A Samsung disponibiliza diversos modelos de notebooks no mercado brasileiro. A indicação de uso pode variar entre navegação básica e baixa produtividade, até edição multimídia com o auxílio da caneta específica para uso na tela touch. O laptop NP550XDA-KP2BR oferece sistema operacional Windows 11 , capacidade de 500 GB no armazenamento interno e display de 15,6 polegadas por valores a partir de R$ 2.498.

Enquanto isso, o modelo NP550XDZ-KO4BR traz tela com resolução Full HD, processador Intel Celeron e memória RAM de 4 GB pelo investimento de cerca de R$ 1.852. Já o Chromebook Plus tem estrutura reversível, para ser utilizado como notebook ou como tablet, promete uma tela mais compacta de 12 polegadas, além de capacidade de armazenamento interno de 32 GB por aproximadamente R$ 3.699.

1 de 7 Notebook Samsung: veja 6 laptops para comprar em 2022 — Foto: Divulgação/Unsplash (Brooke Cagle) Notebook Samsung: veja 6 laptops para comprar em 2022 — Foto: Divulgação/Unsplash (Brooke Cagle)

2 de 7 Samsung Chromebook ‎E310XBA-KT3BR oferece sistema operacional Chrome OS — Foto: Reprodução/Amazon Samsung Chromebook ‎E310XBA-KT3BR oferece sistema operacional Chrome OS — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo mais barato da lista é o Chromebook ‎E310XBA, com teclado compacto e teclas para configuração multimídia na parte superior. O notebook traz tela reduzida de 11,6 polegadas em resolução HD e sistema operacional Chrome OS . A máquina é vista por cifras a partir de R$ 1.799. O desempenho do hardware promete um armazenamento interno de 32 GB e uma memória RAM de 4 GB. Estas características podem atender ao público menos exigente, que possui necessidades mais básicas, já que os chromebooks são voltados para navegação online e uso de programas baseados na nuvem, principalmente fabricados pelo Google.

O interior do periférico ainda resguarda um processador Intel Dual Core, isto é, com dois núcleos para desempenhar tarefas leves. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a entrega rápida do produto e o bom desempenho durante as sessões de navegação online.

Prós: bom custo benefício

bom custo benefício Contras: ausência de padrão ABNT2 no teclado

3 de 7 Samsung NP550XDZ-KO4BR oferece o sistema operacional Linux — Foto: Reprodução/Amazon Samsung NP550XDZ-KO4BR oferece o sistema operacional Linux — Foto: Reprodução/Amazon

O NP550XDZ-KO4BR se destaca pela qualidade do display, que tem 15,6 polegadas e resolução nítida em Full HD. O sistema operacional é o Linux, enquanto o hardware promete um armazenamento interno de 500 GB em tecnologia HD e uma memória RAM convencional de 4 GB. Interessados podem adquirir o notebook por valores a partir de R$ 1.852.

O laptop também não exibe o padrão de tecla ABNT2, contudo, fornece teclado numérico lateralizado e botões para configuração multimídia. Além disso, conta com um processador Intel Celeron de 6ª geração. Avaliado com uma nota 3,7 de 5 na Amazon, os usuários denotam a entrega rápida do item e o fato de o sistema entregar a experiência prometida. Entretanto, alguns consumidores criticam ter recebido o computador com defeito de fábrica no sistema operacional.

Prós: apresenta teclado numérico lateralizado

apresenta teclado numérico lateralizado Contras: ausência do padrão ABNT2

4 de 7 Samsung ‎XE340XDA-KS1BR apresenta um design compacto em uma tela de 11,6 polegadas — Foto: Reprodução/Amazon Samsung ‎XE340XDA-KS1BR apresenta um design compacto em uma tela de 11,6 polegadas — Foto: Reprodução/Amazon

O ‎Chromebook XE340XDA-KS1BR é outro modelo com tamanho reduzido: a tela oferece 11,6 polegadas e uma resolução HD, enquanto o teclado não traz extensão numérica lateralizada. Confeccionada na cor preta, a máquina oferece como sistema operacional o Chrome OS, além de um processador Intel Celeron Dual Core. O item está disponível na varejista a partir de R$ 2.249.

Já o hardware confere um armazenamento interno de 32 GB e uma memória RAM com 4 GB de capacidade. Em virtude das configurações convencionais, o uso do laptop é indicado para navegação básica ou para rotinas não exigentes. Disponível no site da Amazon, o produto não possui notas ou avaliações dos usuários até o fechamento desta matéria.

Prós: design compacto

design compacto Contras: ausência de teclado numérico lateralizado

5 de 7 Samsung NP550XDA-KP2BR oferece um processador Intel Celeron e roda o sistema Windows 11 — Foto: Reprodução/Amazon Samsung NP550XDA-KP2BR oferece um processador Intel Celeron e roda o sistema Windows 11 — Foto: Reprodução/Amazon

O NP550XDA-KP2BR possui um tamanho de tela padrão de 15,6 polegadas, enquanto o teclado oferece dimensões reduzidas, sem extensão numérica lateralizada. Com design nas cores cinza chumbo e prata, o notebook oferece capacidade de armazenamento interno robusta: são 500 GB em tecnologia HD, que podem agradar ao público e auxiliar os consumidores que detêm muitos arquivos. O equipamento pode ser adquirido por valores a partir de R$ 2.498.

Já a memória RAM tem um volume de 4 GB, número apropriado para uso básico e baixa produtividade. O interior da máquina hospeda um processador Intel Celeron, que trabalha em conjunto com o sistema operacional Windows 11 de fábrica. Avaliado com uma nota de 3,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o item positivamente para usos básicos, mas criticam que o HD é lento - o que poderia ser melhorado caso o armazenamento fosse feito em SSD.

Prós: muito espaço para armazenamento interno

muito espaço para armazenamento interno Contras: ausência de padrão ABNT2 no teclado

5. Samsung Chromebook Plus – a partir de R$ 3.699

6 de 7 Samsung XE521QAB-AD1BR pode ser utilizado tanto como notebook quanto como tablet — Foto: Divulgação/Samsung Samsung XE521QAB-AD1BR pode ser utilizado tanto como notebook quanto como tablet — Foto: Divulgação/Samsung

O Chromebook Plus é um aparelho diferente dos demais, pois pode ser utilizado tanto como notebook, quanto como tablet. Além disso, ele acompanha uma caneta para facilitar o manuseio do display touch. O sistema operacional é o Chrome OS, que pode ser interessante para quem já está acostumado a utilizar os aplicativos do Google. Além disso, o modelo apresenta uma tela de 12 polegadas em resolução Full HD. O hardware traz o processador Intel Celeron e uma memória RAM de 4 GB. É possível adquirir a máquina por preços a partir de R$ 3.699.

Este modelo pode ser útil para consumidores que fazem edição multimídia, pois a caneta touch deve auxiliar no processo criativo. A capacidade de armazenamento interno de 32 GB tende a ser limitada, suficiente apenas para consumidores acostumados a trabalhar na nuvem e que não guardam muitos arquivos na máquina. Avaliado com uma nota 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a caneta. Porém, criticam a fragilidade do acabamento e relatam que a tela não funciona com o toque dos dedos.

Prós: notebook 2 em 1

notebook 2 em 1 Contras: armazenamento interno limitado

7 de 7 Samsung ‎NP550XDA-KF1BR garante uma capacidade de armazenamento interno de 1 TB — Foto: Reprodução/Amazon Samsung ‎NP550XDA-KF1BR garante uma capacidade de armazenamento interno de 1 TB — Foto: Reprodução/Amazon

O NP550XDA-KF1BR fornece o sistema operacional Windows 10 de fábrica, acompanhado de um processador Intel Core i5 de 11ª geração. Com uma tela convencional de 15,6 polegadas, o item traz tecnologia de hardware com 8 GB de memória RAM: característica que pode auxiliar no processamento de softwares mais pesados. É possível adquirir o laptop por cifras a partir de R$ 4.999.

Seu diferencial fica por conta do HD para armazenamento interno: a capacidade de 1 TB pode hospedar mais arquivos e programas pesados. O design é confeccionado em um tom de cinza escuro, enquanto o display garante uma resolução Full HD. Avaliado com uma nota 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a leveza do produto e o bom desempenho do sistema. No entanto, criticam a ausência de SSD, o que deixa o tempo de resposta dos comandos mais lento.

Prós: tela com resolução Full HD

tela com resolução Full HD Contras: ausência de SSD para armazenamento interno

