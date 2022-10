Sete situações que eram o 'terror' da Internet nos anos 2000

1 de 5 Conheça situações que eram o "terror" dos usuários da Internet nos anos 2000 — Foto: Unsplash Conheça situações que eram o "terror" dos usuários da Internet nos anos 2000 — Foto: Unsplash

1. Alguém tirar o telefone do gancho e cortar sua conexão à Internet

Nos anos 2000, a conexão à Internet era discada, ou seja, feita por meio de uma linha telefônica. Em outras palavras, enquanto houvesse alguém navegando pela web, o telefone estaria ocupado. Caso uma pessoa tirasse o aparelho do gancho para efetuar uma chamada, a conexão era automaticamente perdida.

O problema se tornava ainda mais incômodo porque as tarifas da conexão eram cobradas por minutos, e havia variações em determinados horários. Pela noite, período que costumava ser mais barato, as linhas tinham maior número de pessoas conectadas simultaneamente. Como consequência, a Internet ficava ainda mais lenta e instável.

2. Se deparar com a "tela azul da morte" do Windows

Se você usou um computador com sistema operacional Windows entre os anos 1990 e 2000, é provável que, em algum momento, já tenha enfrentado a temida “tela azul da morte”. Ela era exibida quando o sistema operacional desligava para tentar se recuperar de algum erro crítico de software ou hardware.

2 de 5 Tradicional tela azul do Windows era o terror de muitos usuários — Foto: Reprodução/TechTudo Tradicional tela azul do Windows era o terror de muitos usuários — Foto: Reprodução/TechTudo

Não importava se você estava no meio de algum jogo, projeto ou conversa, a tela poderia aparecer e forçar a reinicialização do computador. O erro representava um pavor para aqueles que não tinham salvo um arquivo ou conteúdo importante, uma vez que não era possível recuperar as telas encerradas subitamente. Hoje já é possível sair da tela azul no Windows 7, 8 e 10. Saiba como.

3. Aceitar um depoimento secreto sem querer no Orkut

No Orkut, rede social muito popular nos anos 2000, era possível enviar e receber depoimentos dos amigos. Esse tipo de mensagem envolvia declarações, elogios ou histórias engraçadas, que ficavam expostas no perfil de quem as recebesse. Como o Orkut não dispunha mensagens diretas, e os depoimentos precisavam ser aceitos para entrarem no perfil, muitos usuários enviavam recados privados por meio do recurso. Para distinguir o texto, era comum sinalizá-lo com a tag "[NÃO ACEITA]".

Por descuido, alguns clicavam no botão de aceitar sem querer, e o texto era exposto para todos. Pela Internet, há diversos memes com alguns depoimentos constrangedoras que não deveriam ter sido aceitos.

3 de 5 Recados enviados por depoimentos podiam conter grandes segredos — Foto: Reprodução/Orkut Recados enviados por depoimentos podiam conter grandes segredos — Foto: Reprodução/Orkut

4. Ter que esperar "infinitamente" para concluir um download

No início dos anos 2000, a velocidade de conexão média da Internet era de apenas 56 kb/s. Com isso, os usuários enfrentavam um longo tempo de espera para baixar arquivos, mesmo os mais leves. Baixar softwares ou jogos pesados, por sua vez, era uma tarefa árdua que poderia levar dias ou semanas. Era comum, inclusive, ver downloads com término estimado em décadas, como na imagem abaixo.

4 de 5 Tempo estimado para concluir o download: 39 anos — Foto: Reprodução/Internet Tempo estimado para concluir o download: 39 anos — Foto: Reprodução/Internet

5. Baixar vírus junto com músicas e filmes em programas P2P

Para assistir a uma série ou escutar uma música hoje, tudo que precisamos é acessar a nossa plataforma de streaming favorita, mas nem sempre foi assim. Nos anos 2000, para consumir conteúdos audiovisuais, só havia duas opções: comprar CDs e DVDs ou baixar pela Internet com os serviços P2P.

5 de 5 Arquivos demoravam a ser baixados em programas P2P e ainda podiam vir com vírus — Foto: Reprodução/Internet Download Accelerator Arquivos demoravam a ser baixados em programas P2P e ainda podiam vir com vírus — Foto: Reprodução/Internet Download Accelerator

Além de demorado, o segundo caminho era pouco confiável. Como não era possível saber a origem dos arquivos, muitos vinham acompanhados de documentos aleatórios ou até recheados com vírus. Só quem viveu a época sabe a decepção que era esperar horas para baixar um vídeo e, no final, ter o computador prejudicado.

6. Ir dormir sem iniciar o download de um jogo

Já entendemos o quanto a conexão à Internet era instável e lenta no início do milênio. Realizar o download de um arquivo era uma verdadeira batalha, principalmente quando o conteúdo era pesado. Assim, era comum que os gamers deixassem os computadores ligados por horas — ou até dias — até os jogos serem completamente baixados.

6 de 5 GTA Vice City, lançado em 2003 para PC, era um dos games mais cobiçados da época — Foto: Reprodução/GameSpot GTA Vice City, lançado em 2003 para PC, era um dos games mais cobiçados da época — Foto: Reprodução/GameSpot

Um dos métodos mais utilizados entre os jogadores daquela época era iniciar o download antes de dormir. Dessa forma, ao acordar, o arquivo já poderia estar instalado ou, pelo menos, com uma boa parte do download concluído. No entanto, alguns gamers esqueciam de apertar o botão para começar a baixar e, quando acordavam, viviam um verdadeiro filme de terror.

7. Contar os dias para o final de semana para poder usar a Internet

A cobrança da Internet discada era feita pelas operadoras de telefonia a cada minuto de uso. Porém, havia horários especiais em que você poderia se conectar à Internet de uma forma mais econômica. Nos dias da semana, entre meia-noite e seis horas da manhã, pagava-se um valor único. O mesmo tipo de cobrança era válido aos finais de semana (a partir das 14 horas de sábado) e feriados.

Por isso, muita gente deixava de usar a Internet nos dias úteis para economizar. Era comum contar as horas para chegar ao final de semana e poder se divertir navegando pela web sem precisar se preocupar em pagar uma conta alta.

