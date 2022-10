PC gamer barato: 6 modelos por menos de R$ 2 mil

Escolher um PC gamer barato é o desejo de muitos usuários que querem entrar no universo dos jogos sem comprometer grande parte do orçamento. Alguns títulos leves e casuais podem ser executados em computadores com configurações mais básicas, o que deve auxiliar o jogador a entender o momento certo de fazer upgrades e de gastar mais dinheiro com a máquina.

Para ajudar na escolha, o TechTudo lista abaixo seis opções de computadores gamer baratos, vendidos por menos de R$ 2 mil. A seleção a seguir vai desde modelos mais simples, com processadores de entrada e armazenamento HD, até alternativas mais robustas, com processador Intel Core i5 e armazenamento SSD. Confira a lista.

Lista reúne seis computadores baratos para quem deseja entrar no mundo gamer

O EasyPC Skill é uma alternativa de valor acessível para quem deseja começar a jogar o quanto antes

Abrindo a lista com uma opção na faixa dos R$ 1.500, o EasyPC Skill é uma alternativa de valor acessível para quem deseja começar a jogar o quanto antes. Com processador AMD A6-7480 com frequência de 3.8 Ghz, memória RAM de 8 GB e placa de vídeo integrada Radeon R5, o computador é ideal para quem está entrando no mundo gamer e deseja se aventurar em jogos mais leves.

O principal ponto negativo está no armazenamento interno, com HD de 500 GB. O problema, porém, pode ser facilmente resolvido com o tempo, já que o computador oferece suporte para receber upgrades no futuro. Aos interessados, é possível adquirir o PC gamer EasyPC Skill por valores a partir de R$ 1.526.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: armazenamento limitado

Unindo estilo e qualidade, o PC gamer Skill Casual é mais uma opção interessante por valores acessíveis

O Skill Casual entrega o mesmo processador do modelo anterior, o AMD A6-7480, memória RAM de 8 GB e placa de vídeo integrada Radeon R5. Tudo fica acomodado dentro de um gabinete robusto, com lateral transparente e compartimento para a instalação de até três ventoinhas frontais em LED de 120 mm.

Novamente, o armazenamento pode ser um fator negativo, que embora ganhe pontos ao entregar um SSD, os 120 GB podem se tornar um problema com o passar do tempo. Porém, a solução pode ser encontrada através de upgrades no hardware da máquina. O item recebeu a nota máxima de 5 estrelas pelos consumidores da Submarino, com elogios para a beleza do design e a velocidade da entrega. Aos interessados, é possível adquirir o PC gamer Skill Casual por valores a partir de R$ 1.619.

Prós: compartimento frontal para instalar ventoinhas com led

compartimento frontal para instalar ventoinhas com led Contras: armazenamento limitado

O ICC Gamer é um modelo interessante para se aventurar no mundo dos jogos

Com configurações que prometem rodar os jogos onlines mais populares da atualidade sem dificuldades, o ICC Gamer é um modelo interessante para se aventurar no mundo dos jogos. O modelo entrega processador Intel Core i5, placa de vídeo GT 210, armazenamento SSD 120GB e 8GB de memória RAM, além de contar com um gabinete robusto, com lateral translúcida e ventoinhas com led.

Porém, vale ressaltar que o modelo conta com sistema operacional Linux pré instalado, o que pode ser um incômodo para alguns usuários, habituados com o uso do Windows. Aos interessados, é possível adquirir o PC gamer ICC Gamer por valores a partir de R$ 1.675.

Prós: processador mais potente que as opções anteriores

processador mais potente que as opções anteriores Contras: armazenamento limitado

O PC Gamer Deutel é uma opção interessante para jogos modernos que se mantém abaixo da casa dos R$ 1.700

O PC Gamer Deutel entrega um upgrade considerável no armazenamento em relação às opções listadas anteriormente, sendo um modelo interessante para jogos mais atuais e que se mantém abaixo da casa dos R$ 1.700. Com processador Intel Core i5, 8 GB de memória RAM e armazenamento SSD de 240 GB, o equipamento conta ainda com Windows 10 instalado de fábrica.

Mais um ponto positivo está em seu gabinete, que conta com lateral em vidro e possibilidade de instalar três ventoinhas com LED RGB de 120 mm na parte frontal, além de possuir espaço para a adição de uma ventoinha traseira de 80 mm. Aos interessados, é possível adquirir o PC gamer Deutel por valores a partir de R$ 1.677.

Prós: mais espaço de armazenamento que as opções anteriores

mais espaço de armazenamento que as opções anteriores Contras: configurações de entrada

O PC gamer Gsnew apresenta um visual moderno e especificações interessantes

O PC gamer Gsnew oferece um visual moderno e especificações interessantes. A ficha técnica entrega um processador Intel Core i5, 8 GB de memória RAM e armazenamento SSD de 240 GB, além de contar com espaço para upgrades no hardware.

Em seu gabinete, o produto apresenta lateral em vidro, uma ventoinha traseira com LED RGB já instalada e detalhe em LED RGB na face frontal. O modelo conta com um kit de acessórios periféricos gamer, contendo mouse, mousepad, headset e teclado. Aos interessados, é possível adquirir o PC gamer Deutel por valores a partir de R$ 1.848.

Prós: acompanha kit de acessórios gamer e ventoinha LED

acompanha kit de acessórios gamer e ventoinha LED Contras: entrega menos alternativas de ventilação em comparação aos modelos anteriores

Fechando a lista com um modelo minimalista, mas bastante robusto, o PC gamer EasyPC Light é uma alternativa interessante abaixo dos R$ 2.000

Fechando a lista com um modelo minimalista, mas robusto, o PC gamer EasyPC Light é uma alternativa interessante abaixo dos R$ 2.000. O modelo entrega processador Intel Core i5 e placa de vídeo Nvidia GeForce GT 210, mas peca ao entregar apenas 6 GB de memória RAM e 500 GB de armazenamento HD.

O gabinete foca em um visual mais elegante, sendo todo preto, com lateral transparente e detalhe em LED RGB na face frontal. O vendedor afirma que a máquina está preparada para receber upgrades futuros, seja na placa de vídeo, memória, HDs, SSDs e outros. Aos interessados, é possível adquirir o PC gamer EasyPC Light por valores a partir de R$ 1.929.

Prós: boa placa de vídeo

boa placa de vídeo Contras: memória e armazenamento inferiores aos dos modelos anteriores

