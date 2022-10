Netflix: conheça as 10 melhores séries originais da plataforma até 2022

A Netflix é uma das plataformas de streaming mais famosas do mundo e suas séries originais viraram referência após vários títulos se tornarem fenômenos globais. Dentre seus destaques está Stranger Things pelas suas referências à cultura pop dos anos 80. Outra obra famosa é a animação BoJack Horseman e o seu retrato realista da depressão, além Sex Education com uma abordagem descompromissada sobre sexualidade e autodescoberta na adolescência. Confira, na lista do TechTudo , as dez melhores séries originais para assistir na Netflix.

Vale dizer que, para a escolha dos títulos, foram utilizadas as notas dos sites especializados IMDB, Metacritic e Rotten Tomatoes. Além disso, a repercussão das séries no Brasil também foi levada em consideração.

1 de 11 As dez melhores séries originais para assistir na Netflix — Foto: Fernando Telles/TechTudo As dez melhores séries originais para assistir na Netflix — Foto: Fernando Telles/TechTudo

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

BoJack Horseman

2 de 11 Bojack Horseman retrata a relação de uma ex-estrela do showbiz com a depressão — Foto: Reprodução/Netflix Bojack Horseman retrata a relação de uma ex-estrela do showbiz com a depressão — Foto: Reprodução/Netflix

BoJack Horseman é uma animação que retrata o relacionamento conturbado de uma ex-estrela de um sitcom dos anos 90 com o fim da sua carreira e consigo mesmo, enquanto planeja seu retorno ao mundo das celebridades com uma autobiografia. A série ganhou fama pela sua abordagem realista da saúde mental, mas sem deixar a trama sombria ou pesada demais. Graças aos seus personagens carismáticos e situações absurdas, é possível estabelecer uma boa narrativa sobre depressão, vício e autossabotagem sem perder o teor satírico do universo do showbiz.

Com seis temporadas, BoJack Horseman aposta em um tom descompromissado para elaborar os altos e baixos do protagonista e levar o espectador em uma viagem de montanha-russa emocional, sempre acompanhado de boas risadas.

Stranger Things

3 de 11 Stranger Things, dos irmãos Duffer, é uma dos títulos mais famosos da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix Stranger Things, dos irmãos Duffer, é uma dos títulos mais famosos da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Concebida pelos irmãos Duffer, Stranger Things se tornou um fenômeno global por mesclar diversos gêneros cinematográficos com a nostalgia que só a ambientação dos anos 80 proporciona. Sua trama envolve os eventos sobrenaturais que ocorrem na cidade de Hawkins aos olhos de um pequeno grupo de crianças fãs de RPG, e da jovem paranormal Eleven.

Cada episódio de Stranger Things traz um ar de familiaridade para o espectador. Aspectos como trilha sonora dos 80, monstros clássicos da franquia Dungeons & Dragons, mistérios nos moldes de clássicos do autor Stephen King e até a amizade dos personagens ajudam a trazer nostalgia e identificação.

Orange is the New Black

4 de 11 Orange is the New Black foi considerada a série mais importante da década passada — Foto: Reprodução/Netflix Orange is the New Black foi considerada a série mais importante da década passada — Foto: Reprodução/Netflix

Aclamada pela crítica pelo seu elenco superdiversificado, Orange is the New Black é uma adaptação do livro com o mesmo nome. Seu enredo conta a história de Piper Chapman, uma mulher condenada por lavagem de dinheiro e sentenciada a passar quinze anos na penitenciaria Litchfield. A série foi renovada até a sétima temporada, que foi ao ar em julho de 2019.

Considerada pela Time como a série mais importante da década passada, Orange is the New Black é uma comédia, mas ganhou notoriedade por conectar o público com o drama das personagens. Ela aposta em uma abordagem humanizada dos problemas inerentes da vida na prisão através de flashbacks, enquanto expõe a corrupção inerente do sistema prisional estadunidense.

A Maldição da Residência Hill

5 de 11 A Maldição da Residência Hill, um dos melhores títulos de terror da plataforma — Foto: Divulgação/Netflix A Maldição da Residência Hill, um dos melhores títulos de terror da plataforma — Foto: Divulgação/Netflix

Baseado em um livro escrito pela autora Shirley Jackson, A Maldição da Residência Hill se tornou uma obra-prima e uma referência do terror na plataforma. Com dez episódios, a série fez tanto sucesso quando saiu em 2018 que a Netflix lançou, dois anos depois, outro título considerado seu sucessor espiritual: A Maldição da Mansão Bly.

O segredo para sua fama foi a maneira como a trama foge das tentativas de assustar o espectador com cenas brutais e os famosos 'pulos de susto'. Ao invés, a série explora os impactos do trauma de infância dos cinco filhos que perderam a mãe em uma mansão recém-comprada pela família, e como esse evento moldou suas vidas como adultos enquanto são, literalmente, assombrados pelo seu luto.

The Crown

6 de 11 The Crown retrata os bastidores da família real britânica — Foto: Divulgação/Netflix The Crown retrata os bastidores da família real britânica — Foto: Divulgação/Netflix

The Crown se destaca como um drama histórico ao apontar seus holofotes para os bastidores dos conflitos políticos e pessoais da realeza sob a perspectiva e trajetória da Rainha Elizabeth II. A série conta com uma excelente fotografia e atuação, e sua quinta temporada será lançada em 9 de novembro.

Por tratar exclusivamente da elite britânica, The Crown detalha a rotina da monarquia, mesclando momentos cruciais da história do Reino Unido com os conflitos entre seus personagens, como suas diferentes interpretações em relação ao futuro do país. No entanto, a série também é criticada por algumas de suas adaptações e inconsistências históricas.

Olhos Que Condenam

7 de 11 A minissérie Olhos que Condenam é baseado em fatos reais de um crime ocorrido em 1989 — Foto: Divulgação/Netflix A minissérie Olhos que Condenam é baseado em fatos reais de um crime ocorrido em 1989 — Foto: Divulgação/Netflix

Dirigido por Ava DuVernay, Olhos que Condenam é um drama baseado no caso dos Cinco do Central Park, um crime ocorrido em 1989 onde uma mulher foi brutalmente agredida e cinco jovens negros e hispânicos entre 14 e 16 anos foram erroneamente condenados pelo crime. Lançada em 2019 com apenas quatro episódios, a minissérie traz uma perspectiva mais íntima da trama ao acompanhar a prisão, julgamento e as consequências do caso com foco na história individual dos cinco garotos.

Dark

8 de 11 Lançada em 2017, Dark aborda viagem no tempo com uma trama complexa — Foto: Divulgação/Netflix Lançada em 2017, Dark aborda viagem no tempo com uma trama complexa — Foto: Divulgação/Netflix

A série alemã Dark é um sci-fi ambicioso que recorre ao desaparecimento de crianças no vilarejo de Windens para explorar uma narrativa inovadora sobre viagem no tempo. Em suas três temporadas, cada episódio é um quebra-cabeça para o espectador e abre espaço para especulações em uma história complexa, mas com roteiro sólido o suficiente para conectar todos os pontos com o desenrolar da trama. Com uma nota geral de 95% no Rotten Tomatoes, Dark foi aclamado pela crítica pela sua história ambiciosa e seu uso de efeitos sonoros e visuais para criar uma atmosfera imersiva.

Sex Education

9 de 11 Sex Education ganhou fama por abordar o sexo de forma irreverente e natural — Foto: Divulgação/Netflix Sex Education ganhou fama por abordar o sexo de forma irreverente e natural — Foto: Divulgação/Netflix

Uma das grandes novidades da plataforma em 2019, Sex Education conta com Asa Butterfield no papel de Otis. O protagonista é um jovem introspectivo que acaba por seguir os passos de sua mãe como terapeuta sexual ao ser convencido pelo seu melhor amigo e sua "crush" a abrir uma clínica secreta na escola de Moordale, onde ele oferece conselhos sexuais aos seus colegas e professores em troca de dinheiro.

Atualmente com três temporadas, a série britânica ganhou fama pela maneira como aborda o tema do sexo com maturidade, leveza e humor o suficiente para torná-lo parte do cotidiano e ponto integral do desenvolvimento de vários personagens, tanto adolescentes quanto adultos.

Big Mouth

10 de 11 Big Mouth, uma animação de comédia sobre a puberdade — Foto: Divulgação/Netflix Big Mouth, uma animação de comédia sobre a puberdade — Foto: Divulgação/Netflix

Big Mouth é uma animação satírica onde os melhores amigos Nick e Andrew, junto de outros colegas da sua turma de sétima série, lidam com os dilemas da puberdade e as mudanças físicas que ocorrem durante a adolescência. Ela conta com cinco temporadas e o lançamento da sexta está confirmada para 28 de outubro.

A série retrata os momentos embaraçosos da jornada de autodescoberta e os sentimentos conflitantes da puberdade através dos 'monstros hormonais'. Eles são manifestações imaginárias dos desejos e pensamentos dos personagens, que roubam a cena pelo seu visual exagerado ao lado de outras figuras caricatas, como o fantasma de Freddie Mercury e uma Estátua da Liberdade falante.

Round 6

11 de 11 456 competidores disputam um prêmio bilionário em Round 6 — Foto: Divulgação/Netflix 456 competidores disputam um prêmio bilionário em Round 6 — Foto: Divulgação/Netflix

A obra sul-coreana Round 6 apresenta um jogo onde 456 jogadores, todos com dificuldades financeiras, disputam pelo prêmio de 45,6 bilhões de wones em tarefas que remetem a brincadeiras de infância. Logo eles descobrem que o ponto mais importante da competição é a sobrevivência, já que os perdedores de cada rodada são mortos e cada jogador precisa reavaliar seus valores nessa cativante história sobre lealdade e traição acompanhada de brutalidade visual.