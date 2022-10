Papel de parede para celular: 7 apps para descobrir wallpapers

Encontrar papeis de parede para personalizar o celular é algo que pode ser feito usando aplicativos disponíveis para Android e iPhone ( iOS ). O Canva , por exemplo, oferece diversas opções de designs, e ainda permite criar um template customizado do zero. Já o Pexels oferece uma grande variedade de imagens em alta qualidade, incluindo fotos de paisagens naturais, animais e flores, por exemplo. Na lista a seguir, o TechTudo reuniu sete opções de apps que podem ser úteis para encontrar papeis de parede para customizar o celular. Confira quais são e saiba como usá-los.

1 de 8 Papel de parede: veja sete formas de encontrar wallpaper para customizar o celular — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Papel de parede: veja sete formas de encontrar wallpaper para customizar o celular — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Canva é um popular aplicativo de design disponível para Android e iPhone (iOS). Com ele, é possível criar logomarcas e templates diversos, incluindo modelos de wallpapers para celular. A plataforma possui fácil usabilidade, e ainda mantém um a base de dados com grande variedade de designs para download.

Para encontrar os modelos que podem servir como wallpaper para o celular, basta usar a busca. Para isso, na parte superior da tela, faça uma pesquisa utilizando palavras-chave como "wallpaper para celular" ou "papel de parede para celular". Se você estiver buscando um design com uma temática específica, também pode pesquisar por outra combinação de palavras, como "wallpaper galáxia", por exemplo. Ao encontrar o design desejado, basta selecioná-lo e tocar sobre o ícone de download para salvar a imagem na galeria do dispositivo.

2 de 8 Pesquisando por wallpapers no Canva — Foto: Reprodução/Clara Fabro Pesquisando por wallpapers no Canva — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Já para criar um novo design do zero, toque sobre o ícone de "+", na página inicial do app, e selecione a opção de template "Imagem de fundo de tela para celular". Em seguida, navegue pelas opções disponíveis e clique sobre uma delas para editá-la. Você pode modificar cores, adicionar adesivos e acrescentar caixas de texto à sua criação. Ao terminar as edições, pressione o ícone de download para salvá-la na galeria do aparelho e, então, use-o como fundo de tela para customizar o dispositivo.

3 de 8 Ação para acessar a ferramenta para escolher modelos de papel de parede para celular no app Canva — Foto: Reprodução/Marvin Costa Ação para acessar a ferramenta para escolher modelos de papel de parede para celular no app Canva — Foto: Reprodução/Marvin Costa

O Pinterest é uma rede social de fotos bastante popular e que também pode ser útil para encontrar wallpapers para personalizar o celular. Disponível para Android e iPhone (iOS), o app reúne grande variedade de imagens e temas, e é possível pesquisar pelas opções disponíveis utilizando a busca. Ao abrir o app pela primeira vez, toque sobre o ícone de lupa, no menu inferior, para fazer uma pesquisa. Em seguida, pressione a caixa de texto no menu superior e busque por palavras-chave como "wallpaper de flores" ou "papel de parede de super-heróis", por exemplo.

A plataforma retornará com as imagens solicitadas, e você pode navegar pelas opções deslizando a tela para baixo. Ao encontrar o template desejado, toque sobre ele. Para salvá-lo na galeria do dispositivo, pressione o ícone de reticências no canto superior direito da tela e, depois, toque em "Baixar imagem". Depois, nas configurações do dispositivo, basta selecionar a imagem em questão para personalizar a tela de início do celular.

4 de 8 Pesquisando papeis de parede para celular no Pinterest — Foto: Reprodução/Clara Fabro Pesquisando papeis de parede para celular no Pinterest — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Assim como o Pinterest, o Tumblr também pode ser uma opção de app para encontrar fotos para usar como wallpaper. A plataforma está disponível para Android e iPhone (iOS) e possui uma base de dados bastante diversa. Por lá, é possível encontrar fotos, ilustrações, GIFs, músicas e textos, e usuários ainda podem se conectar com outras pessoas com interesses em comum, já que o Tumblr também funciona como uma rede social.

Para pesquisar por fotos para usar como papel de parede no celular, abra o app e selecione o ícone de lupa no menu inferior. Em seguida, toque em "Buscar no Tumblr" e pesquise por uma temática de wallpaper. Você pode buscar por "papel de parede de coração", por exemplo. Deslize a tela para baixo para explorar as imagens e, ao encontrar a opção desejada, toque sobre ela para salvá-la no celular. Para isso, selecione o ícone de compartilhar e, depois, sobre "Mais". Em seguida, deslize a tela para baixo e toque em "Salvar em Arquivos" para concluir o download da imagem.

5 de 8 Escolhendo um papel de parede para usar no celular com o app do Tumblr — Foto: Reprodução/Clara Fabro Escolhendo um papel de parede para usar no celular com o app do Tumblr — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Também é possível personalizar o celular com fotos salvas na galeria do dispositivo usando o Google Fotos. Por lá, você pode conferir todas as imagens que foram feitas com a câmera do celular e, se quiser definir uma delas como plano de fundo, basta selecionar a imagem e tocar sobre o ícone de reticências para acessar o menu. Em seguida, selecione a opção "Usar como" e toque em "Tela de bloqueio" ou "Tela inicial" para usar a foto para personalizar a tela bloqueada ou a tela de início do celular.

6 de 8 Selecionando uma foto salva no Google Fotos para usar como papel de parede — Foto: Reprodução/Clara Fabro Selecionando uma foto salva no Google Fotos para usar como papel de parede — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. Google Wallpapers

O Google Wallpapers ou "Planos de fundo" é o app de papeis de parede do Google. Pela plataforma é possível conferir diversas opções de wallpapers, incluindo opções de fotos com paisagens naturais, formas geométricas e cores sólidas. O app está disponível apenas para celulares Android, e oferece mais de 10 temáticas diferentes com imagens em alta qualidade. Para selecionar uma das opções como tela de fundo do celular, selecione a imagem e toque em "Definir plano de fundo".

7 de 8 Escolhendo um papel de parede disponível no app Planos de Fundo do Google — Foto: Reprodução/Clara Fabro Escolhendo um papel de parede disponível no app Planos de Fundo do Google — Foto: Reprodução/Clara Fabro

6. Pexels

O Pexels é um app de fotos que reúne diversas imagens em alta qualidade. Elas costumam ser disponibilizadas por fotógrafos, e podem ser utilizadas por qualquer pessoa, gratuitamente. A plataforma está disponível para Android e iPhone (iOS), e também é uma opção de app para encontrar wallpaper para o celular.

Para usar o app, não é necessário se cadastrar na plataforma. Toque sobre o ícone de lupa no menu inferior para fazer uma pesquisa e encontrar imagens. Você pode pesquisar por palavras-chave como "paisagens" ou "montanhas", por exemplo. Vale dizer que, como o app é todo em inglês, as buscam podem retornar com resultados mais precisos caso as pesquisas sejam feitas no idioma.

Nesse caso, a busca por "landscapes" seria mais precisa do que "montanhas", por exemplo. Ao encontrar a foto desejada, toque sobre ela e selecione o ícone de download para salvá-la no celular.

8 de 8 Escolhendo uma foto para usar como plano de fundo do celular no Pexels — Foto: Reprodução/Clara Fabro Escolhendo uma foto para usar como plano de fundo do celular no Pexels — Foto: Reprodução/Clara Fabro

7. Opções nativas do celular

Celulares de fabricantes como Samsung, Motorola e Xiaomi também oferecem opções de customizações nativas em seus aplicativos de launcher. Com as opções, é possível definir imagens de fundo para a tela de bloqueio e de início dos celulares, e até modificar os estilos dos ícones dos aplicativos.

Com a chegada do iOS 16, lançado no início de setembro, usuários de iPhone também puderam experimentar novas formas de customização do celular. A atualização do sistema operacional da Apple trouxe novidades em personalização, e liberou recursos que permitem escolher entre opções variadas de wallpapers, widgets e ícones de relógio.

Veja também: Como acessar o backup do Google Fotos