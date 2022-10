Notebook Positivo: 6 modelos para comprar a partir de R$ 1.250

A Positivo apresenta amplo portfólio de notebooks no Brasil. Eles podem atender necessidades básicas, como trabalhos de escritório e home office ou tarefas de escola e faculdade, por exemplo. A lista a seguir reúne seis opções por preços que se iniciam em R$ 1.250 , como é o caso do Positivo Motion Red, que vem com processador Atom Z8350, da Intel , 4 GB de memória RAM e tela de 14 polegadas.

Já o Motion C4500D, dispõe de um processador Celeron M da Intel, HD de 500 GB, sistema operacional Windows 10 e está disponível por cerca de R$ 3.225. Outra opção é o Motion, que vem com um Intel Core i3 de 6ª geração, SSD de 128 GB e pode ser encontrado por aproximadamente R$ 3.699. Veja a seguir seis modelos de notebooks da Positivo para comprar em 2022.

1 de 7 Notebook Positivo: veja seis modelos por preços que variam entre R$ 1.250 e R$ 3.699 — Foto: Aline Batista/TechTudo Notebook Positivo: veja seis modelos por preços que variam entre R$ 1.250 e R$ 3.699 — Foto: Aline Batista/TechTudo

1. Positivo Motion Red – a partir de R$ 1.250

O modelo Motion Red, da Positivo, é o mais em conta desta lista. Segundo as especificações do fabricante, o notebook dispõe de um processador Atom Z8350, da Intel, 4 GB de memória RAM, HD de 128 GB e sistema operacional Windows 10. O laptop está disponível a partir de R$ 1.250.

A marca destaca que o aparelho também acompanha uma tela LED de 14 polegadas e bateria que promete duração de até sete horas. No site da Amazon, o notebook é avaliado com 3,8 de 5 estrelas e os compradores destacam que ele é funcional para tarefas básicas.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: modelo acompanha HD convencional e não um SSD, que poderia garantir mais velocidade na leitura e gravação de dados

2 de 7 O Positivo Motion Red vem com processador Atom Z8350, da Intel — Foto: Divulgação/Positivo O Positivo Motion Red vem com processador Atom Z8350, da Intel — Foto: Divulgação/Positivo

2. Positivo Motion Gray Q464C-O – a partir de R$ 1.332

O Positivo Motion Gray Q464C-O pode ser mais uma opção para quem busca por um notebook básico. De acordo com a fabricante, este modelo vem com processador Intel Atom Quad Core, 4 GB de memória RAM, HD de 64 GB e sistema operacional Windows 10 Home. O produto é comercializado por valores a partir de R$ 1.332.

O computador vem equipado com uma tela de 14,1 polegadas, com resolução HD de 1366 x 768 pixels, que pode agradar quem deseja assistir a filmes e séries em serviços de streaming. O Positivo Motion Gray Q464C-O é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam o design do notebook, o teclado confortável e o preço acessível.

Prós: cumpre com o prometido

cumpre com o prometido Contras: apenas 64 GB de memória interna

3 de 7 O Positivo Motion Gray Q464C-O possui tela de 14,1 polegadas — Foto: Divulgação/Positivo O Positivo Motion Gray Q464C-O possui tela de 14,1 polegadas — Foto: Divulgação/Positivo

O Positivo Duo se diferencia dos demais itens desta lista por possuir uma tela de 11,6 polegadas, com tecnologia touchscreen e que permite movimento dobrável de até 360 graus. Além disso, a marca ressalta que o display conta com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e acompanha uma caneta capacitiva. O notebook é encontrado por preços a partir de R$ 1.599.

Outras especificações apontam que o aparelho conta com um processador Intel Celeron, 4 GB de memória RAM, HD de 128 GB e sistema operacional Windows 11. O produto está avaliado com 3,9 de 5 estrelas na Amazon e os compradores destacam o conforto proporcionado pela tela dobrável. Porém, alguns reclamam da durabilidade da bateria.

Prós: tela dobrável em até 360 graus

tela dobrável em até 360 graus Contras: alguns compradores relatam que a bateria possui baixa durabilidade

4 de 7 O Positivo Duo conta com tela dobrável de até 360 graus — Foto: Divulgação/Positivo O Positivo Duo conta com tela dobrável de até 360 graus — Foto: Divulgação/Positivo

O Positivo Motion C4120F-AX se destaca por possuir compatibilidade com o sistema Alexa, que permite gerenciar os dispositivos conectados ao sistema de inteligência artificial, verificar as notificações da agenda e criar alarmes por meio do computador. Além disso, o dispositivo conta com teclas de atalhos para acessar o site do YouTube e o serviço de streaming Netflix. O notebook é vendido por cerca de R$ 1.899.

De acordo com a fabricante, o laptop é composto por um processador Intel Celeron Dual Core, 4 GB de memória RAM, SSD de 120 GB, tela de 14 polegadas e sistema operacional Windows 11 Home. Na Amazon, o Positivo Motion C4120F-AX é avaliado com 4,1 de 5 estrelas e os compradores destacam o desempenho da máquina. No entanto, alguns criticam a ausência de um leitor de DVD.

Prós: compatibilidade com o sistema de inteligência artificial Alexa

compatibilidade com o sistema de inteligência artificial Alexa Contras: consumidores reclamam da ausência de um leitor de discos

5 de 7 Positivo Motion C4120F-AX apresenta compatibilidade com a Alexa e uma tecla de atalho exclusiva para acionar a assistente virtual — Foto: Divulgação/Positivo Positivo Motion C4120F-AX apresenta compatibilidade com a Alexa e uma tecla de atalho exclusiva para acionar a assistente virtual — Foto: Divulgação/Positivo

5. Positivo Motion C4500D – a partir de R$ 3.225

O Positivo Motion C4500D pode ser uma alternativa para quem busca por mais espaço de armazenamento, já que este modelo vem equipado com um HD de 500 GB. Segundo a marca, o notebook também possui um processador Celeron_M, da Intel, 4 GB de memória RAM e sistema operacional Windows 10. O aparelho está disponível por aproximadamente R$ 3.225.

O laptop conta com uma tela de 14 polegadas, com resolução HD de 1366 x 768 pixels, que pode ser ideal para quem deseja assistir aos conteúdos dos serviços de streaming, como Netflix e Amazon Prime Video. O Positivo Motion C4500D é avaliado com 3,4 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores reforçam que o modelo é destinado a atividades básicas. Algumas críticas apontam que o desempenho deixa a desejar.

Prós: HD de 500 GB, o maior desta lista

HD de 500 GB, o maior desta lista Contras: muitos compradores reclamam do desempenho do notebook

6 de 7 O Positivo Motion C4500D vem com HD de 500 GB — Foto: Divulgação/Positivo O Positivo Motion C4500D vem com HD de 500 GB — Foto: Divulgação/Positivo

O Positivo Motion é mais uma opção que pode atender em tarefas básicas. De acordo com a fabricante, este aparelho possui um processador Intel Core i3 de 6ª geração, 4 GB de memória RAM, SSD de 128 GB e sistema operacional Windows 10 Home. Ele é visto por cifras que partem de R$ 3.699.

Assim como outros itens desta lista, este também dispõe de uma tela de 14 polegadas, com resolução HD de 1366 x 768 pixels. O Positivo Motion Compacto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores o classificam como bom custo-benefício. Por outro lado, alguns consideram que o volume do notebook é baixo.

Prós: dispositivo de armazenamento no formato SSD, que garante mais agilidade de leitura e gravação de arquivos

dispositivo de armazenamento no formato SSD, que garante mais agilidade de leitura e gravação de arquivos Contras: preço elevado

7 de 7 O Positivo Motion Compacto conta com SSD de 128 GB — Foto: Divulgação/Positivo O Positivo Motion Compacto conta com SSD de 128 GB — Foto: Divulgação/Positivo

