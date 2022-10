O que significa a bolinha laranja no iPhone? Entenda ícones do iOS

As bolinhas laranja e verde do iPhone ( iOS ) fazem parte de um recurso de segurança lançado pela Apple em 2020, com a atualização do iOS 14 . O update do sistema operacional chamou atenção na época principalmente pelas diversas melhorias em privacidade , estreando os rótulos de aplicativos e uma política anti-rastreamento mais intensa. Depois da atualização do iOS 14, usuários começaram a perceber os indicadores coloridos na barra de status do iPhone (iOS), e o recurso intriga muitos até hoje.

Os pontos verde e laranja aparecem apenas para informar que algum app instalado no dispositivo está usando a câmera ou o microfone do aparelho. Como eles fazem parte de uma medida de segurança, não é possível removê-los, mas usuários que têm dificuldade de diferenciar cores podem customizar os indicadores. Nas próximas linhas, entenda o significado das bolinhas verde e laranja do iPhone (iOS) e como mudá-las.

1 de 4 iPhone: entenda o que são as bolinhas verde e laranja que aparecerem na barra de status — Foto: Laura Storino/TechTudo iPhone: entenda o que são as bolinhas verde e laranja que aparecerem na barra de status — Foto: Laura Storino/TechTudo

O que é a bolinha laranja no iPhone? Quando ela aparece?

A bolinha laranja que aparece na barra de status do iPhone (iOS) é um indicador usado para mostrar que um aplicativo instalado no dispositivo está usando o microfone do aparelho. A ferramenta é uma medida de segurança que foi lançada pela Apple com a atualização do iOS 14, em 2020. O sistema operacional introduziu uma série de recursos com foco em privacidade, incluindo a política anti-rastreamento, que foi bastante criticada pelo Facebook na época.

A bolinha laranja aparecerá no iPhone (iOS) sempre que o usuário estiver usando um aplicativo que precise usar o microfone para funcionar. Isso acontece, por exemplo, ao enviar um áudio no WhatsApp ou ao fazer uma ligação.

E a bolinha verde? Para que serve?

Assim como a bolinha laranja, o indicador verde também tem um significado. Quando ele aparece na barra de status, isso quer dizer que algum aplicativo instalado no iPhone (iOS) está acessando a câmera do dispositivo, ou a câmera e o microfone ao mesmo tempo. Portanto, a bolinha verde ficará visível, entre outras circunstâncias, sempre que o usuário tirar fotos, gravar vídeos ou fizer uma chamada de vídeo com amigos e familiares pelo iPhone (iOS).

Tem como desativar as bolinhas?

Não é possível desativar os indicadores porque eles fazem parte de um recurso de privacidade do celular. As ferramentas funcionam como uma medida de segurança, já que, por meio delas, é possível saber quando um aplicativo está acessando essas funcionalidades do dispositivo - o que é útil para impedir que apps espiões ou programas maliciosos passem despercebidos por muito tempo, por exemplo.

Pessoas que tenham dificuldade de enxergar cores, porém, podem modificar o formato da bolinha laranja para transformá-la em um quadrado, o que facilita a diferenciação entre os indicadores. Para isso, acesse os Ajustes e toque sobre “Acessibilidade”. Depois, vá em “Tela e Tamanho do Texto” e ative a chave ao lado de “Diferenciar Sem Cor”.

2 de 4 É possível transformar a bolinha laranja em um quadrado, facilitando a diferenciação dos indicadores para quem não consegue ver cores — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível transformar a bolinha laranja em um quadrado, facilitando a diferenciação dos indicadores para quem não consegue ver cores — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como descobrir qual app teve acesso à câmera ou ao microfone?

É fácil descobrir quais apps acessaram o microfone ou a câmera do seu iPhone recentemente. Para isso, quando as bolinhas verde ou laranja aparecerem na barra de status, toque sobre elas e deslize a tela para baixo para abrir a Central de Controle. Por lá, é possível conferir indicadores que mostram quais ferramentas foram usadas por aplicativos recentemente.

Assim, se você fez uma chamada de voz há pouco tempo, o ícone com um microfone laranja aparecerá ao lado de “Telefone”, por exemplo. Já se você publicar um vídeo nos Stories do Instagram, o ícone de câmera verde aparecerá ao lado de “Instagram”.

3 de 4 É possível ver quais apps acessaram as ferramentas na Central de Controle do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível ver quais apps acessaram as ferramentas na Central de Controle do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como revogar acesso à câmera e ao microfone?

Se você notar alguma atividade estranha nos aplicativos ou perceber que os indicadores estão aparecendo com frequência para determinados apps quando eles estão rodando em segundo plano, é possível revogar os acessos à câmera e ao microfone do dispositivo.

Para isso, acesse os Ajustes do iPhone e toque em “Privacidade e Segurança”. Depois, toque sobre as abas “Microfone” e “Câmera” para checar os apps que têm permissão aos recursos. Para revogar o acesso, basta desativar a chave ao lado do aplicativo suspeito.

4 de 4 É possível revogar os acessos de apps à câmera e ao microfone do dispositivo indo até os "Ajustes" — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível revogar os acessos de apps à câmera e ao microfone do dispositivo indo até os "Ajustes" — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Veja também: 5 funções do iOS 16 que você precisa conhecer