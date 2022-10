Qual foi a primeira rede social do mundo? Veja evolução das plataformas

A primeira rede social do mundo surgiu na década de 1990 e, desde então, diferentes plataformas ganharam espaço na Internet. A primogênita, o SixDegrees, nasceu em 1997 e serviu como molde para muitas das redes que ainda estavam por vir. Ela já contava com recursos que se mantêm até hoje, como a possibilidade de criar grupos e de se conectar a diferentes usuários. Com o passar dos anos, plataformas clássicas como Orkut e MySpace despontaram, fizeram enorme sucesso e foram deixadas para trás , à medida que outras redes sociais se popularizavam.

Em contrapartida, nomes como LinkedIn, Facebook e YouTube têm cerca de duas décadas de idade e se mantêm populares até os dias atuais. A seguir, acompanhe a linha do tempo criada pelo TechTudo com a trajetória das principais redes sociais das últimas décadas.

1. SixDegrees

Criada em 1997 nos Estados Unidos por Andrew Weinreich, o SixDegrees é considerado a primeira rede social da história. Ela foi batizada conforme a Teoria dos Seis Graus de Separação, segundo a qual todas as pessoas do mundo são interligadas por seis amizades. Apesar de não oferecer suporte a mídias como fotos e vídeos, a plataforma foi pioneira na criação de muitos recursos considerados essenciais para todas as redes atuais, tais como conectar diferentes usuários e criar grupos.

Também era possível enviar e-mails para os amigos que não estavam cadastrados para convidá-los, o que contribuiu para popularizar o site, que chegou a ter 3,5 milhões de usuários. Apesar de as inovações terem colaborado para o sucesso inicial da rede social, a plataforma não se manteve no topo por muito tempo. Limitações como a lentidão da conexão à época e a falta de interesse do público, que parecia não ver sentido em se conectar a desconhecidos, fizeram com que o SixDegrees chegasse ao fim em 1999. No entanto, seus recursos seriam aprimorados e utilizados por muitas das plataformas que viriam em sequência.

2. Friendster

Lançada em 2002, a rede social Friendster refinou a ideia de ciclo de amigos apresentada por sua antecessora. A plataforma já apresentava funções básicas de redes sociais atuais, como a existência de um feed de notícias, e só podia ser acessada pelo computador. Também já havia a possibilidade de adicionar amigos com interesses semelhantes aos seus para criar grupos temáticos.

Mesmo com sua popularidade ao redor do mundo, o Friendster não conseguiu acompanhar o avanço de outras redes sociais, como o Facebook. Mais uma vez, houve limitações técnicas, já que os servidores da plataforma não suportavam a chegada constante de novos usuários. No auge da rede, o Google ofereceu US$ 30 milhões (cerca de R$ 90 milhões na cotação da época) para comprá-la, mas não obteve sucesso.

3. LinkedIn

O Linkedin é a principal rede social voltada para o mundo profissional. Lançado em 2003, o site foi na contramão das outras plataformas da época, já priorizou as conexões corporativas em detrimento das pessoais. O LinkedIn é muito utilizado por pessoas que estão em busca de emprego, uma vez que é possível se candidatar a vagas por lá, e de networking. O perfil do usuário é como um currículo online, no qual é possível adicionar uma descrição, experiências profissionais, portfólio, escolaridade e competências. Há ainda a possibilidade de conceder e receber recomendações.

No que diz respeito à publicação de conteúdos, as possibilidades são amplas: é possível publicar fotos, vídeos, textos e até artigos extensos. O usuário pode, ainda, interagir com o conteúdo de outras contas e encontrar cursos profissionalizantes no LinkedIn Learning, área educacional da plataforma. A rede social pode ser acessada na versão web e via aplicativo para Android e iPhone (iOS).

Criado em 2003, o Myspace foi um fenômeno entre as redes sociais da época. A plataforma focava especialmente nos amantes de música e servia como uma vitrine para artistas da indústria musical, ajudando-os a ter contato direto com os fãs. Durante o auge da rede social, cantores e bandas podiam ter contas especiais no site — que os permitiam expor até dez músicas em seus perfis. Além de grupos, comentários e mensagens diretas, a rede também contava com suporte para vídeos e músicas, feed de notícias e boletins.

A plataforma se manteve por um tempo considerável na liderança do ranking das redes sociais mais populares, mas começou a apresentar alguns problemas técnicos com o passar dos anos. O alto tráfego na plataforma, somado ao constante crescimento no número de novos usuários, frequentemente causava lentidão na rede social. Apesar da perda de popularidade, o site do MySpace pode ser acessado até hoje por meio do navegador.

Criado em 2004, o Orkut foi uma das redes sociais mais populares dos anos 2000, especialmente entre os brasileiros. As comunidades eram o grande atrativo da plataforma. Com elas, fãs de assuntos diversos se reuniam para debater em fóruns e conhecer novas pessoas. Recursos como os atributos, que permitiam “classificar” os usuários em níveis de “confiável”, “legal” e “sexy”, scraps e depoimentos também faziam sucesso entre os internautas. Além disso, os usuários passavam um bom tempo jogando games como Buddy Poke e Colheita Feliz.

No Brasil, a rede social tornou-se tão popular que, em 2008, o site passou a ser operado pela filial brasileira do Google em Belo Horizonte. Apesar do sucesso, problemas como perfis falsos, disseminação de vírus e a ascensão do Facebook colaboraram para o declínio do Orkut. Após meses de perdas em número de acessos e popularidade, a rede social anunciou seu fim em 2014.

Em abril deste ano, o domínio orkut.com foi reativado, mas a rede social ainda não está de volta. O site apenas exibe uma mensagem escrita por Orkut Buyukkokten, criador da rede social, dizendo que está construindo algo novo. No texto, ele prometeu novidades "em breve".

6. Facebook

Criado em 2004 por Mark Zuckerberg, o Facebook nasceu com o propósito de ser uma rede social voltada para estudantes do campus da Universidade de Harvard, em Massachusetts. A plataforma aprimorou muitos dos recursos criados pelas redes sociais antecessoras, como feed de notícias, compartilhamento de fotos e vídeos e reações em publicações. Com o passar do tempo, Zuckerberg também adicionou recursos originais: um marketplace exclusivo; o Facebook Watch, para vídeos; e o Facebook Gaming, para jogos são apenas alguns exemplos.

7. YouTube

O YouTube foi lançado em 2005 por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, ex-funcionários do PayPal. Ao longo de seus 17 anos de existência, a plataforma passou de um lugar para compartilhar vídeos com amigos próximos para uma das principais ferramentas de marketing nos dias de hoje. O serviço, que recebe 3,4 bilhões de visitas mensais só no Brasil, oferece um programa de monetização para criadores de conteúdo – ou youtubers – e é a plataforma escolhida por muitos anunciantes.

Palco de vlogs, podcasts em vídeo e conteúdos mais extensos, o YouTube lançou, em 2021, a função "Shorts". O recurso, que permite gravar e compartilhar clipes de até 60 segundos, chegou para concorrer com o aplicativo de vídeos curtos TikTok. O YouTube está disponível na versão web e em aplicativos para celulares e TVs.

Lançado em 2006, o Twitter sempre se destacou por sua forma dinâmica e objetiva de comunicação. Inicialmente, cada tuíte publicado podia ter no máximo 140 caracteres, o que distinguia a rede social das demais. Com o passar do tempo, a plataforma recebeu diversas atualizações, como o botão de retuíte — antes, era preciso compartilhar uma publicação manualmente — e o aumento de caracteres limite por publicação. Novos recursos, como o Spaces e a Roda, também foram adicionados.

O Twitter permite publicar imagens, vídeos, GIFs e links externos, além dos textos com até 280 caracteres — que podem ser ampliados com as threads. A rede social é muito utilizada como diário pessoal, e também para compartilhar memes e ficar por dentro dos assuntos do momento. Ela pode ser acessada por navegadores web ou por aplicativos móveis.

9. Instagram

O instagram foi lançado para iPhones em 2010 e, apenas em 2012, chegou ao sistema operacional Android. Inicialmente, a plataforma era voltada apenas para o compartilhamento de imagens no feed. Com o passar dos anos, contudo, o Instagram buscou se adaptar e trazer novidades inspiradas em recursos de redes sociais em alta — como os Stories, inspirados na mídia temporária do Snapchat, ou o Reels, que seguem o formato de vídeos curtos utilizado pelo TikTok. O número de funções "importadas" de outros apps é, inclusive, motivo de críticas por parte dos usuários.

Em 2012 a rede social foi comprada pelo valor de US$ 1 bilhão (R$ 1,8 bilhão, na cotação da época) por Mark Zuckerberg. Atualmente o Instagram faz parte da Meta, mesma empresa dona do Facebook, e recebeu algumas funções portadas da rede social vizinha, como a possibilidade de mandar mensagens para perfis do Facebook por meio do app. A rede social está disponível para os sistemas Android e iOS e também pode ser acessado pelo navegador no computador.

10. TikTok

A plataforma mais recente desta lista é o TikTok, lançado em 2014. Inicialmente chamado de Musical.ly, o aplicativo era usado para o compartilhamento de vídeos em que os usuários dublavam músicas. No entanto, em 2019, a plataforma abandonou o foco na dublagem e se tornou a principal rede social de vídeos curtos da Internet. Muitas trends populares surgem no app.

O aplicativo possui um feed simples, no qual o usuário só precisa arrastar o dedo para cima para navegar entre os conteúdos. É possível curtir e deixar um comentário nas publicações, além de poder compartilhá-las em outras redes sociais. Quanto à criação e edição de vídeos, os usuários têm à sua disposição uma série de recursos, como adição de efeitos, músicas e textos.

Segundo estudo feito pela empresa especializada em mercado mobile Data.AI, o TikTok é o app em que usuários mais passaram horas no mundo todo, seguido do YouTube e do Tinder. O sucesso de mercado do app foi tão grande que concorrentes como Instagram e YouTube passaram a investir pesado no sistema de vídeos curtos. Atualmente, a plataforma está disponível para sistemas Android, iOS e navegadores.

