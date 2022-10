Soundbar Samsung: 4 modelos para potencializar o som da TV

Já a Samsung HW-Q600B que conta com tecnologia Dolby Atmos e equalização automática por valores que partem de R$ 2.141. Outra opção é a Samsung HW-Q800B, que traz conexão wireless e sistema de inteligência antirruído por cerca de R$ 3.249. Veja a seguir quatro soundbars da Samsung para comprar em 2022.

A soundbar HW-A455/ZD, da Samsung, é uma alternativa de valor acessível para quem deseja a experiência de um sistema de som imersivo em casa. Com sistema de conexão simples, podendo ser realizado via USB ou Bluetooth, o modelo entrega som surround e 300 W RMS de potência, além de garantir um design limpo e minimalista graças ao seu design slim e seu subwoofer wireless, dispensando o grande número de cabos. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 999.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 82% de suas avaliações e se destaca pela qualidade do som e assertividade no controle de volume. Porém, alguns usuários reclamam da qualidade do subwoofer incluso no kit.

Prós: valor abaixo da faixa dos R$ 1.000 e pouquíssimos cabos

valor abaixo da faixa dos R$ 1.000 e pouquíssimos cabos Contras: segundo avaliações, subwoofer pode deixar a desejar

A soundbar HW-A555/ZD, da Samsung, é uma opção interessante para quem pode utilizar uma parcela um pouco maior do orçamento em busca de uma experiência sonora ainda mais imersiva. Mantendo o som surround, a conexão Bluetooth, o design slim e o subwoofer wireless vistos no modelo anterior, o item conta ainda com a tecnologia DTS Virtual:X, que amplifica a área de alcance do som e entrega a sensação de cinema em casa com potência de 410 W RMS.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 89% de suas avaliações e também se destaca pela qualidade do som e assertividade no controle de volume. Ele é vendido por cifras que partem de R$ 1.270.

Prós: alta potência e sistema mais imersivo

alta potência e sistema mais imersivo Contras: potência poderia ser maior

A Samsung HW-Q600B é indicada para os usuários que desejam um sistema de som integrado com a imagem que consiga interagir com o seu televisor Samsung. Ela traz tecnologias DTS:X, Dolby Atmos e proporciona maior precisão e imersão sonora, além de contar com 3.1.2 canais e 360 W RMS de potência. Além disso, o sistema de sincronia sonora e a equalização automática do dispositivo criam uma interatividade com a imagem apresentada. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 2.141.

Já o sistema tap sound, que reproduz músicas de smartphones a partir do toque dos dispositivos, e a possibilidade de uso de controle remoto único formam um conjunto que promete entregar praticidade e qualidade sonora.

Prós: áudio imersivo e potente

áudio imersivo e potente Contras: valor elevado

A soundbar HW-Q800B, da Samsung, é uma opção completa para otimização do sistema de som e ideal para quem busca o que há de melhor no mercado. Em suas configurações, o item conta com conexão wireless, Dolby Atmos, sincronia sonora, equalização automática e sistema de inteligência antirruído, que deixam diálogos mais claros e o ambiente mais imersivo. Além disso, a tecnologia Tap Sound e a compatibilidade com comando de voz e assistente pessoal prometem deixar o ambiente mais interativo. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.249 para comprar o produto.

Além disso, o modelo se diferencia dos demais por sua capacidade de se adaptar ao ambiente, mesmo em espaços mais amplos. Ele ainda apresenta 5.1.2 canais de som e um subwoofer de 8 polegadas e o sistema SpaceFit Sound, que calibra automaticamente a reprodução sonora do equipamento visa adequar o som ao espaço disponível.

Prós: conjunto inteligente, que se adapta ao ambiente

conjunto inteligente, que se adapta ao ambiente Contras: valor elevado

Com informações de Samsung (1/2/3/4)

