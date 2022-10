Óculos VR: veja 6 aparelhos de realidade virtual que fazem sucesso

A realidade virtual deixou de ser apenas um conceito de ficção científica e está cada vez mais fazendo parte do dia a dia, à medida que novos óculos VR surgem no mercado. Esses dispositivos são capazes de colocar o usuário em imersão completa dentro de um ambiente simulado. No Brasil, ainda não existem tantas opções para quem deseja se aventurar na nova tecnologia. Apesar disso, esses gadgets são tendência no exterior, com preços que começam em US$ 300, o que dá cerca de R$ 1.500 em conversão direta. Nas linhas a seguir, confira alguns modelos e suas principais funções.

A seleção realizada pelo TechTudo considerou modelos populares de entrada e versões mais avançadas. Vale lembrar que, diferentemente do que muitos pensam, esses acessórios não servem apenas para jogos. Muitos deles podem ser usados para otimizar a produtividade no trabalho ao simular, por exemplo, um escritório virtual com um PC de várias telas para multitarefa.

1. Meta Quest 2

2 de 8 O Meta Quest 2 é o modelo de óculos de realidade virtual mais popular do mercado atualmente — Foto: Reprodução/Meta O Meta Quest 2 é o modelo de óculos de realidade virtual mais popular do mercado atualmente — Foto: Reprodução/Meta

O popular Quest 2, da Meta, foi lançado em outubro de 2020 e é um ótimo exemplo de modelo que pode ser usado tanto para recreação quanto para trabalho. O modelo pode trabalhar de forma independente: ou seja, não precisa estar conectado a um PC para funcionar, por exemplo. Para isso, ele usa a conexão Wi-Fi.

A tela do Quest 2 tem uma taxa de atualização 90 Hz. Com ela, o usuário pode ver conteúdos de jogos de forma mais fluida. Outras aplicabilidades do Quest 2 incluem estudo (já que existem minidocumentários gratuitos a serem explorados), acompanhar eventos (gravados ou ao vivo), acessar redes sociais, assistir filmes como se estivesse no cinema e até mesmo acessar o metaverso. Para fechar o conjunto, existe câmera infravermelho para mapear o ambiente. O dispositivo é vendido na loja oficial da Meta com preço a partir de US$ 400 (ou R$ 2.150 em conversão direta) na versão de 128 GB.

2. HP Reverb G2

3 de 8 HP Reverb G2 é compatível com as lojas da Steam e do Windows — Foto: Reprodução/HP HP Reverb G2 é compatível com as lojas da Steam e do Windows — Foto: Reprodução/HP

Esse modelo não é tão conhecido quanto o Meta Quest 2, mas ele oferece uma maior qualidade de imagem ao consumidor. Isso porque a resolução dos displays é de 2160 x 2160 pixels por olho, além de um campo de visão de 114 graus. Na parte exterior existem câmeras de infravermelho para mapear o ambiente.

A marca Valve (que também é dona dos óculos Index VR) colaborou na fabricação desse modelo da HP. Isso significa que o produto é capaz de rodar não só os aplicativos Steam, como também os apps do Windows Mixed Reality. O gadget também pode ser usado como um desktop virtual. O preço começa em U$ 599 (aproximadamente R$ 3.230).

3. Valve Index

4 de 8 Valve Index VR tem conjunto completo de acessórios — Foto: Reprodução/Valve Valve Index VR tem conjunto completo de acessórios — Foto: Reprodução/Valve

O Valve Index veio com o propósito de oferecer alto desempenho e controles diferenciados. Quando o consumidor compra esses óculos, ele também leva para casa controladores avançados que suportam pressão, capazes de rastrear todos os cinco dedos do usuário. Esse grande diferencial possibilita imersões diferenciadas em jogos.

5 de 8 Óculos da Valve tem controles de rastreio de dedos — Foto: Reprodução/Valve Óculos da Valve tem controles de rastreio de dedos — Foto: Reprodução/Valve

O aparelho não é tão versátil e portátil quanto o Quest 2 ou o HP Reverb G2. Isso porque esses óculos precisam estar conectados a um computador por meio de cabo. O preço dele começa em U$ 999, o equivalente a R$ 5.386.

6 de 8 Playstation VR é opção para quem tem o console da empresa — Foto: Reprodução/Playstation Playstation VR é opção para quem tem o console da empresa — Foto: Reprodução/Playstation

O modelo da Playstation foi lançado há quase seis anos, mas ainda surpreende pela experiência imersiva que é capaz de oferecer aos donos. O foco dele são os jogos e ele precisa estar conectado ao console da empresa para funcionar. Entre as funções presentes no produto, destaca-se a compatibilidade com muitos controles de PS4, como o DualShock.

Lá fora, o Playstation VR pode ser comprado por cerca U$ 300, o que dá pouco mais de R$ 1.500 em conversão direta. Vale lembrar que a companhia prepara o lançamento do Playstation VR 2. A nova geração foi mostrada na CES 2022, mas só será comercializada no ano que vem.

5. HTC Vive Flow

7 de 8 Os óculos da HTC Vive Flow vem com a proposta de serem menos "trambolhudos". — Foto: Reprodução/HTC Os óculos da HTC Vive Flow vem com a proposta de serem menos "trambolhudos". — Foto: Reprodução/HTC

O HTC Vive Flow chama atenção de cara pelo visual que tenta se aproximar de óculos de sol convencionais. O diferencial dele é que, diferentemente de outros óculos, esse modelo da HTC oferece uma ampla gama de focos manuais. Com isso, o usuário não precisa usar óculos de grau ou lentes de contato por baixo do gadget.

O HTC Vive Flow ainda conta com modo para espelhar a tela do smartphone. Aliás, ao contrário dos modelos acima, esse produto não tem nenhum controlador físico. Em vez disso, você interage com o mundo virtual usando o seu telefone. Para adquiri-lo, o consumidor precisa desembolsar U$ 499 – ou R$ 2.690.

6. HTC Vive Focus 3

8 de 8 HTC Vive Focus 3 é voltado para uso empresarial — Foto: Reprodução/HTC HTC Vive Focus 3 é voltado para uso empresarial — Foto: Reprodução/HTC

O último modelo da lista, também da HTC, tem uma proposta um pouco diferente. O equipamento foi projetado para uso empresarial. Isso explica a resolução 5K, além de um campo de visão 120 graus. Os controles do Focus 3 usam um layout parecido com o de outros fones de ouvido VR com rastreamento interno.

Com o HTC Vive Focus 3, é possível usar navegadores de internet e emular um escritório virtual para trabalhar. Apesar de não ser focado para o uso comercial, o modelo também pode ser usado para entretenimento. Esses óculos da HTC custam U$ 1.300, ou R$ 7.008.