Notebook Lenovo: 8 modelos com processadores Intel e Ryzen

Outra alternativa é o Lenovo Legion 5, que conta com placa de vídeo dedicada Nvidia GeForce RTX 3050 e tela Full HD de 15,6 polegadas por cerca de R$ 6.999. Veja abaixo oito notebooks da Lenovo para comprar em 2022.

1. Lenovo IdeaPad 3i Celeron - a partir de R$ 1.799

O Lenovo IdeaPad 3i Celeron é um notebook de entrada, mas que pode atender bem demandas do dia a dia. Além do processador Intel Celeron N, o modelo conta com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento em SSD, configurações capazes de realizar tarefas corriqueiras sem nenhuma dificuldade. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 1.799.

Além disso, seu design é minimalista e está disponível na cor prata, que se soma à tela antirreflexo de 15,6 polegadas para entregar uma máquina com bom custo-benefício. Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 80% de suas avaliações.

Prós: modelo de valor acessível e com capacidade de realizar tarefas corriqueiras sem dificuldades

modelo de valor acessível e com capacidade de realizar tarefas corriqueiras sem dificuldades Contras: por ser um notebook de entrada, usuários com demandas mais pesadas podem não ser contemplados

O Lenovo IdeaPad 3 com processador Ryzen 5, da AMD, é uma boa opção para quem deseja uma máquina um pouco mais potente. O modelo entrega 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento SSD e compatibilidade para adição de um HDD SATA 2,5.

Além disso, conta com design minimalista na cor cinza, teclado numérico e tela de 15,6 polegadas antirreflexo, além de estar disponível com os sistemas operacionais Linux e Windows. O modelo é encontrado por cifras que partem de R$ 2.787. Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 88% de suas avaliações.

Prós: notebook robusto, com boas configurações e valor acessível

notebook robusto, com boas configurações e valor acessível Contras: sua versão mais barata é entregue com o sistema operacional Linux, menos utilizado pelo público geral

3. Lenovo IdeaPad 3 11 Chromebook - a partir de R$ 2.946

O IdeaPad 3 11 Chromebook é indicado para quem busca um notebook leve e compacto. Pesando pouco mais de 1 kg e com tela de apenas 11,6 polegadas, o modelo ainda conta com autonomia de até 10 horas sem precisar ser recarregado, ideal para quem precisa estar conectado de qualquer lugar. Porém, suas configurações são básicas, com 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento eMMC e processador Intel Celeron N4020, sendo mais uma opção para quem realiza tarefas cotidianas no notebook. O produto é visto por valores que partem de R$ 2.946.

Vale ressaltar que, por ser um Chromebook, o sistema operacional da máquina é o Chrome OS, que promete o notebook em segundos e se atualiza automaticamente. Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 67% de suas avaliações.

Prós: modelo compacto e leve

modelo compacto e leve Contras: pode não atender quem busca um notebook para tarefas mais pesadas

4. Lenovo IdeaPad 3i Intel Core i3 - a partir de R$ 2.899

O Lenovo IdeaPad 3i se diferencia do modelo apresentado anteriormente em algumas configurações de hardware, especialmente no chip da CPU. Com um Intel Core i3 de 10ª geração, o item ainda conta com armazenamento de 256 GB em SSD, mas mantém a memória RAM de 4 GB e a tela antirreflexo de 15,6 polegadas.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 85% de suas avaliações. O produto é vendido por valores a partir de R$ 2.899.

Prós: modelo com boa capacidade de armazenamento

modelo com boa capacidade de armazenamento Contras: modelo possui pouca memória RAM, se limitando à execução de tarefas mais simples

5. Lenovo IdeaPad 3i Intel Core i5 - a partir de R$ 3.275

O Lenovo IdeaPad 3i Intel Core i5 apresenta o processador da Intel de 10ª geração, uma alternativa mais robusta do modelo. Com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento SSD, o notebook é uma opção não muito distante dos R$ 3.000 que é capaz de atender usuários com uma demanda um pouco mais elevada. Seu design segue a linha minimalista na cor prata, além de entregar teclado numérico e tela antirreflexo de 15,6 polegadas.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 85% de suas avaliações.

Prós: modelo mais robusto, com configurações de hardware mais potentes

modelo mais robusto, com configurações de hardware mais potentes Contras: existem modelos com configurações semelhantes por valores mais acessíveis

Assim como as diferentes versões do Lenovo IdeaPad 3i, o IdeaPad 3 também possui diferentes versões com componentes de hardware distintos. É o caso do IdeaPad 3 Ryzen 7, que entrega melhora no processador da máquina. O restante das configurações, porém, seguem semelhantes, com 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento SSD, compatibilidade para adição de um HD SATA 2,5”, teclado numérico e tela de 15,6 polegadas.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 87% de suas avaliações. Ele é visto por valores que partem de R$ 3.389.

Prós: processador mais potente em comparação ao modelo anterior da linha IdeaPad 3

processador mais potente em comparação ao modelo anterior da linha IdeaPad 3 Contras: preço elevado

7. Lenovo IdeaPad Gaming 3i - a partir de R$ 4.599

O Lenovo IdeaPad Gaming 3i é uma boa opção para o público gamer que busca uma opção portátil e de valor ainda acessível. Com processador Intel Core 15, 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento em SSD e placa de vídeo dedicada Nvidia GeForce GTX 1650 4GB, o modelo ainda apresenta apelo estético, com teclado retroiluminado em LED azul, carcaça robusta na cor azul e tela de 15,6 polegadas. O laptop é vendido por preços que partem de R$ 4.599.

Além disso, o produto possui funcionamento silencioso e com alta eficiência térmica, com resfriamento otimizado por dois coolers e quatro saídas de ar. O notebook conta com sistema operacional Linux. Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 85% de suas avaliações.

Prós: sistema de resfriamento e valor interessante para um notebook gamer

sistema de resfriamento e valor interessante para um notebook gamer Contras: sistema operacional Linux, menos utilizado pelo público geral

8. Lenovo Legion 5 - a partir de R$ 6.999

O Lenovo Legion 5 é um notebook voltado para quem deseja o que há de melhor no mercado, mesmo que para isso precise gastar um pouco mais. Com 16 GB de memória RAM, 512 GB de armazenamento SSD, processador AMD R Series e placa de vídeo dedicada Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6, o modelo é capaz de agradar até mesmo os usuários mais exigentes em tarefas de alta performance. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 6.999 para comprar o produto.

Além disso, o produto conta com tela Full HD de 15,6 polegadas, teclado retroiluminado, sistema de resfriamento e suporte para até três monitores externos. Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 78% de suas avaliações.

Prós: hardware robusto, capaz de suprir as necessidades de usuários mais exigentes

hardware robusto, capaz de suprir as necessidades de usuários mais exigentes Contras: valor elevado e notebook pesado

