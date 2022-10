Notebook com placa de vídeo dedicada: 5 modelos para produtividade e jogos

1 de 6 Acer Nitro 5 está confirmado no Brasil com as novas GPUs; ainda não há previsão de lançamento — Foto: Divulgação/Acer Acer Nitro 5 está confirmado no Brasil com as novas GPUs; ainda não há previsão de lançamento — Foto: Divulgação/Acer

O Lenovo IdeaPad 3i é uma opção que conta com um design mais sóbrio apesar das especificações avançadas. O modelo da lista traz um processador Intel Core i7 10510U, 8 GB de memória RAM, armazenamento em SSD com 256 GB e placa de vídeo MX330 da Nvidia, que oferece 2 GB de VRAM GDDR5. Ele é vendido por valores a partir de R$ 4.274.

O notebook que tem um bom índice de avaliação por parte dos consumidores da Amazon e suporta o Windows 11, aparece como uma opção com display de 15 polegadas com resolução HD, o que pode justificar seu preço mais em conta. Os usuários destacam a portabilidade e conforto do teclado do equipamento, que pode ser uma solução de entrada para quem pretende jogar no notebook.

Prós: portabilidade, processador Intel Core i7, SSD de fábrica

Contras: placa de vídeo de entrada

Lenovo IdeaPad 3i tem processador Intel Core i7 10510U

O Acer Aspire Nitro 5 é um dos principais players no segmento de notebooks gamer. O modelo da lista é equipado com um processador Intel Core i5 11400H, que é um chip de alto desempenho, tendo ainda 8 GB de memória RAM, armazenamento em SSD de 512 GB NVMe e placa de vídeo GTX 1650, que com seus 4 GB GDDR6 promete um desempenho aprimorado na resolução Full HD do display. O produto é vendido por cerca de R$ 4.905.

O equipamento traz um visual mais agressivo, teclado retroiluminado, sistema de som aprimorado e display com taxa de atualização de até 144 Hz, o que é um diferencial interessante para quem busca um notebook para jogos competitivos. O Acer Nitro 5 oferece basicamente tudo que se busca em um notebook gamer, sendo ainda uma solução com o Windows 11.

Prós: especificações de ponta, SSD maior, display de 144 Hz

Contras: mais pesado e menos portátil

Acer Nitro 5 apresenta Windows 11

O Dell G15 é mais um modelo que aparece com mais de 80% de cinco estrelas dos usuários que destacam a qualidade de construção e visual do notebook. Como é de se esperar de um modelo gamer, o notebook oferece boas especificações com processador Intel Core i5 10500H, 8 GB de RAM expansível para até 32 GB, armazenamento em SSD de 512 GB NVMe e display Full HD de 15,6 polegadas. O produto é vendido por valores que partem de R$ 5.199.

A placa de vídeo é a GTX 1650 da Nvidia, que é um modelo muito comum em laptops gamer disponíveis no mercado brasileiro, sendo uma GPU muito adequada para jogos em Full HD. Assim como grande parte dos equipamentos do segmento, o Dell G15 também é comercializado com o Windows 11.

Prós: design premium, RAM expansível, SSD de maior capacidade e tela Full HD

Contras: menos portátil que concorrentes

Dell G15 conta com placa de vídeo GTX 1650

4.Lenovo IdeaPad Gaming 3i – a partir de R$ 4.400

O Lenovo IdeaPad Gaming 3i é mais um equipamento que conta com um visual mais sóbrio apesar de sua proposta mais entusiasta. O modelo é equipado com processador Intel Core i5 11300H, 8 GB de memória RAM, armazenamento em SSD de 512 GB e placa de vídeo GTX 1650. Ele é vendido por valores a partir de R$ 4.400.

Disponível com o Windows 11, o modelo conta ainda com teclado retroiluminado, display de 15 polegadas com resolução Full HD e no notebook listado, traz um visual escuro que deixa o equipamento com um aspecto bem interessante.

Prós: visual mais sóbrio, boas especificações, display Full HD e SSD

Contras: preço elevado

Lenovo IdeaPad Gaming 3i apresenta processador Intel Core i5 11300H

O notebook A52 da Avell é o mais avançado da lista. Ele apresenta processador Intel Core i5 11400H e 8 GB de memória RAM, a placa de vídeo RTX 3050, que é uma das soluções mais modernas da Nvidia que por sua vez conta com recursos avançados como Ray-Tracing e DLSS. O notebook é vendido por cifras a partir de R$ 8.766.

O laptop da Avell conta ainda com armazenamento em SSD de 250 GB, sistema operacional Windows 10 e display de 15,6 polegadas com resolução Full HD, o que tende a ser o ideal para uma boa experiência em games. Com design mais robusto e teclado retroiluminado, o equipamento pode ser uma opção não só para quem joga, mas também para quem precisa de um notebook para trabalho, principalmente para quem utiliza softwares que exigem mais dos gráficos do notebook.

Prós: GPU de ponta, processador de alto desempenho, tela Full HD e SSD

Contras: não traz versão mais recente do Windows de fábrica

Avell A52 Mob conta com 8 GB de memória RAM

