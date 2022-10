O que acontece quando bloqueio alguém no Facebook? Veja 7 curiosidades

Muitos usuários do Facebook têm dúvidas sobre o que acontece quando há o bloqueio de alguém na rede social. O Facebook é uma rede social completa e, para que a pessoa não seja mais perturbada por alguém, é possível usar a função de bloqueio. No entanto, muitos ficam em dúvida sobre o que acontece depois de bloquear alguém: a pessoa bloqueada consegue ver seu perfil? Ela terá acesso às fotos, comentários ou seus dados pessoais?

O que a pessoa vê quando é bloqueada do Facebook? Quanto tempo uma pessoa fica bloqueada? Essas e outras perguntas serão respondidas nas linhas a seguir. Descubra se é possível desbloquear um usuário, se o seu amigo vai receber notificação do bloqueio, continuar seguindo você na rede social e mais. Para entender melhor a função, confira algumas dicas na lista abaixo.

1. O que acontece quando você bloqueia uma pessoa?

O recurso de bloqueio impede que a outro usuário entre em contato com você no Facebook. Depois de bloquear, a amizade será desfeita automaticamente na rede social e a pessoa não consegue mais ver o que você publica na linha do tempo, não pode te marcar em fotos e posts, convidar para eventos, conversar no chat (bate-papo do Facebook Messenger) e nem adicionar novamente como amigo.

2. Você consegue ver informações sobre a pessoa bloqueada?

Se você bloqueou um amigo, também não poderá conversar ou adicioná-lo novamente. Vale lembrar que as interações nos grupos em comum ou aplicativos continuam. Além disso, você poderá ter acesso ao histórico de mensagens trocadas com a pessoa anteriormente ao bloqueio, inclusive se ela for adicionada em algum grupo de conversa no chat.

Também ficam acessíveis para você visualizar as ações de amigos em comum, como marcações em fotos de terceiros, grupos que a pessoa bloqueada criou ou participa e seus contatos também. Nos eventos, caso você tenha bloqueado o contato, não poderá convidá-lo. Apesar disso, não é impedido de ver os eventos os quais vocês dois foram convidados e estão interagindo.

3. Como bloquear alguém no Facebook?

O procedimento é simples e pode ser feito pelas configurações de privacidade da sua conta no Facebook ou pela página de perfil da pessoa, clicando no ícone de “três pontos” indicados no topo direito da tela. É possível bloquear, inclusive, o usuário que não é seu amigo na rede social.

4. Como bloquear apenas no chat?

Vale lembrar que o recurso de chat no Facebook Messenger funciona de forma diferente. É possível bloquear mensagens de uma pessoa sem desfazer a amizade e é ideal para silenciar algum amigo inconveniente. A ação poderá ser desfeita quando preferir e você não receberá os recados enviados.

5. A pessoa vai saber que foi bloqueada?

O Facebook não envia nenhum tipo de notificação quando o usuário bloqueia alguém, mantendo essa ação discreta. No entanto, como a amizade é desfeita, a pessoa poderá descobrir se acessar seu perfil.

6. Se arrependeu?

É possível desbloquear um usuário no Facebook de forma simples, pelas configurações de privacidade do Facebook. No entanto, isso não retorna com a amizade no Facebook e será preciso enviar uma nova solicitação na rede social. Confira como bloquear ou desbloquear amigos no Facebook para Android e iPhone (iOS).

7. A pessoa bloqueada pode me seguir no Facebook?

Para evitar que um usuário te siga na rede social, é necessário bloqueá-lo no Facebook. No entanto, vale verificar os posts para não manter o conteúdo como público, e garantir a sua privacidade.

