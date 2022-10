Post mais curtido do Twitter: conheça os oito tuítes mais populares

O streamer Casimiro tornou-se o autor da postagem no Twitter mais curtida do Brasil na última segunda-feira (24). O tuíte feito pelo youtuber já ultrapassou a marca de 1,3 milhão de curtidas na rede social. No post, Casimiro desmente uma montagem compartilhada pelo senador Flávio Bolsonaro, que mostra uma fotografia do streamer editada para fins políticos. O episódio ocorreu a menos de uma semana do segundo turno das Eleições 2022, que acontecem no próximo domingo (30). Além de Casimiro, outras personalidades famosas como o empresário Elon Musk e o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama já quebraram recordes de curtidas no Twitter. A seguir, o TechTudo lista os oito tuítes mais populares da história da rede social.

1. Chadwick Boseman

O tuíte feito para anunciar a morte do ator Chadwick Boseman, famoso internacionalmente pelo filme Pantera Negra, tornou-se o post mais curtido da história do Twitter, com mais de 7,1 milhões de likes. O astro do filme da Marvel morreu dia 28 de agosto de 2020, em decorrência de um câncer de cólon. O perfil do ator no Twitter conta com 2,2 milhões de seguidores, e a publicação registra mais de 1,9 milhão de retuítes e 926 mil comentários.

Na postagem, a família do ator escreveu "É com imensa dor que confirmamos o falecimento de Chadwick Boseman. Chadwick foi diagnosticado com câncer de cólon em estágio III em 2016 e lutou contra a doença nos últimos quatro anos à medida que progredia para o estágio IV. Um verdadeiro lutador, Chadwick aguentou firme e trouxe muitos dos filmes que vocês tanto amam (...) Foi a honra de sua carreira interpretar T'Challa à em Pantera Negra".

2. Elon Musk

O empresário Elon Musk comprou o Twitter em abril de 2022, prometendo tornar a rede social mais divertida e fazer mudanças com foco na liberdade de expressão. Após a compra, o bilionário fez uma publicação em tom de brincadeira na rede social, e até envolveu a empresa Coca-Cola. No post, Musk afirma: "Vou comprar a Coca-Cola da próxima vez para colocar cocaína de volta nela". Isso porque, até 1903, a droga fazia parte dos componentes da bebida.

O tuíte de Elon Musk teve mais de 4,7 milhões de curtidas, quase 682 mil retuítes e aproximadamente 180 mil comentários. Atualmente, o bilionário já ultrapassou a marca de 109 milhões de seguidores na rede social.

3. Barack Obama

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama fez um tuíte com uma citação de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul e líder de causas contra o racismo. Na postagem, Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, afirma: "Ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor de sua pele, de sua origem ou de sua religião". O post, feito em abril de 2017, recebeu 4,1 milhões de curtidas, mais de um milhão de retuítes e 73 mil comentários. O perfil de Barack Obama no Twitter acumula mais de 133 milhões de seguidores.

4. Joe Biden

O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, usou o Twitter para fazer uma publicação dia 20 de janeiro de 2021, data em que tomou posse do cargo. "É um novo dia na América", escreveu o presidente que venceu Donald Trump nas eleições presidenciais de 2020. O tuíte obteve 3,9 milhões de curtidas, 467 mil retuítes e pouco mais de 62 mil comentários.

Joe Biden conta com 36 milhões e 200 mil seguidores na rede social. Seu mandato começou em 2021 e vai até 2024, havendo ainda a possibilidade de reeleição. Antes de assumir a presidência, Biden já tinha sido vice-presidente de Barack Obama.

5. Barack Obama

Novamente na lista, Barack Obama usou o Twitter para lamentar o falecimento de Kobe Bryant. O jogador de basquete morreu em um acidente de helicóptero em 2020 junto à filha, Gianna Bryant, que tinha apenas 13 anos. No tuíte, o ex-presidente dos Estados Unidos escreveu: "Kobe era uma lenda na quadra. Perder Gianna é ainda mais doloroso para nós como pais. Michelle e eu enviamos amor e orações para Vanessa e toda a família Bryant em um dia impensável". A publicação teve 3,7 milhões de curtidas, 601 mil retuítes e 14 mil comentários.

6. Andy Milonakis

Em maio de 2020, o comediante Andy Milonakis fez um tuíte sobre a SpaceX. Na época, a empresa de Elon Musk tinha acabado de enviar uma cápsula para a Estação Espacial Internacional (EEI) em maio de 2020, simbolizando a primeira viagem tripulada dos EUA após nove anos. No post, o ator escreveu: “Parabéns aos astronautas que deixaram a Terra hoje. Boa escolha”. O tuíte teve 3,5 milhões de curtidas, 705 mil retuítes e pouco mais de 20 mil comentários. Andy, por sua vez, já ultrapassou a marca de 601 mil seguidores na rede social.

7. Elon Musk

O bilionário Elon Musk aparece mais uma vez na lista com um tuíte em que celebra a liberdade de expressão no Twitter. Na postagem, Musk diz: "Espero que até meus piores críticos permaneçam no Twitter, porque é isso que significa liberdade de expressão". O tuíte ganhou 3,2 milhões de curtidas, 368 mil retuítes e 71 mil comentários.

8. Twitter

O próprio perfil do Twitter, que conta com 64 milhões de seguidores, também já bateu recorde de curtidas. Em um post feito em 4 de outubro de 2021, a plataforma publicou: "Olá literalmente a todos". O tuíte recebeu 3,2 milhões de curtidas, 191 mil comentários e 591 mil retuítes.

Nos comentários, pode-se ver que perfis de outras redes sociais interagiram com o Twitter. O Instagram respondeu "Olá e feliz segunda-feira", e o WhatsApp reagiu com um emoji de aceno e um "Olá". Até a cantora Adele interagiu com o tuíte, respondendo "E aí, bebês".

Com informações de Benzinga

