O que colocar no Recado do WhatsApp? Veja 4 dicas que podem ajudar

O Recado do WhatsApp é uma ferramenta que permite inserir frases personalizadas no perfil. Elas podem ser vistas tanto por contatos da agenda quanto por números não salvos. Por causa disso, o espaço pode ser utilizado para diversos fins, como para colocar informações sobre estabelecimentos (no caso do WhatsApp Business), ou ainda frases, trechos de músicas e emojis. Nas próximas linhas, descubra como colocar um Recado no WhatsApp, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), e veja dicas.