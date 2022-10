Quatro motivos para você apagar contas antigas em redes sociais

1 de 5 Lista reúne motivos para deletar contas antigas nas redes sociais, como Facebook e Twitter — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo Lista reúne motivos para deletar contas antigas nas redes sociais, como Facebook e Twitter — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo

1. Você fica mais exposto a pessoas mal intencionadas

Quanto mais perfis inativos em redes sociais você tem, maior é a quantidade de informações expostas na Internet sobre você. Por isso, excluir perfis antigos é importante para diminuir a oferta de dados pessoais na web, ajudando a preservar sua privacidade e até segurança — já que essas informações podem ser utilizadas por pessoas mal intencionadas. Caso não queira deletar a conta permanentemente, é interessante apagar publicações que revelam locais frequentados, endereços ou até detalhes sobre familiares mais próximos.

Além disso, não é incomum ver vazamentos de informações presentes em redes sociais. Em 2020, 235 milhões de perfis do Instagram, TikTok e YouTube foram expostos na web. Entre as informações que vazaram estão nome completo de usuários, foto de perfil, idade e número de seguidores.

2. Você pode ser "cancelado" por publicações antigas

Redes sociais famosas como Facebook e Twitter foram criadas há mais de uma década, e é natural que algumas pessoas tenham mudado suas opiniões com o passar do tempo. Por mais que uma publicação feita no passado não necessariamente reflita o comportamento do indivíduo nos dias atuais, muitos usuários vasculham publicações antigas do dono de determinado perfil e usam o conteúdo do post para "cancelá-lo" na Internet. Para evitar esse desconforto, experimente excluir a conta ou deletar posts antigos – existem ferramentas que permitem excluir todos os tweets de uma só vez, como TweetDelete e TweetEraser.

3. Você pode perder seu emprego e propostas de trabalho

Muitos profissionais de recrutamento e seleção têm o hábito de visitar os perfis de candidatos a vagas de emprego para saber como ele se porta online e se suas publicações são compatíveis com os valores e cultura da empresa. Assim, pessoas que já publicaram posts falando mal de colegas de trabalho ou da companhia, por exemplo, podem ser descartadas do processo seletivo.

O mesmo vale para funcionários já contratados, que podem ser demitidos. Em 2016, um homem foi demitido por justa causa após falar mal do trabalho e da gerente no Twitter. A loja onde ele trabalhava anexou seis longas páginas com prints de posts ao comunicado de demissão. Em um dos tuítes, o funcionário disse que a chefe ia fazer uma operação e desejou que ela voltasse da sala cirúrgica "igual ao Michael Jackson".

Além disso, como dito no tópico anterior, alguns comentários antigos nas redes sociais podem não refletir a maturidade e o profissionalismo do indivíduo. Por isso, a dica é deletar as contas ou apagar publicações que você considera desnecessárias ou que não refletem suas opiniões atuais. É recomendado, ainda, evitar falar de trabalho e assuntos sensíveis nas redes sociais, bem como manter o perfil privado.

4. Você tem chances de ser hackeado

Contas antigas e inativas nas redes sociais estão suscetíveis à ação de hackers. Em agosto deste ano, segundo informações do site 9to5Mac, um hacker conseguiu acessar dados de 5,4 milhões de contas no Twitter devido a vulnerabilidades da plataforma. As informações, que uniam pessoas a e-mails e telefones, foram obtidas em perfis públicos de usuários ao redor do mundo, mesmo que estivessem ocultas nas configurações de privacidade. Os dados foram colocados à venda por US$ 30 mil, cerca de R$ 157 mil, em um fórum de hackers. Logo, se você não usa mais a conta, é melhor deletá-la para evitar que suas informações pessoais sejam interceptadas.

