Pac-Man e mais: 7 doodles do Google que você pode relembrar pelo celular

Os doodles criados pelo Google podem ser relembrados usando celulares Android e iPhone ( iOS ). Eles ficam disponíveis em datas especiais, como feriados, comemorações e homenagens a pessoas relevantes para a sociedade. Geralmente duram poucos dias na página inicial e, logo depois, o site volta ao normal. No entanto, todos os designs já realizados pela empresa ficam salvos em um arquivo para serem visualizados posteriormente. É possível, por exemplo, ver doodles publicados apenas no Brasil, como o que foi exibido quando o país foi sede dos Jogos Olímpicos em 2016.

Além de poder se divertir revendo ou descobrindo novas produções, há também a possibilidade de interagir novamente com doodles que tenham algum tipo de gamificação, como, por exemplo, o do Pac Man. Confira, nas próximas linhas, sete doodles do Google que você pode relembrar pelo celular.

1 de 8 Doodle animado do trigésimo aniversário da World Wide Web foi o logotipo da página inicial da Google em 2019 — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo Doodle animado do trigésimo aniversário da World Wide Web foi o logotipo da página inicial da Google em 2019 — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

1. Doodle Burning Man (1998, primeiro Doodle do Google)

O primeiro doodle do Google foi projetado com o intuito de informar, de uma maneira divertida, a ausência dos co-fundadores Larry Page e Sergey Brin na empresa. Na época, os dois foram a um evento cultural em Nevada, nos Estados Unidos, chamado “Burning Man”. A ideia era que as pessoas ficassem cientes de que, caso os servidores travassem, os dois não estariam disponíveis.

O design era bem mais simples do que é feito atualmente e apresentava o logotipo do festival, o homem em chamas, atrás do segundo “O” do Google. A iniciativa foi tão bem aceita e apreciada pela companhia que eles decidiram criar um time exclusivo de especialistas para projetar os doodles. Após a contratação, esses funcionários começaram a ser chamados de “doodlers”.

2 de 8 Primeiro doodle da Google apresentava símbolo de evento cultural que os cofundadores da empresa haviam ido — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Primeiro doodle da Google apresentava símbolo de evento cultural que os cofundadores da empresa haviam ido — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

2. Doodle de Halloween (2000, primeiro doodle animado)

O Halloween é uma das datas especiais mais homenageadas por doodles na Google. A festividade de 31 de outubro é muito tradicional nos Estados Unidos, e a primeira vez que a comemoração foi destacada na página inicial do buscador foi em 1999. Desde então, todos os anos, o Dia das Bruxas é marcado por um design diferente.

Em 2000, a celebração contou com o primeiro doodle animado, que exibia duas abóboras no lugar dos “O’s” e uma aranha onde era exibido o “L”. A produção foi feita por uma ilustradora convidada chamada Lorie Loeb e apresentava flashes de luz por dentro das abóboras e o movimento de salto da aranha através de uma teia.

3 de 8 Dia das Bruxas 2000 foi o primeiro doodle animado do buscador — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Dia das Bruxas 2000 foi o primeiro doodle animado do buscador — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

3. Doodle de descoberta de água na lua (2009, primeiro doodle feito no mesmo dia)

O tempo para a produção de um doodle é variável: enquanto alguns levam semanas para serem feitos; outros demandam mais tempo, como é o caso dos do Halloween. O da descoberta de água na lua, no entanto, teve que ser feito em bem menos tempo do que o habitual. Após ler um artigo sobre a mais nova revelação da NASA, a doodler Jennifer Hom compartilhou com a equipe a notícia sobre o acontecido.

Enquanto iniciava o horário de almoço, a profissional recebeu um telefonema solicitando uma alteração no esboço, que precisou ser finalizado em até quatro horas. O projeto foi publicado pela empresa e é lembrado por seu tempo recorde até hoje. O design apresentou o segundo “O” do Google simbolizando a lua, enquanto as outras letras foram transformadas em formato de água.

4 de 8 Descoberta histórica foi retratada em design da Google — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Descoberta histórica foi retratada em design da Google — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

4. Doodle 30º aniversário do Pac Man (2010)

Este doodle ficou bastante popular na época porque inseriu o jogo Pac Man à página inicial do site. Qualquer pessoa que entrasse no buscador podia se divertir com o passatempo, que apresentava as mesmas animações, efeitos sonoros e gráficos originais do game. O doodle foi produzido em comemoração ao 30º aniversário de criação do Pac Man, e foi a primeira versão jogável da empresa.

O projeto foi criado por Marcin Wichary, designer e desenvolvedor sênior de UX da Google. Enquanto criança, Wichary acompanhava o pai, que era técnico de pinball, aos fliperamas. Dentro desses ambientes, ele cresceu se divertindo nas máquinas, e um de seus jogos preferidos era o Pac Man. Anos depois, o doodler decidiu recriar o famoso entretenimento dos anos 1980 e deixá-lo disponível para os usuários jogarem.

5 de 8 Doodle do Pac-Man apresentava game para ser jogado — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Doodle do Pac-Man apresentava game para ser jogado — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

5. Doodle 30º aniversário da World Wide Web (2019)

O cientista e teórico da computação Tim Berners-Lee revolucionou o mundo ao criar a Web em 1989. A rede mundial de computadores foi construída sobre inovações como endereço de URL, linguagem HTML e protocolo de transferência de hipertextos (HTTP).

Por isso, a Google, grande usufruidora desse avanço, também tratou de homenagear o aniversário de 30 anos da World Wide Web, em 12 de março. A produção exibia no buscador um computador antigo no lugar do “O”, conectado a uma rede por fio de internet discada. No monitor, era possível ver uma página baixando gradativamente a imagem animada de um globo.

6 de 8 O aniversário de criação da WWW foi representado por doodle retrô — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes O aniversário de criação da WWW foi representado por doodle retrô — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

6. Doodle 42º Aniversário da inauguração da Ponte Rio–Niterói (2016)

A ponte mais longa da América Latina e uma das maiores do mundo também já foi retratada por um doodle. Criada há 42 anos, a Ponte Rio-Niterói transporta mais de cem mil passageiros todos os dias. A estrutura conecta as cidades do Rio de Janeiro até Niterói e possui mais de 13 km de extensão.

Ela faz parte da BR-101, rodovia que sai do Rio Grande do Norte e vai até o Rio Grande do Sul, e está entre as sete maiores pontes do mundo. Para o Google, a obra foi retratada pelo desenhista Patrick Leger, que recriou a imagem da estrutura com as letras de Google refletidas na água.

7 de 8 Ponte Rio-Niterói também ganhou homenagem da Google em aniversário de 42 anos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Ponte Rio-Niterói também ganhou homenagem da Google em aniversário de 42 anos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

7. Doodle Brasil sede dos Jogos Olímpicos (2016)

Em homenagem aos Jogos Olímpicos de 2016, sediados no Brasil, a Google promoveu um doodle especial para a competição. Essa foi a primeira edição dos jogos realizada em um país da América do Sul.

No logotipo do buscador, era possível ver a retratação do cartão-postal do estado, apresentando o Cristo Redentor, Baía da Guanabara e Pão de Açúcar. Na água, o nome do site podia ser visto em formato de espuma, e o ano das Olimpíadas em destaque, na cor laranja.

8 de 8 Jogos Olímpicos de 2016 realizados no Brasil recebeu doodle especial em comemoração — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Jogos Olímpicos de 2016 realizados no Brasil recebeu doodle especial em comemoração — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Como acessar o arquivo de Doodles do Google pelo navegador do celular

Para visualizar todos os doodles já realizados, é necessário entrar na página "https://www.google.com/doodles" (sem aspas). Por lá, é possível pesquisar por designs na barra de buscas na parte superior do site. Caso prefira, você pode ir ao final da página e obter, em ordem cronológica, todo o acervo.

Ao tocar em algum deles, informações adicionais, como curiosidades sobre os bastidores da criação, são exibidas. Caso o projeto tenha sido realizado em formato de animação ou jogo, também é possível visualizar ou interagir com ele. O site ainda apresenta os países em que aquele doodle foi publicado e outras produções que foram feitas no mesmo dia e mês, porém em anos ou locais diferentes.

Com informações de Google (1) e (2) e Howstuffworks

