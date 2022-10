É possível criar landing pages gratuitamente com a ajuda de alguns sites especializados. Plataformas como Wix , Canva e UCraft oferecem diversos templates grátis que podem ser personalizados de forma fácil, com movimentos de arrastar e soltar, conforme a identidade visual da sua marca pessoal ou negócio. Assim, mesmo pessoas sem conhecimentos avançados em design ou programação podem criar uma página de captura para transformar visitantes em leads e tê-los na sua base de contatos. Na lista a seguir, o TechTudo apresenta seis ferramentas para criar landing pages grátis e seus respectivos recursos.

1. RD Station Marketing

O criador de landing pages do RD Station Marketing (https://www.rdstation.com/marketing/landing-page/) é um editor fácil de usar que permite montar páginas de conversão em poucos cliques. Com ele, basta arrastar e soltar alguns elementos sobre a página para personalizá-la conforme o estilo da sua empresa ou marca, o que faz do editor uma boa opção para quem não está muito familiarizado com ferramentas do tipo.

O RD Station Marketing oferece mais de 120 templates de landing pages para você usar, todos equipados com certificado de segurança e campos de proteção de dados, seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O site também permite fazer testes A/B com as landing pages criadas, de modo a saber qual página traz melhores resultados de conversão. Há ainda um recurso de edição avançada, no qual é possível customizar a landing page com JavaScript, CSS e HTML.

Na plataforma, é possível criar landing pages grátis por apenas 10 dias, período de demonstração oferecido pelo RD Station. Após esse prazo, será preciso assinar uma das categorias de planos – para vendas ou para marketing. Os preços variam conforme a base de contatos ativos da empresa e os recursos dos planos. Para consultar valores, basta acessar "https://www.rdstation.com/precos/" (sem aspas).

2. Wix

O Wix é um dos criadores de sites mais populares da Internet. Entre os templates disponíveis, há modelos prontos de landing pages para diferentes áreas, como turismo, gastronomia, moda, saúde, arte e mais. O editor, que também segue o estilo "arrastar e soltar", oferece mais de cem recursos de design, incluindo backgrounds de vídeo, efeitos de rolagem e animação. A plataforma conta ainda com ferramentas avançadas de SEO (Search Engine Optimization) para gerar tráfego para a página.

A criação de landing pages é gratuita com o Wix, mas o usuário pode fazer upgrade para um dos planos premium para ter mais recursos à disposição. Existem duas categorias: pessoal e para negócios, modalidade necessária para aceitar pagamentos online. Os preços da primeira categoria vão de R$ 6 a R$ 39; os pacotes da segunda são mais caros e variam de R$ 29 a R$ 69.

3. Instapage

Instapage (https://instapage.com/) é uma plataforma avançada de conversão que reúne seis produtos, incluindo uma ferramenta de criação de landing pages. O editor segue o estilo "arrastar e soltar" e oferece mais de 500 templates personalizáveis. Com ele, também é possível criar páginas responsivas, ou seja, com layout adaptável a dispositivos móveis.

Assim como algumas opções desta lista, o Instapage é grátis para testar – neste caso, por apenas 14 dias. Há duas opções de planos. O primeiro, chamado Building, possui custo de R$ 299 mensais, com desconto de 33% caso seja contratado o plano anual. Ele conta com domínio ilimitado, colaboração visual em tempo real, AdMap e análise de conversão.

A segunda modalidade, Converting, é personalizada. Nela, por meio das informações sobre o negócio do usuário, a plataforma disponibiliza um pacote de assinatura específico. Para solicitar a análise, basta entrar na guia "Planos" e selecionar o botão "Obtenha uma demonstração".

4. UCraft

O UCraft (https://www.ucraft.com/free-landing-page-creator) é um criador de landing pages totalmente gratuito. Seu catálogo de templates é mais enxuto, porém: ele conta apenas com mais de 30 modelos personalizáveis. Basta escolher um layout e customizá-lo de acordo com a identidade visual da sua marca, adicionando textos, imagens e vídeos a partir de movimentos de arrastar e soltar. Os designs são responsivos, e contemplam temas como esportes, negócios, saúde, restaurantes, moda, entre outros.

Para ter acesso à plataforma, é preciso se inscrever no site, selecionar o pacote gratuito, escolher um modelo e editá-lo como preferir. Há também a opção de assinar um dos planos pagos, que custam de US$ 10 a US$ 109 por mês (R$ 52 a R$ 567, em conversão direta).

5. Google Sites

Google Sites é uma ferramenta do buscador que permite criar páginas gratuitamente. Para utilizá-lo, basta acessar "https://sites.google.com/" (sem aspas) e clicar em "Iniciar um novo site", na parte superior da página. Em seguida, selecione um modelo e personalize-o. É possível editar textos e imagens, incorporar elementos e acrescentar páginas à landing page. Um recurso interessante é a possibilidade de pré-visualizar o site nas versões desktop e mobile ao mesmo tempo. Finalizadas as edições, é só clicar em "Publicar".

Também é possível criar páginas por meio do Google Sites Clássico. A diferença entre as versões da ferramenta é que, no novo Sites, o usuário consegue criar páginas sem ter experiência de programação, além de poder convidar outros editores para participar em tempo real.

Poucos sabem, mas além de oferecer templates para a criação de peças gráficas, o Canva também permite criar landing pages grátis. Apesar de ser uma opção mais limitada quando comparada a ferramentas como Wix e RD Station, o editor pode ser uma boa alternativa para usuários que dispõem de menos conhecimentos no assunto. Para criar uma landing page no Canva, basta acessar o site, pesquisar pelos termos "Website" ou "Landing page" e escolher um design.

Após a edição das páginas, a landing page é publicada imediatamente e já pode ser acessada pelos visitantes por meio de uma URL personalizada. O link é criado sob um domínio do Canva, mas é possível encurtar a URL para facilitar a divulgação com os clientes e seguidores.

A criação de landing pages é gratuita, mas usuários interessados em desbloquear recursos premium podem assinar o Canva Pro. O plano dá acesso a recursos como templates e elementos gráficos exclusivos, removedor de fundo e planejador de conteúdo para redes sociais. É possível testá-lo por 30 dias grátis. Depois desse período, é cobrado o valor de R$ 24,15 mensais.

