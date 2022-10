O que são Super Apps? Entenda modelo em que Elon Musk quer investir

O Twitter pode ser vendido ao bilionário Elon Musk e, nesta semana, o dono da Tesla demonstrou interesse em transformar o microblog em um Super App. Mas, afinal, o que é esse tipo de aplicativo? Eles são plataformas que oferecem múltiplos recursos, mantendo mini apps com diferentes funções em seu interior. Geralmente, oferecem alguns tipos de serviços, como comunicação e interação entre usuários (no caso de uma rede social), opções de comércio eletrônico, serviços financeiros, de transporte, de delivery etc. Alguns exemplos mais populares desse segmento são o WeChat , mensageiro chinês, e o Rappi, app de entregas.

Como a própria venda da rede social ainda está em negociações, por enquanto há apenas especulações sobre como Elon Musk poderia transformar o Twitter em um super app. Para entender melhor os caminhos a que o bilionário da Tesla poderia levar o microblog, descubra, nas linhas a seguir, como funcionam esses aplicativos e o que se sabe sobre as funções que podem ser adicionadas ao Twitter.

O que são Super Apps e para que podem servir?

Um Super App é um aplicativo capaz de executar diversas funções que, muitas vezes, não têm relação entre si. Assim, o usuário tem à disposição, em um único local, vários serviços diferentes que podem ser úteis no dia a dia - como pagamentos de boletos e compras online, por exemplo. A ideia nesses aplicativos é que usuários possam acessar com mais facilidade múltiplos recursos sem precisar baixar mais de um app.

Um dos exemplos mais famosos de Super App é o aplicativo chinês WeChat - que, começando como um mensageiro no estilo do WhatsApp, foi um dos primeiros desse modelo e tem mais de 1 bilhão de usuários. Hoje, o então app de mensagens serve também para fazer compras, pedir delivery, enviar dinheiro, fazer reservas em hotéis, marcar consultas médicas, pedir um táxi e mais.

Quais as diferenças em relação a apps normais?

A principal diferença entre um Super App e os apps normais está na quantidade de serviços oferecidos em uma única plataforma. Normalmente os apps têm apenas um objetivo - como o Uber, por exemplo, que serve para transporte de pessoas e/ou objetos, ou como o WhatsApp, que, embora tenha hoje alguns recursos de venda, funciona principalmente para comunicação entre os usuários.

Assim, embora atualmente o Twitter cumpra apenas o papel de rede social, caso ele se transformasse em um Super App, passaria a ter outros usos - como acontece com o WeChat, por exemplo. Esses apps são úteis porque, mais do que apenas agilizar a vida do usuário, ajudam a economizar memória do celular.

Qualquer app pode virar um Super App?

Em teoria, qualquer aplicativo poderia se tornar um Super App, desde que expandisse a sua função básica. Nesse sentido, eles dependeriam principalmente do desenvolvedor e das capacidades de desenvolvimento de código disponíveis. Geralmente, serviços de comunicação, de comércio eletrônico e ainda opções financeiras são principal a base para que surja um super app. Mas, na prática, isso não é tão simples assim.

Um exemplo dessa dificuldade pode ser visto no Facebook - que, embora ofereça funções variadas, como interação com usuários e compra e venda de produtos, não é classificado como um Super App. Isso porque, para ter essa classificação, o app precisaria ter ainda outros recursos adicionais, como possibilidade de pagamento e de entrega já na própria plataforma. O problema aqui é que, para adicionar essas funções aos aplicativos, é necessário adequá-las às legislações vigentes e fazer integração com serviços terceiros, por exemplo - procedimentos que podem ser complexos e variar conforme o país.

Quais são os planos de Elon Musk sobre isso?

De acordo com o que se sabe até o momento, a inspiração de Elon Musk para o Twitter é o chinês WeChat. A ideia, portanto, seria tornar o microblog mais parecido com o então mensageiro, mantendo semelhanças também com o TikTok, outro app de origem chinesa. Isso porque, segundo Musk, "não existe um equivalente ao WeChat fora da China".

Ainda há poucos detalhes sobre o assunto, mas é possível que o bilionário da Tesla adicione à rede social funções como compra e venda de produtos, além de outros serviços sem relação específica entre si. Conforme o que foi divulgado pela mídia internacional até o momento, a nova rede social de Elon Musk se chamaria "X" - mas, vale lembrar, segue sem previsão de lançamento nem certeza de que de fato será lançado.

