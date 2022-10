Quantos filmes de Harry Potter foram lançados? Veja perguntas e respostas

O universo de Harry Potter foi criado pela britânica J.K Rowling e lançado, primeiramente, como livro, em 1997. A história do garoto que descobre ser um bruxo aos 11 anos de idade e é convidado para estudar em Hogwarts fez tanto sucesso que, quatro anos depois (2001), o primeiro filme foi lançado com o mesmo nome do livro publicado: Harry Potter e a Pedra Filosofal. A história das telonas acompanhou toda a trajetória do bruxo e foi se desenvolvendo conforme a chegada de novos títulos. Atualmente, a série cinematográfica está disponível no catálogo da HBO Max .

20 anos depois Harry Potter já virou um clássico e, com o tempo, dúvidas surgem entre os fãs nostálgicos ao mesmo tempo em que novas gerações estão prontas para descobrir esse universo. Por isso, o TechTudo separou as principais perguntas e respostas sobre a saga. Confira a seguir!

2 de 8 O primeiro filme da saga, Harry Potter e a Pedra Filosofal, estreou em 23 de novembro de 2001 — Foto: Divulgação/Warner Bros. O primeiro filme da saga, Harry Potter e a Pedra Filosofal, estreou em 23 de novembro de 2001 — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Quantos filmes de Harry Potter foram lançados?

Ao todo, Harry Potter conta com 8 filmes que representam a narrativa adaptada dos sete livros lançados num período de dez anos — entre junho de 1997 até julho de 2007. Reunidos pela ordem literária, o primeiro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, chegou em 2001 aos cinemas. A continuação, retratada em Harry Potter e a Câmara Secreta, foi lançada no ano seguinte, em novembro de 2002. Com Daniel Radcliffe no papel de protagonista, Emma Watson e Rupert Grint o acompanharam como Hermione Granger e Rony Weasley — os fiéis escudeiros do bruxo.

As gravações do segundo filme tiveram início antes mesmo da estreia do primeiro. Dois anos depois, em junho de 2004, foi dada a largada para Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que mostra o conturbado reencontro do jovem bruxo com seu padrinho, supostamente envolvido na morte de seus pais. Em 2005, O Cálice de Fogo foi responsável por reintroduzir o antagonista Lord Voldemort nos cinemas.

Enquanto o último livro começava a ser comercializado, o quinto filme chegou aos cinemas: Harry Potter e a Ordem da Fênix estreou em julho de 2007. Seguido pelo Enigma do Príncipe, lançado em 2009, as obras expandiram o universo bruxo e colocaram em contraste os problemas externos à Hogwarts, a escola de magia e bruxaria. Divididos em duas partes, a primeira metade de Harry Potter e as Relíquias da Morte chegou aos cinemas em novembro de 2010, iniciando a cerimônia de despedida da saga principal. As Relíquias da Morte - Parte 2 deu o adeus ao personagem que até hoje movimenta uma legião de fãs ao redor do mundo e, se consagrando como a maior bilheteria de toda a saga, arrecadou US$ 1,332 bilhão — cerca de R$ 6.934 bilhões na conversão atual.

Em resumo, essa é a sequência de lançamento dos filmes da saga Harry Potter:

Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001)

Harry Potter e a Câmara Secreta (2002)

Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (2004)

Harry Potter e o Cálice de Fogo (2005)

Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007)

Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009)

Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1 (2010)

Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 (2011)

Quais são as casas de Harry Potter?

O universo Harry Potter é ambientado quase que por completo na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts — que funciona nos moldes básicos de um internato. Nela, os estudantes são divididos em quatro grupos nomeados a partir de seus fundadores. A seleção é irreversível e acontece pelo chapéu seletor, que leva em consideração os traços da personalidade e altruísmo de cada aluno, os indicando à casa que mais conversa com suas características.

4 de 8 O brasão de Hogwarts — Foto: Amauri Mazzuco/TechTudo O brasão de Hogwarts — Foto: Amauri Mazzuco/TechTudo

A Grifinória, simbolizada por um leão e acompanhada das cores vermelho e dourado, abriga o núcleo principal da saga. Fundada por Godric Gryffindor, a casa reúne os bravos e corajosos, incluindo grandes nomes como Alvo Dumbledore e Minerva McGonagall. A Sonserina reúne os ambiciosos e os que buscam por poder, a casa vem de Salazar Slytherin e é representada por uma cobra. Caracterizada pelas cores verde e prata, abriga alguns dos principais antagonistas da saga, como Voldemort e os membros da família Malfoy.

Já a Corvinal, retratada pelas cores azul e prata, destaca os estudantes de maior inteligência e criatividade. Construída a partir dos valores de Rowena Ravenclaw, leva em seu brasão uma águia e, entre seus escolhidos, abriga nomes marcantes como Luna Lovegood. Por fim, estampada pelas cores amarelo e prata, a Lufa-Lufa carrega em seus princípios a lealdade e a justiça. Fundada por Helga Hufflepuff, o texugo é o animal gravado no brasão da casa. Entre seus integrantes, nomes como Cedrico Diggory ganharam destaque na saga.

Quantos anos tem Harry Potter?

A história começa a ser desenvolvida quando Harry está prestes a comemorar seu 11º aniversário. É nesta idade que as crianças com sangue bruxo recebem a carta que os convocam para a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Ao longo dos dois últimos filmes, o protagonista está com 17 anos.

5 de 8 Daniel Radcliffe durante as filmagens de Harry Potter e a Ordem da Fênix — Foto: Divulgação/Warner Bros. Daniel Radcliffe durante as filmagens de Harry Potter e a Ordem da Fênix — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Com quem Harry Potter se casou?

No desenvolvimento da história, fica visível uma aproximação entre Harry e Gina Weasley, a irmã de seu melhor amigo. No entanto, é apenas na última cena do filme — e no epílogo do livro — que os fãs puderam descobrir que os dois, de fato, se casaram. Juntos, eles são os pais de Tiago Sirius, Alvo Severo e Lílian Luna.

6 de 8 Daniel Radcliffe e Bonnie Wright trocaram beijos em Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 — Foto: Divulgação/Warner Bros. Daniel Radcliffe e Bonnie Wright trocaram beijos em Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Quais atores de Harry Potter morreram?

O caso mais recente de morte entre o elenco de Harry Potter ocorreu em outubro de 2022: Robbie Coltrane, o Hagrid, faleceu por problemas de saúde que vinha enfrentando nos últimos anos. Além dele, o primeiro intérprete de Alvo Dumbledore, Richard Harris, faleceu em outubro de 2002, em decorrência de um câncer linfático. Ele interpretou o velho bruxo nos dois primeiros filmes de Harry Potter e foi substituído por Michael Gambon. Alan Rickman, que se martirizou como Severo Snape, uma das figuras mais memoráveis de toda a saga, faleceu em 2016. A atriz Helen Mccrory, que deu vida a Narcisa Malfoy, também morreu em março de 2021. Ambos foram vítimas de câncer.

7 de 8 Alan Rickman, intérprete de Severo Snape, morreu em 2016 em decorrência de um câncer — Foto: Divulgação/Warner Bros. Alan Rickman, intérprete de Severo Snape, morreu em 2016 em decorrência de um câncer — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Richard Griffiths, que interpretou o impiedoso Valter Dursley, tio do jovem bruxo, morreu aos 65 anos em 2013, após alguns problemas cardíacos. Com a mesma idade, o ator John Hurt, que fez o Sr. Olivaras, faleceu em 2017 por um câncer no pâncreas. Dave Legeno, que viveu um dos principais seguidores de Lord Voldemort, o Lobo Greyback, foi encontrado morto em uma trilha na Califórnia, conhecida como Vale da Morte, em 2014. A polícia afirma que o ator teria passado mal por consequência das altas temperaturas na região.

Harry Potter tem sequência?

Lançada em cartaz em julho de 2016, a peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada é a única continuação direta oficial da saga. No entanto, ainda que tenha a colaboração produtiva de J.K Rowling, a obra foi escrita por Jack Thorne e dirigida por John Tiffany. Com o livro-roteiro disponível desde o ano de estreia, o espetáculo segue em exibição em algumas cidades ao redor do mundo.

8 de 8 Harry Potter: De Volta a Hogwarts é um especial que relembra os bastidores da série de filmes — Foto: Divulgação/HBO Max Harry Potter: De Volta a Hogwarts é um especial que relembra os bastidores da série de filmes — Foto: Divulgação/HBO Max

Nos cinemas, os fãs do mundo bruxo puderam se satisfazer com uma nova saga deste universo, ambientada em cerca de setenta anos antes da original. Com três filmes lançados até o momento, “Animais Fantásticos” também está disponível na HBO Max e mostra as aventuras de Newt Scardmanter para apoiar o jovem Dumbledore na missão de aniquilar as perversões de Grindelwald — o mais poderoso e perigoso bruxo da época.

Ainda neste ano de 2022, a HBO Max lançou o especial Harry Potter: De Volta a Hogwarts, que reúne os principais nomes do elenco para relembrar histórias dos bastidores, comentar os acontecimentos em volta de suas vivências e comemorar os vinte anos desde a primeira estreia da saga nas telonas.

Com informações de People e Time