Oito melhores sites para vender e comprar produtos usados online

Confira, na lista a seguir, os oito melhores sites e aplicativos em que é possível comprar e vender produtos e peças usadas no Brasil. Entre as opções, estão plataformas já consolidadas no mercado, como Enjoei, Shopee e OLX, além de outras menos conhecidas, como Peguei Bode e Estante Virtual. Alguns serviços são grátis e não cobram por anúncios na Web ou celular Android e iPhone (iOS).

1 de 9 Oito melhores sites para vender e comprar produtos online — Foto: Reprodução/Unsplash Oito melhores sites para vender e comprar produtos online — Foto: Reprodução/Unsplash

O Mercado Livre permite vender praticamente qualquer coisa, e o melhor: sem ter que pagar pelo anúncio. Para produtos usados, você sempre poderá anunciar e vender grátis, sem pagar tarifas. Além disso, os primeiros anúncios de produtos novos na plataforma também são grátis. Os anunciantes podem criar anúncios "infinitos”, sem limite de tempo. O serviço também tem apps que rodam em Android e iOS.

2 de 9 Mercado Livre está entre melhores sites de compra e venda — Foto: Reprodução/Mercado Livre Mercado Livre está entre melhores sites de compra e venda — Foto: Reprodução/Mercado Livre

2. Enjoei

O Enjoei é uma ótima forma de vender seus produtos, pois, além de ter um layout bem bacana, a ferramenta oferece frequentemente uma série de descontos para incentivar o fluxo de compras e vendas. Isso faz não só com que você tenha mais chances de comprar algo com um bom desconto, mas também atrai compradores. Apesar de não cobrar pelo anúncio, o site fica com cerca de 20% das vendas.

3 de 9 Enjoei está entre melhores sites de compra e venda — Foto: Raquel Freire/TechTudo Enjoei está entre melhores sites de compra e venda — Foto: Raquel Freire/TechTudo

3. Shopee

Shopee é um marketplace de Cingapura que exporta produtos para o Brasil. O site vende produtos de diversas categorias, que vão de roupas até livros, papelaria, alimentos e produtos para animais domésticos. O e-commerce, também disponível em app, aceita pagamentos feitos por cartão de crédito, boleto bancário, Pix e cartão de débito virtual da Caixa Econômica Federal. É possível comprar e vender produtos usados na Shopee. Confira como vender na Shopee e criar uma loja virtual.

4 de 9 Shopee está entre melhores sites de compra e venda — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Shopee está entre melhores sites de compra e venda — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

4. OLX

O OLX abriga o antigo site Bom Negócio. Com os dois juntos, os serviços criaram uma ferramenta ainda melhor. O site também não cobra nada pelo anúncio de um produto, e anuncia, automaticamente, para vários estados do Brasil, o que aumenta as chances de venda. Diferente do Mercado Livre, ele funciona como um classificado e não media transações financeiras.

5 de 9 OLX está entre melhores sites de compra e venda — Foto: Helito Bijora/TechTudo OLX está entre melhores sites de compra e venda — Foto: Helito Bijora/TechTudo

5. Peguei Bode

A plataforma surgiu da parceria entre as irmãs Gabriela e Daniela Carvalho, que deram início ao site de vendas online de peças seminovas. Diferente dos outros, o Peguei Bode é mais conhecido por ter marcas de grife como Hermés, Chanel, Prada, Gucci e Balenciaga.

6 de 9 Peguei Bode está entre melhores sites de compra e venda — Foto: Reprodução/TechTudo Peguei Bode está entre melhores sites de compra e venda — Foto: Reprodução/TechTudo

O Elo7 é um site de lembrancinhas e compra e venda de produtos, principalmente artesanais. A plataforma funciona como uma espécie de loja virtual para que vendedores exponham seus produtos e pessoas de qualquer lugar do Brasil possam comprá-los.

Com milhares de vendedores, o Elo7 exibe diversas categorias de produtos. "Bebê reborn", "aliança", "crochê" e "quadros" são algumas alternativas que fazem sucesso entre os clientes. Apesar de ser um site voltado principalmente para quem vende o que faz, há espaço para quem quer colocar à venda produtos usados dentro de um brechó online, por exemplo.

7 de 9 Elo7 está entre melhores sites de compra e venda — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Elo7 está entre melhores sites de compra e venda — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

7. Estante Virtual

O Estante Virtual também é uma plataforma de venda e compra, mas com uma proposta diferente: só livros. O site é uma ótima opção para os amantes da leitura, pois, além de oferecer um mundo de produtos diferentes, possui preços abaixo do mercado, garantindo uma boa economia na hora de comprar.

O Estante Virtual é o maior acervo do mundo em língua portuguesa, com milhões de livros disponíveis. A quantidade não dificulta em nada na hora de achar um livro. Basta utilizar a pesquisa para encontrar o que deseja nos acervos de mais de 1.300 livreiros de todo o país.

8 de 9 Estante Virtual está entre melhores sites de compra e venda — Foto: Reprodução/TechTudo Estante Virtual está entre melhores sites de compra e venda — Foto: Reprodução/TechTudo

8. Já vendeu

O Já Vendeu? é um site de compra e venda de produtos e, para usá-lo, bastam apenas 3 passos rápidos. Segundo a plataforma, basta preencher o formulário, agendar a retirada e aguardar a venda. Após a aprovação, o usuário pode levar o seu produto usado até o armazém ou combinar a retirada com o próprio site. Vale ressaltar que o custo só é descontado após a venda ser concluída. O serviço cobra uma taxa de comissão que varia de acordo com o produto.

9 de 9 Já vendeu está entre melhores sites de compra e venda — Foto: Reprodução/TechTudo Já vendeu está entre melhores sites de compra e venda — Foto: Reprodução/TechTudo

