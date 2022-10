Notebooks Lenovo têm até R$ 1.900 de desconto em Black Friday antecipada

1 de 11 Lenovo Legion 5 está entre os modelos em promoção na Amazon; conheça todas as opções — Foto: Divulgação/Lenovo Lenovo Legion 5 está entre os modelos em promoção na Amazon; conheça todas as opções — Foto: Divulgação/Lenovo

O IdeaPad 3i série 82BU0008BR é o modelo mais barato da marca durante a Black Friday antecipada. De acordo com as especificações, o notebook conta com um processador Intel Celeron N4020, 4 GB de memória RAM DDR4, SSD de 128 GB para armazenamento interno, placa de vídeo integrada e sistema operacional Windows 11, o que o torna uma opção para tarefas mais simples. O item pode ser adquirido de R$ 1.990 por R$ 1.739, uma economia de R$ 251.

O computador também acompanha uma tela HD de 15,6 polegadas, com resolução de 1366 x 768 pixels. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas, e os compradores reforçam que o modelo é destinado para atividades simples. Segundo alguns usuários, o notebook apresenta travamentos caso sejam abertos vários programas ou janelas.

2 de 11 O Lenovo IdeaPad 3i vem com um processador Intel Celeron N4020 — Foto: Divulgação/Lenovo O Lenovo IdeaPad 3i vem com um processador Intel Celeron N4020 — Foto: Divulgação/Lenovo

Esta outra versão do IdeaPad 3i também é voltada para o uso básico, mas apresenta alguns avanços em relação ao item anterior. O laptop vem equipado com processador Intel Core i3 de 11ª geração, 4 GB de memória RAM DDR4, SSD de 256 GB, placa de vídeo integrada e sistema operacional Windows 11 Home. O modelo é encontrado de R$ 2.630 por R$ 2.400, uma redução de R$ 230. Interessados ainda podem aplicar o cupom "LENOVOTECH" antes de finalizar a compra para ter mais R$ 150 de desconto.

O dispositivo possui tela de 15 polegadas com resolução Full HD, capaz de reproduzir em boa qualidade os conteúdos das plataformas de streaming. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores elogiam a eficiência do processador. No entanto, alguns indicam que ele não é eficaz para jogos e softwares mais pesados.

3 de 11 O Lenovo IdeaPad 3 vem equipado com um processador Intel Core i3 — Foto: Divulgação/Lenovo O Lenovo IdeaPad 3 vem equipado com um processador Intel Core i3 — Foto: Divulgação/Lenovo

3. Lenovo IdeaPad 3 Ultrafino 82MFS00100 - de R$ 3.999 por R$ 2.750

O Lenovo IdeaPad 3 Ultrafino pode ser uma alternativa para quem busca um modelo mais compacto. De acordo com as especificações da marca, o item conta com um processador AMD Ryzen 5, 8 GB de memória RAM DDR4, SSD de 256 GB para o armazenamento interno e pode ser obtido tanto em versão Linux, como Windows. O valor varia de acordo com o sistema operacional escolhido, mas começa de R$ 3.999 para R$ 2.750, uma economia de R$ 1.249.

Com uma tela de 15,6 polegadas, o notebook consegue reproduzir imagens e vídeos em resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. O produto apresenta avaliações de 4,8 das 5 estrelas da Amazon, e os compradores ressaltam que o computador possui velocidade satisfatória. No entanto, alguns reclamam da ausência de luzes LED no teclado.

4 de 11 O Lenovo IdeaPad 3 com um processador AMD Ryzen Séries — Foto: Divulgação/Lenovo O Lenovo IdeaPad 3 com um processador AMD Ryzen Séries — Foto: Divulgação/Lenovo

Este modelo da linha IdeaPad 3i pode ser uma escolha para os que buscam por mais desempenho. Segundo a marca, o item acompanha um processador Intel Core i5 de 11ª geração, 8 GB de memória RAM DDR4, SSD de 256 GB, placa de vídeo integrada e sistema operacional Windows 11 Home. O laptop é vendido de R$ 3.299 por R$ 2.950, uma redução de R$ 349.

O computador dispõe de uma tela Full HD de 15,6 polegadas, ideal para os que pretendem assistir a filmes e séries. Na Amazon, o modelo é avaliado com 4,9 de 5 estrelas, e os compradores destacam positivamente o design e o desempenho. Contudo, alguns reclamam que o touchpad não possui função de rolagem.

5 de 11 O Lenovo 82MD0007BR possui um processador Intel Core i5 de 11ª geração — Foto: Divulgação/Lenovo O Lenovo 82MD0007BR possui um processador Intel Core i5 de 11ª geração — Foto: Divulgação/Lenovo

5. Lenovo IdeaPad 3 Ultrafino 82MF0004BR – de R$ 5.199 por R$ 3.299

Mais uma opção da linha IdeaPad 3 Ultrafino, o modelo 82MF0004BR deve ser interessante para tarefas avançadas. De acordo com a fabricante, o notebook vem com o processador AMD Ryzen 7 5700U, 8 GB de memória RAM DDR4, SSD de 256 GB, placa de vídeo integrada e sistema operacional Windows 11. A combinação é capaz de oferecer um desempenho satisfatório, mas ainda não o suficiente para jogos e programas pesados. O dispositivo é ofertado de R$ 5.199 por R$ 3.299, uma economia de R$ 1.900.

O notebook também acompanha uma tela antirreflexo Full HD de 15,6 polegadas e está avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon. De acordo com os compradores, o aparelho é satisfatório para estudos, edições de vídeos e também para rodar jogos leves. Por outro lado, alguns relatam que a imagem é um pouco escura.

6 de 11 O Lenovo 82MF0004BR conta com um processador AMD Ryzen 7 5700U — Foto: Divulgação/Lenovo O Lenovo 82MF0004BR conta com um processador AMD Ryzen 7 5700U — Foto: Divulgação/Lenovo

O Lenovo IdeaPad 3i 82MD0008BR é mais uma alternativa em promoção. Este modelo vem equipado com um processador Intel Core i7 de 11ª geração, 8 GB de memória RAM DDR4, SSD de 256 GB, placa de vídeo Intel Iris Xe integrada e sistema operacional Windows 11 Home. O item está disponível de R$ 4.359 por R$ 3.459, uma redução de R$ 900.

O laptop possui tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon, e os consumidores ressaltam que ele é eficiente para o uso de programas pesados. Todavia, alguns compradores reclamam do pouco espaço para armazenamento.

7 de 11 O Lenovo 82MD0008BR acompanha um processador Intel Core i7, de 11ª geração — Foto: Divulgação/Lenovo O Lenovo 82MD0008BR acompanha um processador Intel Core i7, de 11ª geração — Foto: Divulgação/Lenovo

O Lenovo Gaming 3i é uma opção voltada para quem deseja rodar jogos mais atuais. O modelo conta com um processador Intel Core i5 de 11ª geração, 8 GB de memória RAM DDR4, SSD de 512 GB, placa de vídeo GeForce GTX 1650, da Nvidia, e sistema operacional Linux. O notebook é encontrado de R$ 4.622 por R$ 4.199, uma economia de R$ 423.

Este modelo apresenta tela de 15,6 polegadas, com tecnologia antirreflexo e resolução Full HD. Até a data de publicação desta matéria, o computador não possui avaliações no site da Amazon e nem dispõe de comentários positivos ou negativos por parte dos compradores.

8 de 11 Este modelo possui uma placa de vídeo GeForce GTX 1650, da Nvidia — Foto: Divulgação/Lenovo Este modelo possui uma placa de vídeo GeForce GTX 1650, da Nvidia — Foto: Divulgação/Lenovo

Este modelo da Lenovo é outra alternativa para o público gamer. Assim como o item anterior, ele também dispõe de um processador Intel Core i5 de 11ª geração, 8 GB de memória RAM DDR4, SSD de 512 GB e placa de vídeo dedicada GeForce GTX 1650, da Nvidia. O diferencial fica por conta do sistema operacional, que neste caso é o Windows 11 instalado de fábrica. O laptop é visto de R$ 4.949 por R$ 4.400, uma redução de R$ 549.

O computador conta com uma tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) e está avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon. Os compradores afirmam que o aparelho entrega um bom desempenho nos jogos. No entanto, alguns criticam que a durabilidade da bateria é baixa.

9 de 11 O Lenovo Gaming vem com processador Intel Core i5 e placa de vídeo GeForce GTX 1650 — Foto: Divulgação/Lenovo O Lenovo Gaming vem com processador Intel Core i5 e placa de vídeo GeForce GTX 1650 — Foto: Divulgação/Lenovo

O Lenovo Gaming 3 82MJ0001BR é outra escolha com foco em jogos atuais. Este modelo possui um processador Ryzen Série 5000, da AMD, 8 GB de memória RAM DDR4, SSD de 256 GB para armazenamento interno, placa de vídeo GeForce GTX 1650, da Nvidia, e sistema operacional Windows 11. O dispositivo está acessível de R$ 5.100 por R$ 4.849, uma economia de R$ 251.

Assim como muitos itens da lista, este também vem com tela de 15,6 polegadas em Full HD. Além disso, o aparelho dispõe de um teclado retroiluminado, que pode ser útil em ambientes escuros. O modelo é avaliado com 4,3 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores apontam que ele possui um desempenho eficaz. Até a data de publicação desta matéria, nenhuma crítica negativa foi feita.

10 de 11 O Lenovo Gaming 3 possui processador AMD Ryzen Série 5000 — Foto: Divulgação/Lenovo O Lenovo Gaming 3 possui processador AMD Ryzen Série 5000 — Foto: Divulgação/Lenovo

O Lenovo Legion 5 aqui listado é o modelo mais poderoso da seleção. O notebook acompanha um processador AMD Ryzen 7 Série 5000, 16 GB de memória RAM DDR4, SSD de 512 GB, placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 3050 e sistema operacional Windows 11. Esta opção é ofertada de R$ 7.599 por R$ 6.879, uma redução de R$ 720.

O aparelho traz tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD e também dispõe de teclado luminoso, que além de deixá-lo com um visual mais chamativo, pode favorecer o uso em locais escuros. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas, e os compradores destacam que ele é capaz de reproduzir jogos em configurações gráficas elevadas.

11 de 11 O Lenovo Legion 5 vem com uma placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 3050 — Foto: Divulgação/Lenovo O Lenovo Legion 5 vem com uma placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 3050 — Foto: Divulgação/Lenovo

