Notebook gamer Core i7: veja 5 opções com o processador da Intel

Notebooks com o processador Intel Core i7 são boas opções para quem procura desempenho eficiente e boa capacidade de memória, além de velocidade de processamento mais elevada. Fabricantes como Positivo , Lenovo , Dell e Acer disponibilizam no mercado laptops com este chip voltados para o público gamer, mas que também são boas opções para quem deseja um PC potente para tarefas do dia a dia.

O Ideapad Gaming 3i, da Lenovo, oferece teclado com padrão ABNT2, sistema operacional Linux e armazenamento interno em SSD de 512 GB por valores a partir de R$ 4.859. O 2 A.M. E550, da Positivo, disponibiliza memória RAM de 8 GB, placa de vídeo GeForce e tela com resolução Full HD por cerca de R$ 6.544. Já o G15-I1100-M50P, da Dell, oferece design com dissipadores de calor, sistema operacional Windows 11, 16 GB de RAM, e SSD com 512 GB de armazenamento interno e investimento próximo dos R$ 8.093.

1. Lenovo Ideapad Gaming 3i – a partir de R$ 4.859

O Ideapad Gaming 3i, da Lenovo, tem tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels). O acabamento na cor azul pode agradar aos usuários que buscam por um design diferenciado. O teclado exibe o padrão ABNT2, isto é, carrega o "ç" e os símbolos mais utilizados no Brasil, e oferece extensão numérica. Os interessados precisarão desembolsar valores a partir de R$ 4.859.

Com sistema operacional Linux, o hardware oferece armazenamento interno em SSD de 512 GB e memória RAM de 8 GB. A placa de vídeo dedicada Nvidia GeForce GTX 1650 soma mais 4 GB à RAM. Estas características preparam o notebook para a execução de uma rotina um pouco mais intensa, como o processamento de programas mais pesados e jogos de gráficos mais exigentes. As laterais do dispositivo hospedam um slot para leitura de cartão de memória SD e um conjunto de portas de conexão: USB, HDMI, Ethernet e P2. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Submarino, os usuários elogiam a eficiência do produto para rodar programas como Photoshop e Adobe illustrator .

Prós: placa de vídeo dedicada

placa de vídeo dedicada Contras: ausência de recursos para diminuir a incidência de luz azul

2. Acer Aspire Nitro 5 – a partir de R$ 5.424

O Aspire Nitro 5, da Acer, é um notebook gamer que oferece design inteiramente preto, mas com uma característica chamativa: a retroiluminação vermelha em cada uma das teclas. Tem teclado numérico lateralizado e tela no tamanho padrão de 15,6 polegadas com resolução Full HD. O dispositivo já conta com o sistema operacional Windows 11 de fábrica e pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 5.424.

O hardware garante uma memória RAM de 8 GB no padrão DDR4, além de um armazenamento interno em SSD de 512 GB. A placa de vídeo dedicada também é a GeForce GTX 1650, com 4 GB. Além disso, o modelo disponibiliza um sistema de refrigeração integrado: o air cooler promete refrigerar o interior da máquina nos momentos de maior exigência, como durante a execução de jogos pesados e de gráficos complexos por horas seguidas. Avaliado com uma nota 5 de 5 no Submarino, os consumidores não deixaram comentários até o fechamento desta matéria.

Prós: teclado retroiluminado

teclado retroiluminado Contras: não há

O notebook 2 A.M. E550, uma linha gamer da marca Positivo, é mais um modelo com padrão ABNT2 no teclado, o que deve aumentar a produtividade e o interesse do público brasileiro no item. Também é possível encontrar teclas multimídia na região superior e botões numéricos lateralizados. Um detalhe que chama a atenção é a iluminação vermelha ao redor de todas as teclas, além da marcação branca que destaca seis botões muito utilizados em jogos. É possível encontrar o computador portátil por cerca de R$ 6.544.

A tela oferece tamanho padrão de 15,6 polegadas e resolução Full HD. Ao contrário do restante das máquinas já citadas, esta oferece o sistema operacional FreeDOS. Quanto ao hardware, é possível encontrar uma memória RAM de 8 GB e armazenamento interno de 256 GB em SSD. Aqui, a placa de vídeo dedicada é a GeForce GTX 1050, com 3 GB de RAM e padrão DDR5. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Submarino, os consumidores destacam a ótima eficiência do produto.

Prós: teclado com padrão ABNT2

teclado com padrão ABNT2 Contras: sistema operacional pouco conhecido

4. Lenovo Legion 5i – a partir de R$ 7.811

O Legion 5i, da Lenovo, disponibiliza acabamento que privilegia a dispersão de calor: o design possui estruturas que facilitam o transporte do ar quente do meio interno para o externo. Isso auxilia no combate ao superaquecimento da máquina, preservando sua vida útil. O teclado traz teclas multimídia na região superior, botões numéricos lateralizados e padrão ABNT2, sem iluminação. O periférico é visto na varejista por cifras a partir de R$ 7.811.

Já o hardware, conta com memória RAM de 16 GB, armazenamento interno em SSD de 128 GB, e um HD com potencial para guardar até 1 TB de arquivos. A fabricante ainda adiciona a placa de vídeo GeForce RTX 2060, com 6 GB de RAM e padrão DDR6. O periférico é altamente indicado para usuários com rotinas produtivas exigentes e jogos pesados. A tela tem 15,6 polegadas e uma resolução Full HD. O item não dispõe de comentários ou avaliações dos consumidores até o fechamento desta matéria.

Prós: HD com 1 TB aliado ao SSD de 128 GB

HD com 1 TB aliado ao SSD de 128 GB Contras: há máquinas mais baratas com mais espaço no SSD

O G15-I1100-M50P, da Dell, também oferece uma tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD. O software acompanha sistema operacional Windows 11, enquanto o hardware fornece armazenamento interno em SSD de 512 GB e memória RAM de 16 GB. Estas últimas características são fundamentais para usuários com rotinas exigentes ou que pretendem rodar jogos mais complexos e pesados. Com processador Intel Core i7 de 11ª geração, a placa de vídeo dedicada é a GeForce RTX 3060, com 6 GB de RAM e tecnologia DDR6 . O item pode ser encontrado por valores a partir de R$ 8.093.

O acabamento do notebook traz dissipador de calor e laterais com entradas USB e HDMI para conectar-se a outros aparelhos, além de uma porta P2 para fone de ouvido. Avaliado com nota 4 de 5 no Submarino, os consumidores destacam a eficiência da placa de vídeo durante o processamento de jogos. No entanto, alguns criticam que o tamanho da fonte apresenta design bastante saliente.

Prós: boa placa de vídeo

boa placa de vídeo Contras: ausência de padrão ABNT2 no teclado

