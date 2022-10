Robô aspirador: 5 modelos para ajudar na limpeza da casa

Os robôs aspiradores podem auxiliar na limpeza do lar, pois além de automatizar o processo, eles vêm equipados com sensores que detectam as partes mais sujas da casa. Empresas como Mondial, Positivo , Multilaser , Oster, Wap e iRobot oferecem modelos com valores a partir de R$ 359 , como é o caso do Multilaser HO041, que vem com três sensores anti-quedas e duas escovas laterais.

Já o Positivo Smart Robô Aspirador Wi-Fi traz integração com Alexa e Google Assistente por cifras que partem de R$ 1.159. Outro destaque é o iRobot Roomba 614, que possui um sensor acústico para priorizar a limpeza em locais mais sujos e pode ser adquirido por cerca de R$ 1.899. Veja a seguir cinco modelos de robôs aspiradores para comprar no Brasil em 2022.

Multilaser HO041 — Foto: Aline Batista/TechTudo

1. Multilaser HO041 – a partir de R$ 359

O Multilaser HO041 pode ser uma escolha para quem busca custo-benefício. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo conta com três sensores anti-quedas para evitar que o robô caia de escadas, degraus ou varandas. A marca destaca que o aparelho é capaz de aspirar móveis e cantos de paredes. Ele é vendido por valores a partir de R$ 359.

O objeto possui duas escovas laterais, que permitem direcionar a sujeira para o bocal de sucção. O Multilaser HO041 conta com 30 W de potência e uma bateria recarregável, que promete duração média de duas horas. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e, os compradores o classificam como bom custo-benefício. Porém, alguns alegam que a bateria parou de funcionar com pouco mais de um mês de uso.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores relatam que a bateria parou de funcionar com pouco tempo de uso

Multilaser HO041 pode ser interessante para quem busca uma opção com bom custo-benefício — Foto: Aline Batista/TechTudo

O Mondial RB-11 é outra opção que pode auxiliar na limpeza do lar. Segundo a fabricante, este modelo possui 30 W de potência e pode realizar tarefas como varrer, aspirar e limpar. Além disso, ele também vem equipado com sistema anti-quedas, que deve ser regulado de acordo com a intensidade do piso. O produto é visto por valores que partem de R$ 599.

O aparelho dispõe de escovas laterais, um pano para auxiliar no processo de limpeza e também vem equipado com borrachas que protegem o piso de ser riscado. O produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores elogiam a praticidade do robô. No entanto, alguns criticam a eficiência do aspirador, afirmam que ele só é bom para pegar cabelos e que o senso de direção do eletrônico deixa a desejar.

Prós: modelo vem equipado com borrachas, que evitam o piso de ser riscado

modelo vem equipado com borrachas, que evitam o piso de ser riscado Contras: alguns compradores reclamam que o robô não consegue aspirar todos os tipos de sujeira

Mondial RB-11 conta com 30 W de potência — Foto: Divulgação/Mondial

O Oster 5605 é mais uma escolha para facilitar a limpeza de casa. Segundo a fabricante, o item acompanha controle remoto, vem com quatro funções de limpezas: pontual, automática, cantos e completo. Já o movimento do robô pode ser programado para linha reta, zigue-zague ou espiral. Outra característica, é que o aparelho dispõe de um tanque de 250 ml. Ele é vendido por cerca de R$ 1.099.

O eletrônico conta com uma bateria recarregável, que promete cerca de duas horas de duração. Quando a carga estiver fraca, a marca ressalta que o robô retorna automaticamente para a base de carregamento, porém, é necessário que ela esteja no mínimo a quatro metros de distância. Na Amazon, o produto é avaliado com 5 de 5 estrelas e, os compradores afirmam que o aparelho cumpre com o prometido, mas destacam que ele não faz mapeamento e nem substitui uma limpeza humana.

Prós: várias opções de limpeza e movimentos

várias opções de limpeza e movimentos Contras: tanque de 250 ml

Oster 5605 possui quatro funções de limpeza — Foto: Divulgação/Oster

4. Positivo Smart Robô Aspirador Wi-Fi – a partir de R$ 1.159

Este Smart Robô é outra alternativa para gerência a limpeza do lar. De acordo com a fabricante, este equipamento permite conexão Wi-Fi e pode ser gerenciado via sistemas de inteligência artificial, como Alexa e Google Assistente. Além disso, também é possível agendar limpeza por meio do aplicativo da Positivo Casa Inteligente. O modelo é visto por cifras que partem de R$ 1.159.

A marca ressalta que o robô conta com três sensores que visam evitar quedas e colisões, tanque de poeira com capacidade de 600 ml, bateria com duração média de 100 minutos, com opção para retornar a base quando estiver descarregada e quatro modos de limpeza: inteligente, canto, espiral e manual. O produto é avaliado com 3,6 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores comentam que a sucção é boa e o tanque possui tamanho satisfatório. Por outro lado, muitos dizem que ele se prende em loops com facilidade.

Prós: compatível com sistemas de inteligência artificial Alexa e Google Assistente

compatível com sistemas de inteligência artificial Alexa e Google Assistente Contras: alguns compradores apontam que o robô se prende em loops constantemente

O Smart Robô é compatível com os sistemas de inteligência artificial Alexa e Google Assistente — Foto: Divulgação/Positivo

6. iRobot Roomba 614 – a partir de R$ 1.899

O IRobot Roomba 614 pode ser uma alternativa para quem tem pet em casa, pois este item promete aspirar todo tipo de pelo ou sujeira. Segundo a fabricante, o aparelho vem equipado com sensor acústico, que permite ao robô identificar e se concentrar nos locais com mais sujeiras. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 1.899.

Assim como outros itens desta lista, este também conta com sistema anti-quedas, que impede o robô de cair em escadas, varandas ou piscinas. Já a bateria, possui autonomia de 60 minutos e a marca destaca que o robô retorna automaticamente para a base de carregamento no momento que a carga fica fraca. O IRobot Roomba 614 é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e, os consumidores apontam positivamente a potência e a inteligência do aparelho. Por outro lado, alguns criticam que as peças são feitas de materiais frágeis.

Prós: sistema de inteligência que permite identificar os locais mais sujos da casa

sistema de inteligência que permite identificar os locais mais sujos da casa Contras: bateria possui duração inferior a outros modelos desta lista

iRobot Roomba 614 pode aspirar sujeiras do pet — Foto: Divulgação/iRobot

