O que é Reddit? Veja como funciona e como usar o fórum

Reddit é um fórum online e gratuito que permite a criação de publicações e discussões sobre assuntos variados. Entre os temas presentes nas conversas do site estão entretenimento, esporte, memes e os principais tópicos em alta na Internet. Os interesses são divididos em comunidades, e os usuários podem votar nos conteúdos que consideram mais interessantes. Assim, o algoritmo distribui a publicação para mais pessoas. Vale ressaltar que a plataforma está disponível apenas em inglês, podendo ser utilizada tanto na versão para desktop quanto mobile. A seguir, veja detalhes sobre o funcionamento do Reddit e dicas para aproveitar seus recursos.

O que é o Reddit?

Reddit é um fórum virtual gratuito em que as pessoas podem conversar sobre diversos assuntos em comunidades específicas. É possível publicar textos, links, imagens e vídeos, os quais receberão votos dos outros usuários de acordo com a relevância e a popularidade do tema.

A plataforma está disponível apenas em inglês e pode ser acessada pelo navegador web ou em celulares; basta fazer o download do aplicativo para Android ou iPhone (iOS). O Reddit conta com mais de 13 bilhões de postagens e comentários e 50 milhões de usuários ativos diariamente.

Como o Reddit funciona?

O Reddit é dividido em comunidades específicas, chamadas de subreddits. Cada uma delas tem temas próprios e, para encontrá-las, basta digitar "reddit.com/r/" seguido do assunto da discussão na barra de pesquisa, localizada na parte superior da página. Assim que o usuário digitar o tema de seu interesse, o Reddit exibirá os posts e subreddits relacionados. Na página inicial do fórum, também é possível conferir quais subreddits estão em alta e clicar nas publicações para ver o conteúdo. Ao lado de cada post ou comentário, há uma pontuação e duas setas, uma para baixo e outra para cima.

A seta apontada para cima significa um "upvote", isto é, quando um usuário acredita que aquele conteúdo deve ser direcionado para mais pessoas. Já a seta apontada para baixo é um "downvote", ou seja, quando um usuário acha que a publicação não é tão relevante e não precisa de mais visibilidade. A partir dessa dinâmica, os temas mais populares podem chegar à página principal do Reddit para que mais pessoas vejam.

Quando as publicações e comentários de um usuário são votados, ele ganha um karma, pontuação numérica que aparece em seu perfil. O karma é um indicador que mostra que o indivíduo tem relevância dentro da plataforma, mas não lhe oferece nenhum recurso adicional.

Como usar o Reddit?

É necessário se cadastrar no Reddit para poder se inscrever em subreddits, votar e criar um feed de conteúdos. Para criar uma conta, clique no botão "sign up", no canto superior direito do site. Em seguida, informe um e-mail e crie um nome de usuário e uma senha. Depois de fazer login, pode-se encontrar subreddits na página inicial ou por meio da ferramenta de pesquisa, localizada na parte superior da página. Para se inscrever, basta clicar no botão "subscribe", que aparece no lado direito de cada comunidade.

A página principal do Reddit exibirá o conteúdo em alta nos subreddits em que o usuário está inscrito. Para votar, clique em uma das duas setas que aparecem ao lado dos posts. Para responder às perguntas feitas por outros usuários, clique no comentário, escreva e salve.

Para publicar conteúdos, clique em "criar postagem", botão que fica no lado direito da tela ou que aparece quando o usuário está em um subreddit. Feito isso, é possível publicar texto, imagem, vídeo ou link. É importante dizer que, para fazer qualquer tipo de postagem, é necessário enviar um título descritivo, já que alguns subreddits só permitem a publicação de determinados tipos de conteúdo.

Tags do Reddit

Ao navegar pelo fórum, é comum se deparar com "tags" acopladas aos posts. Elas servem para dar informações informações sobre o tipo de post produzido e detalhes importantes sobre sua leitura. "OC", por exemplo, é a tag para conteúdo original e indica que o usuário está postando seu próprio trabalho. "Spoiler" indica que a postagem possui conteúdo que pode revelar detalhes sobre um assunto; se houver alguma imagem no post, ela será desfocada.

"NSFW", ou "Not Safe For Work" ("não é seguro para o trabalho", em tradução livre), reforça que o conteúdo é explícito e não pode ser visto em locais públicos. "Flair", por fim, é a tag que possibilita marcar o post com trechos de texto que vão categorizar e oferecer mais informações sobre o conteúdo.

Após enviar a postagem, ela aparecerá no subreddit depois de algum tempo, porque as comunidades têm regras diferentes para liberá-las. Alguns subreddits não permitem que novos usuários mandem conteúdos, outros pedem revisão por moderadores, por exemplo. Por isso, é importante ler as regras de cada comunidade.

Dicas para usar o Reddit

Existem algumas regras que podem auxiliar a usar o Reddit com segurança e aproveitar os recursos do fórum. Uma delas é a classificação de cada subreddit ou post de acordo com os seguintes critérios: "Hot" é a classificação padrão, que mostra posts com muita atividade recente; "New" são as postagens novas, "Top", as que estão no topo e "Rising" as que estão subindo no ranking. "Controversial" refere-se aos posts com quantidades parecidas de votos positivos e negativos.

Vale ressaltar que alguns subreddits têm FAQs, perguntas e respostas que podem ajudar a entender melhor aquela comunidade. As regras do subreddit também são encontradas na barra lateral. Para salvar algum post ou comentário, basta clicar em "salvar". O histórico de interação no fórum e publicações salvas é armazenado em "Meu Perfil".

