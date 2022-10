Notebook gamer: veja 5 modelos para jogos por a partir de R$ 4.499

1 de 6 Notebook gamer: veja cinco opções por preços a partir de R$ 4.499 — Foto: Divulgação/2AM Notebook gamer: veja cinco opções por preços a partir de R$ 4.499 — Foto: Divulgação/2AM

Notebook gamer Dell: qual modelo escolher? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Lenovo IdeaPad Gaming 3i - a partir de R$ 4.499

O Lenovo IdeaPad Gaming 3i é voltado para o público gamer que deseja um notebook gamer abaixo de R$ 5.000. Com processador Intel Core i5, 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento SSD, o modelo conta ainda com uma placa dedicada Nvidia GeForce GTX 1650 4 GB, teclado retroiluminado e porta de privacidade na webcam. Além disso, seu sistema de resfriamento conta com dois coolers e quatro saídas de ar, otimizando o processo e tornando seu funcionamento mais silencioso. Ele é vendido por preços a partir de R$ 4.499.

Porém, vale ressaltar que o dispositivo possui sistema operacional Linux, que pode não agradar a todos os usuários. Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 85% de suas avaliações e se destaca por seu custo-benefício e qualidade do material.

Prós: modelo robusto e com valor acessível

modelo robusto e com valor acessível Contras: o dispositivo possui sistema operacional Linux, que pode não agradar a todos os usuários

2 de 6 Ideapad Gaming 3i tem acabamento em azul escuro e não traz leitor de cartões — Foto: Divulgação/Lenovo Ideapad Gaming 3i tem acabamento em azul escuro e não traz leitor de cartões — Foto: Divulgação/Lenovo

O Acer Aspire Nitro 5 possui configurações interessantes por um custo acessível. O modelo também entrega processador Intel Core i5 e 8 GB de memória RAM, mas se destaca ao apresentar 512 GB de armazenamento SSD. Além disso, o dispositivo possui som de altíssima qualidade com a tecnologia DTS X: Ultra Áudio, placa dedicada Nvidia GeForce GTX 1650 4 GB e teclado retroiluminado na cor vermelha. O laptop é vendido por cerca de R$ 5.699.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 88% de suas avaliações e se destaca pela qualidade de sua tela. Porém, alguns usuários reclamam da durabilidade da bateria, que não aguenta muito tempo longe da tomada.

Prós: configurações robustas em uma máquina de valor acessível

configurações robustas em uma máquina de valor acessível Contras: segundo consumidores, bateria pouco eficiente

3 de 6 Acer Nitro 5 apresenta SSD de 512 GB — Foto: Divulgação/Acer Acer Nitro 5 apresenta SSD de 512 GB — Foto: Divulgação/Acer

O 2AM E550 é voltado para quem busca um notebook que vai além da potência de funcionamento, agregando ainda à estética do ambiente. Com design elegante em linhas retas, o modelo conta com 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento SSD e processador Intel Core i3 de 9ª geração. Além disso, o dispositivo conta com tela Full HD de 15,6 polegadas e placa dedicada Nvidia GeForce GTX 1050. Ele é vendido por valores que partem de R$ 5.699.

Avaliado com uma nota média de 3,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 61% de suas avaliações e se destaca pela longa duração de sua bateria.

Prós: design elegante e minimalista

design elegante e minimalista Contras: configurações abaixo do nível de modelos mais baratos

4 de 6 E550 tem um design discreto na parte externa — Foto: Divulgação/2 A.M. E550 tem um design discreto na parte externa — Foto: Divulgação/2 A.M.

4. Lenovo Legion 5 - a partir de R$ 6.879

O Lenovo Legion 5 é um notebook gamer robusto e completo capaz de realizar até mesmo as tarefas mais complexas. Com 16 GB de memória RAM, 512 GB de armazenamento SSD, processador AMD R Series e placa de vídeo dedicada Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6, o modelo é capaz de agradar até mesmo os usuários mais exigentes em tarefas de alta performance. Além disso, o produto conta com tela Full HD de 15,6 polegadas, teclado retroiluminado, sistema de resfriamento e suporte para até três monitores externos. Ele é visto por valores que partem de R$ 6.879.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 82% de suas avaliações e se destaca pela qualidade de sua câmera. Porém, o notebook pesa aproximadamente três quilos, um obstáculo para quem busca praticidade no transporte.

Prós: hardware robusto, capaz de suprir as necessidades de usuários mais exigentes

hardware robusto, capaz de suprir as necessidades de usuários mais exigentes Contras: valor elevado e notebook pesado

5 de 6 Lenovo Legion 5 apresenta placa de vídeo dedicada Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 — Foto: Divulgação/Lenovo Lenovo Legion 5 apresenta placa de vídeo dedicada Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 — Foto: Divulgação/Lenovo

5. Dell Alienware X17 R2 - a partir de R$ 37.499

O Alienware X17 R2, da Dell, é indicado para quem busca o que há de melhor no mercado de notebooks gamer. Com processador Intel Core i9 de 12ª geração, 1 TB de armazenamento SSD, 16 GB de memória RAM e placa de vídeo dedicada Nvidia GeForce RTX 3080Ti com 16 GB de GDDR6, o dispositivo é tão robusto quanto um desktop extremamente potente, mas com a praticidade de um computador portátil. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 37.499 para comprar o produto.

Sua tela também é acima da média, com 17,3 polegadas e antirreflexo, além de um sistema térmico funcional e uma carcaça construída em alumínio anodizado, liga de magnésio e aço, garantindo resistência e durabilidade ao dispositivo. Avaliado com uma nota de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 100% de suas avaliações.

Prós: notebook completo e robusto

notebook completo e robusto Contras: valor extremamente elevado

6 de 6 Alienware X17 R2 é voltado para quem busca um notebook gamer completo e robusto — Foto: Divulgação/Dell Alienware X17 R2 é voltado para quem busca um notebook gamer completo e robusto — Foto: Divulgação/Dell

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022