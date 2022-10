Só para maiores: 10 séries animadas para adultos disponíveis no streaming

Por muitas décadas, a animação foi considerada um gênero totalmente voltado ao público infantil, graças a obras de estúdios como Disney e Hanna-Barbera. No entanto, produções com enredos mais adultos ganham espaço no streaming, em plataformas como Netflix e HBO Max . Essas séries investem em tramas que tocam em assuntos existenciais, fantasiosos ou puramente cômicos, como em Rick and Morty e Arcane.

Nesta lista, você confere o que há de mais relevante e moderno entre as séries de animação adultas. São destacadas aqui obras com repercussão positiva entre o público e a crítica, participação de atores famosos na dublagem e em quais plataformas você pode maratonar essas séries.

2 de 12 Da esq. para dir.: Arcane (Netflix), Invencível (Amazon Prime Video) e Rick and Morty (HBO Max) — Foto: Reprodução/IMDb. Edição por Jonathan Silva Da esq. para dir.: Arcane (Netflix), Invencível (Amazon Prime Video) e Rick and Morty (HBO Max) — Foto: Reprodução/IMDb. Edição por Jonathan Silva

1. Rick and Morty (2013 - presente)

As aventuras interdimensionais (e existenciais) do cientista niilista Rick Sanchez e seu neto Morty Smith tornaram-se um fenômeno moderno do gênero sci-fi e estão disponíveis no HBO Max. A cada episódio, Morty e seus familiares (os pais Jerry e Betty, e a irmã Summer) tentam manter o juízo no lugar perante às bizarrices de Rick e suas aventuras absurdas, que envolvem desde alienígenas tiranos a versões alternativas vilanescas dos protagonistas.

Os criadores Justin Roiland e Dan Harmon injetaram como diferencial em Rick and Morty as viagens interplanetárias e multiversais, além de referências à filosofia e cultura pop. Atualmente a série do canal Adult Swim está na metade da 6ª temporada, com retorno previsto para novembro. O título possui nota 9,2 no IMDb, 87 no Metacritic e aprovação da crítica de 95% no Rotten Tomatoes.

3 de 12 Em Rick and Morty, o adolescente Morty Smith tem de conviver com as mais absurdas experiências do avô Rick Sanchez — Foto: Reprodução/IMDB Em Rick and Morty, o adolescente Morty Smith tem de conviver com as mais absurdas experiências do avô Rick Sanchez — Foto: Reprodução/IMDB

2. Big Mouth (2017 - presente)

A chegada da puberdade, que pode ser um drama na vida de certos jovens, vira comédia em Big Mouth, série disponível na Netflix dos criadores Andrew Goldberg, Nick Kroll, Mark Levin e Jennifer Flackett. No show, um grupo de alunos da sétima série tenta lidar com as alegrias e vergonhas da descoberta da sexualidade. Para piorar, os adolescentes contam com ajuda de monstros hormonais que, ao invés de ajudar, trazem mais confusão em suas vidas.

Para sustentar seu humor absurdo, a série se apoia em momentos surreais e cenas musicais inusitadas. Sem contar a dublagem, que tem no elenco os comediantes veteranos Maya Rudolph, Fred Armisen e Jordan Peele. A sexta temporada de Big Mouth tem lançamento previsto para o dia 28 de outubro deste ano e a série possui nota 7,9 no IMDb, 80 no Metacritic e 99% de aprovação no Rotten Tomatoes.

4 de 12 Adolescentes da sétima série experimentam a chegada da puberdade com a ajuda de monstros hormonais — Foto: Reprodução/IMDb Adolescentes da sétima série experimentam a chegada da puberdade com a ajuda de monstros hormonais — Foto: Reprodução/IMDb

3. Arlequina (2019 - presente)

Após ganhar destaque no cinema com a franquia Esquadrão Suicida, a personagem Arlequina chega desta vez na TV em uma versão animada. A série que leva seu nome mostra a vilã da DC (dublada por Kailey Cuoco, a Penny de The Big Bang Theory) na companhia da também vilã Hera Venenosa e seus capangas Homem de Barro, Tubarão Rei, Dr. Psycho e Frank, uma planta carnívora desbocada cultivada por Hera.

O enredo segue uma linha politicamente incorreta, e isso serve para todos os demais vilões e heróis do universo DC (como Batman e Coringa). A série tem como produtores Justin Halpern, Patrick Schumacker e Dean Lorey (Kailey Cuoco também é uma das produtoras). Renovada para uma quarta temporada, a série disponível no HBO Max tem nota de 8,5 no IMDb, 88 no Metacritic e 96% de aprovação no Rotten Tomatoes.

5 de 12 A união das vilãs Arlequina e Hera Venenosa para controlar a cidade de Gotham é a premissa da série — Foto: Reprodução/IMDB A união das vilãs Arlequina e Hera Venenosa para controlar a cidade de Gotham é a premissa da série — Foto: Reprodução/IMDB

4. Love Death and Robots (2019 - presente)

Diferente das outras séries presentes nesta lista, Love, Death & Robots consiste em um compilado de curtas-metragens com histórias elaboradas por diferentes equipes de animação e direção - uma proposta similar a HQ americana de sci-fi Heavy Metal. Os episódios estão disponíveis na Netflix e tem em média 13 minutos, com tramas em cenários pós-apocalípticos, distópicos ou futurísticos.

A série é uma criação do cineasta Tim Miller (Deadpool), tendo o diretor David Fincher (Clube da Luta e A Rede Social) como um dos produtores. A antologia foi premiada em eventos como Annie Awards (voltado para animação) e Primetime Emmy Awards. Love, Death & Robots possui nota de 8,4 no IMDb, 65 no Metacritic e 85% de aprovação no Rotten Tomatoes.

6 de 12 Love, Death + Robots conta uma história diferente em cada episódio — Foto: Divulgação/Netflix Love, Death + Robots conta uma história diferente em cada episódio — Foto: Divulgação/Netflix

5. Arcane (2021 - Presente)

Adaptações de videogames tem fama de problemáticas no meio audiovisual, graças a fracassos como Super Mario Bros. (1993) e Street Fighter - A Última Batalha (1994). Porém, o ciclo foi quebrado em Arcane, série baseada no jogo League of Legends (LOL). No enredo, as irmãs Vi (Hailee Steinfeld) e Jinx (Ella Purnell) lutam em lados opostos em uma guerra tecnológica e mágica envolvendo duas cidades-gêmeas, Piltover e Zaun.

Criada por Christian Linke e Alex Yee, e animada pelo estúdio francês Fortiche, a obra estreou em novembro de 2021 e chamou atenção do público e da crítica pela trama e a qualidade da animação. Uma segunda temporada foi confirmada, mas ainda sem data definida. Arcane tem nota de 9 no IMDb e 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.

7 de 12 Jinx, uma das personagens do jogo League of Legends e uma das protagonistas de Arcane — Foto: Reprodução/IMDb Jinx, uma das personagens do jogo League of Legends e uma das protagonistas de Arcane — Foto: Reprodução/IMDb

6. The Legend of Vox Machina (2022 - presente)

A websérie Critical Role (2015 - presente) ganhou fama entre jogadores de RPG pelo mundo ao mostrar dubladores profissionais em campanhas de Dungeons & Dragons pra lá de cômicas. O sucesso das jogatinas online rendeu uma produção para o Amazon Prime Video: The Legend of Vox Machina. Na obra, uma equipe de heróis erráticos busca fama e tesouros no mundo de Exandria, ambientação inspirada em D&D.

A produção reúne aventuras e clichês típicos do gênero em um enredo que oscila entre o épico e o hilário. A primeira temporada teve 10 dos seus 12 episódios bancados por financiamento coletivo. Com o sucesso da série, uma segunda temporada foi confirmada para janeiro de 2023. The Legend of Vox Machina tem nota de 8,4 no IMDb, 81 no Metacritic e 100% no Rotten Tomatoes.

8 de 12 A primeira temporada de The Legend of Vox Machina foi baseada nas jogatinas de D&D da websérie Critical Role — Foto: Reprodução/IMDb A primeira temporada de The Legend of Vox Machina foi baseada nas jogatinas de D&D da websérie Critical Role — Foto: Reprodução/IMDb

7. Bojack Horseman (2014 - 2020)

Em uma versão de Hollywood onde humanos e animais antropomórficos coexistem, um cavalo que foi celebridade televisiva nos anos 1990 tenta retornar à fama. Mas primeiro tem que lidar com seu ego frágil, problemas com álcool e drogas e sua dificuldade de manter relacionamentos estáveis. Essa é a trama de BoJack Horseman, série da Netflix que une comédia absurda e drama existencial para zoar com a cultura das celebridades.

Criado por Rafael Bob-Waksberg e desenhado pela cartunista americana Lisa Hanawalt, o show conta com as vozes de Will Arnett (Arrested Development) e Aaron Paul (Breaking Bad) no elenco. A série teve seis temporadas, sendo finalizada em 2020. Recepcionada inicialmente com críticas mistas, hoje a produção possui nota de 8,8 no IMDb, 82 no Metacritic e 93% de aprovação no Rotten Tomatoes.

9 de 12 Ex-estrela dos anos 1990, Bojack Horseman tenta recuperar a fama enquanto lida com seus problemas de personalidade — Foto: Reprodução/IMDb Ex-estrela dos anos 1990, Bojack Horseman tenta recuperar a fama enquanto lida com seus problemas de personalidade — Foto: Reprodução/IMDb

8. Primal (2019 - presente)

Nesta série de fantasia, o idealizador Genndy Tartakovsky, conhecido pela animação em obras como Laboratório de Dexter, Samurai Jack e Hotel Transilvânia, se afastou totalmente do público infantil em Primal. No enredo da série disponível no HBO Max, um neandertal e uma tiranossauro fêmea unem forças em um passado anacrônico onde humanos, dinossauros e outros animais pré-históricos lutam pela sobrevivência.

Similar ao estilo rude de Conan, O Bárbaro, Primal não poupa o espectador de cenas de ação com muita violência e sangue. Sucesso de público e crítica, a obra do canal Adult Swim conquistou prêmios nos festivais Primetime Emmy e Annie Awards, em categorias voltadas para animação. A série possui nota de 8,7 no IMDb, 91 no Metacritic e 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.

10 de 12 Em um passado anacrônico, um neandertal une forças com uma tiranossauro para sobreviver a outros predadores — Foto: Reprodução/IMDb Em um passado anacrônico, um neandertal une forças com uma tiranossauro para sobreviver a outros predadores — Foto: Reprodução/IMDb

9. Archer (2009 - presente)

O cinema está cheio de produções com espiões sedutores e inteligentes, como é o caso das franquias 007 e Missão Impossível. Mas no caso da série Archer, a habilidade do espião protagonista Sterling Archer é agir de forma imatura e narcisista. A comédia de ação idealizada pelo animador Adam Reed (Laboratório Submarino 2021) usa personagens disfuncionais para ironizar a seriedade das produções de espionagem.

Lançada em 2009 pelo canal FX, a série possui até o momento 13 temporadas, com ótima receptividade do público e crítica. No streaming, está disponível na Netflix. Entre as premiações de destaque, Archer foi premiado quatro vezes no Primetime Emmy Awards em categorias voltadas à animação. A série tem nota de 8,6 no IMDb, 79 no Metacritic e 90% de aprovação no Rotten Tomatoes.

11 de 12 Na série, o espião Sterling Archer trabalha ao lado de outros agentes tão problemáticos quanto ele — Foto: Reprodução/IMDb Na série, o espião Sterling Archer trabalha ao lado de outros agentes tão problemáticos quanto ele — Foto: Reprodução/IMDb

10. Invencível (2021 - presente)

Baseado no quadrinho homônimo de Robert Kirkman (cocriador da HQ The Walking Dead), Cory Walker e Ryan Ottley, Invencível usa a mitologia dos quadrinhos de herói para construir uma história que une ação e drama. No enredo, o jovem Mark Grayson (Steven Yeun) busca ajuda do pai, o super-herói Omni Man (J.K. Simmons), para revelar seus poderes. Porém, tanto Mark quanto sua mãe Debbie (Sandra Oh) percebem que há algo de errado com ele.

Além das vozes do trio de protagonistas, a série também conta com Mark Hammil, Zazie Beetz, Seth Rogen, entre outros atores famosos no elenco. Após o fim da primeira temporada, Invencível teve mais duas temporadas confirmadas e um projeto de filme live-action está em andamento. O show tem nota de 8,7 no IMDb e 98% no Rotten Tomatoes e está disponível no Amazon Prime Video.

12 de 12 Na trama, o jovem Mark Grayson (Steven Yeun) é filho de um super herói poderoso que esconde um grande segredo — Foto: Reprodução/IMDb Na trama, o jovem Mark Grayson (Steven Yeun) é filho de um super herói poderoso que esconde um grande segredo — Foto: Reprodução/IMDb

Com informações de Amazon Prime Video, HBO Max, IMDb, Metacritic e Rotten Tomatoes

