levi volta ao Worlds como caçador da GAM (antiga Marines), após suas razoáveis experiências na América do Norte e na China. Agora, ele promete fazer uma campanha bem melhor do que a do ano passado, quando caíram na Fase de Grupos. Sem dúvidas, sua criatividade será o diferencial para que seu time supere DRX, TES e RGE e passe para os playoffs.

Sendo revelado pela SkyRed do Sudeste Asiático, Levi ganhou relevância depois dos ótimos torneios internacionais com a própria GAM. As campanhas de sucesso fizeram com que ele fosse para a 100 Thieves, da América do Norte e, em seguida, para a JD Gaming, da China. Em 2019, voltou para o Vietnã, onde, desde então, tenta levar sua região a outro patamar.

11 de 11 Levi ficou relevante no cenário depois das ótimas campanhas com a GAM — Foto: Divulgação/VCS Levi ficou relevante no cenário depois das ótimas campanhas com a GAM — Foto: Divulgação/VCS