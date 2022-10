Notebook Dell i5: 5 modelos para quem estuda, joga e trabalha

Os notebooks Dell podem ser uma opção interessante para quem busca por um novo computador portátil. Isso porque a marca oferece diversos modelos no mercado brasileiro com diferentes propósitos, como estudar, trabalhar e jogar. É possível encontrar dispositivos com configurações simples, para uso de baixa produtividade, armazenamento interno em SSD, para aumentar a velocidade e a fluidez do sistema, e até com placas de vídeo integradas, para rodar programas e jogos mais avançados.

Entre as opções equipadas com o processador Intel Core i5, O Inspiron I15-3501-A46P oferece Windows 11 de fábrica, memória RAM de 8 GB, armazenamento interno em SSD de 256 GB, além de placa de vídeo dedicada para o processamento eficiente de gráficos por valores a partir de R$ 4.099. Já o Dell G5-5590-A55P é um modelo gamer com dissipadores de calor para combater o superaquecimento, memória RAM de 8 GB, SSD de 512 GB e uma placa de vídeo integrada pelo investimento aproximado de R$ 6.371. Conheça as opções.

1 de 6 Notebook Dell i5: lista reúne modelos para variados tipos de uso — Foto: Divulgação/Unsplash (Dries Augustyns) Notebook Dell i5: lista reúne modelos para variados tipos de uso — Foto: Divulgação/Unsplash (Dries Augustyns)

Notebook sem áudio? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo.

2 de 6 Dell Inspiron I15-i1100-A40P oferece uma memória RAM de 8 GB — Foto: Reprodução/Americanas Dell Inspiron I15-i1100-A40P oferece uma memória RAM de 8 GB — Foto: Reprodução/Americanas

O Inspiron I15-i1100-A40P oferece armazenamento interno em SSD de 256 GB, sistema operacional Windows 11 e tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD. A memória RAM apresenta capacidade razoável, alcançando os 8 GB. Este valor pode ser interessante para rodar alguns softwares mais exigentes e para uma rotina com produtividade mais complexa, que vai além de navegar na internet e utilizar o pacote Office, por exemplo. O eletrônico pode ser adquirido por valores a partir de R$ 3.699.

As laterais oferecem três entradas USB, uma HDMI, uma P2 e um slot para cartão de memória SD. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Americanas, os consumidores destacam a leveza do produto e a fluidez para acionar os softwares, sem comentários negativos relevantes até o momento.

Prós: memória RAM com boa capacidade

memória RAM com boa capacidade Contras: não há

3 de 6 Inspiron i15-i1100-M40S apresenta o ComfortView, recurso o qual auxilia na redução de emissão da luz azul — Foto: Reprodução/Americanas Inspiron i15-i1100-M40S apresenta o ComfortView, recurso o qual auxilia na redução de emissão da luz azul — Foto: Reprodução/Americanas

O Inspiron i15-i1100-M40S resguarda um design mais chamativo, devido ao tom prateado da carcaça. O item traz acabamento bastante fino e uma tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD. Os interessados precisarão desembolsar valores por a partir de R$ 3.858 para comprá-lo. As laterais acomodam três entradas de conexão USB, uma HDMI, uma P2 e um slot para cartão de memória SD. O sistema de hardware fornece um armazenamento interno em SSD de 256 GB e uma memória RAM de 8 GB.

Como diferencial, o produto conta com um recurso chamado ComfortView, no qual a tela oferece uma imagem clara e brilhante, que promete ser agradável aos olhos e reduzir a emissão de luz azul. Avaliado com uma nota 4,4 de 5 na Americanas, os usuários indicam que a máquina não esquenta muito e que detém bastante fluidez para realizar as tarefas. No entanto, destacam negativamente prejuízos na embalagem causados pelo envio, feito de forma inadequada.

Prós: tecnologia ComfortView

tecnologia ComfortView Contras: não há

4 de 6 Inspiron I15-3501-A46P pode ser utilizado para aprimorar a rotina de quem trabalha ou usa jogos leves — Foto: Reprodução/Americanas Inspiron I15-3501-A46P pode ser utilizado para aprimorar a rotina de quem trabalha ou usa jogos leves — Foto: Reprodução/Americanas

O Inspiron I15-3501-A46P é mais um notebook indicado para usuários que procuram uma máquina para o dia a dia ou para jogos leves. Isso porque a memória RAM de 8 GB junto com o SSD de 256 GB auxiliam na execução fluida de grande parte dos softwares. A tela de 15,6 polegadas tem resolução HD (1290 x 720 pixels). Com Windows 10 de fábrica, a máquina promete um processador Core i5 de 10ª geração e uma placa de vídeo dedicada para o processamento eficiente de vídeos e gráficos. Os interessados podem encontrá-lo a partir de R$ 4.099.

As laterais do notebook fornecem quatro portas de conexão USB, uma P2 para fone de ouvido, uma HDMI e um slot para cartão de memória SD. Avaliado com uma nota 4,4 de 5 na Americanas, os consumidores destacam a eficiência na realização de tarefas básicas, mas alertam que a máquina não aguenta rodar programas muito pesados, como os softwares de edição da Adobe.

Prós: 8 GB de RAM e placa de vídeo dedicada

8 GB de RAM e placa de vídeo dedicada Contras: não é indicado para jogos pesados

5 de 6 Dell G15-I1000-D20P apresenta dispersores de calor, configuração fundamental para evitar o superaquecimento da máquina — Foto: Reprodução/Americanas Dell G15-I1000-D20P apresenta dispersores de calor, configuração fundamental para evitar o superaquecimento da máquina — Foto: Reprodução/Americanas

O G15-I1000-D20P, diferente dos itens citados até agora, traz o sistema operacional Linux para o funcionamento da máquina. Voltado para o público gamer, tem armazenamento interno em SSD de 512 GB e memória RAM de 8 GB. A máquina está disponível pelo investimento aproximado de R$ 4.499. Outro destaque é a placa de vídeo integrada, recurso que pode aprimorar a exibição de gráficos e vídeos.

Ainda, oferece um sistema mais eficiente para a dispersão de ar do meio interno para o externo, essencial para evitar o superaquecimento. As laterais trazem entradas de conexão USB e HDMI para conectar-se a outros aparelhos, além de uma porta P2 para fones de ouvido. O produto é indicado para quem deseja rodar jogos leves e intermediários. Avaliado com uma nota 4,6 de 5 na Americanas, os consumidores destacam a boa eficiência do sistema. No entanto, alguns criticam a presença de um chiado durante o processo de carregamento da máquina.

Prós: placa de vídeo integrada

placa de vídeo integrada Contras: ausência de padrão ABNT2 no teclado

6 de 6 Dell G5-5590-A55P oferece uma placa de vídeo integrada com 4 GB de RAM — Foto: Reprodução/Americanas Dell G5-5590-A55P oferece uma placa de vídeo integrada com 4 GB de RAM — Foto: Reprodução/Americanas

O G5-5590-A55P é outra opção gamer com as configurações mais avançadas da lista. A tela de 15,6 polegadas tem resolução Full HD. Nas especificações, o modelo acompanha placa de vídeo integrada, a Geforce GTX 1650 com 4 GB de RAM adicionais, memória RAM de 8 GB e armazenamento interno de 512 GB. As laterais acomodam os dissipadores de calor, úteis para evitar o superaquecimento do dispositivo durante a execução de jogos. A máquina pode ser adquirida por valores a partir de R$ 6.371.

A região posterior e lateral trazem diversas portas de conexão: USB, HDMI, P2, Ethernet e um slot para cartão de memória SD. É importante mencionar que a RAM presente na placa de vídeo possui padrão DDR5: o mais moderno e com maior eficiência na transmissão de dados. Avaliado com uma nota 4 de 5 na Americanas, os consumidores destacam a eficiência durante os jogos, além da rápida inicialização do sistema, mas criticam o preço elevado.

Prós: placa de vídeo integrada

placa de vídeo integrada Contras: preço elevado

6 produtos para CASA INTELIGENTE para modernizar sua casa!