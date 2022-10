NBA ao vivo: veja onde assistir aos jogos online

É possível assistir aos jogos da NBA ao vivo e online. A temporada 2022/23 da Liga Nacional de Basquete dos Estados Unidos teve início na última terça-feira (18). Interessados em acompanhar as partidas do torneio poderão fazê-lo por diferentes plataformas. Algumas são grátis, como Facebook , YouTube e Twitch ; outras, por sua vez, exigem assinatura, como Amazon Prime Video , Star+ e League Pass, o aplicativo oficial de streaming da NBA. O término do campeonato está previsto para o dia 18 de junho de 2023, se for preciso ter um jogo sete da final. A seguir, veja como assistir aos jogos da NBA ao vivo e online.

Temporada 2022-23 da NBA já começou; veja como assistir aos jogos ao vivo e online — Foto: Divulgação/NBA

Facebook (CNN)

A emissora CNN transmitirá os jogos da NBA em sua página oficial no Facebook. Para assistir às partidas do campeonato, é preciso ter conta na rede social, acessar a página da emissora na plataforma e abrir a aba "Live", que reúne as transmissões ao vivo. É possível acompanhar os jogos na versão web do Facebook e no aplicativo da rede social, disponível para Android e iPhone (iOS).

É possível acompanhar jogos da NBA pelo Facebook — Foto: Melissa Cruz/TechTudo

Amazon Prime Video

O serviço de streaming da Amazon também exibirá os jogos da temporada da liga de basquete estadunidense. Para acompanhar a NBA no Amazon Prime Video, o usuário precisa ser assinante do serviço, que custa R$ 14,90 ao mês. Vale ressaltar que é possível assistir ao Prime Video grátis por 30 dias.

A plataforma vai transmitir até quatro jogos exclusivos por semana, sempre às terças e quintas-feiras. O torcedor pode assistir às partidas no site ou no aplicativo, disponível para Android e iOS. O streaming conta com o Luva de Pedreiro como embaixador da NBA Brasil.

Amazon Prime Video pode ser assinado por R$ 14,90 pelo Amazon Prime — Foto: Lucas Santos/TechTudo

TV Bandeirantes

Brasileiros fãs da liga de basquete poderão ainda acompanhar as transmissões da NBA 2022/23 na TV aberta. A TV Bandeirantes irá exibir as partidas do campeonato e, para assistir às partidas online, basta acessar o site da emissora e clicar na aba "Ao Vivo". Não é necessário fazer cadastro. Outra opção é para assistir à NBA ao vivo online e grátis é por meio do aplicativo BandPlay, disponível para download em celulares com Android e iOS. Neste caso, é preciso fazer um breve cadastro.

Site da Band retransmite programação da emissora na aba "Ao vivo" — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

ESPN (Star+)

O canal ESPN e o serviço de streaming Star+, ambos pertencentes à Disney, vão transmitir os jogos da NBA. Vale ressaltar que a ESPN é parceira da liga de basquete dos Estados Unidos há mais de 20 anos. Para assistir à ESPN ao vivo, é preciso ter assinatura de TV fechada ou ser assinante do Star+, que custa R$ 32,90 por mês. O streaming, que vai passar mais de 120 jogos exclusivos, está disponível nas versões web e mobile, com app para Android e iPhone (iOS).

Star Plus grátis: veja como aproveitar acesso livre ao streaming — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

YouTube (TNT Sports)

O canal do YouTube da TNT Sports também fará a transmissão da NBA, graças a uma parceria firmada entre o canal esportivo e a marca de cerveja Budweiser. Além do YouTube, os jogos também terão cobertura em outras plataformas da emissora, como o portal de notícias e os perfis no Instagram, Facebook e Twitter. Para conferir as partidas, basta acessar o canal do YouTube da TNT Sports pelo computador, celular ou TV. Não é preciso fazer cadastro.

YouTube terá transmissão das partidas da NBA em canal da emissora TNT — Foto: NordWood Themes/Unsplash

Twitch (Gaules)

página do streamer Gaules na Twitch é mais uma forma da acompanhar a NBA 2022/23 — Foto: Reprodução/Unsplash

O streamer Gaules fará transmissões da NBA em sua página na Twitch, plataforma de streaming que foca em transmissões ao vivo sobre jogos e esports. É possível acompanhar as exibições tanto na web quanto nos aplicativos da plataforma para Android e iPhone (iOS).

League Pass

Por fim, os espectadores também podem recorrer ao NBA League Pass, serviço de esportes que transmite a temporada completa da liga de basquete dos Estados Unidos, incluindo os jogos que não são exibidos na televisão. A assinatura custa R$ 50,99 ao mês, e é possível experimentar o serviço grátis por sete dias.

NBA League Pass é um serviço esportivo que transmite toda a temporada da liga de basquete americana — Foto: Divulgação/NBA

Com informações de O Globo

