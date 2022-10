Soundbar Tomate: 5 modelos para melhorar o som dos aparelhos

A Tomada é uma empresa que apresenta amplo portfólio de soundbars no Brasil. Os modelos podem ser uma opção para amplificar e melhorar o áudio de diversos aparelhos, como televisores ou reprodutores de DVDs, por exemplo. A lista a seguir reúne cinco produtos da marca, com valores que se iniciam em R$ 689 , como é o caso do Mts-2021-Pro, que acompanha controle remoto e é equipado com um alto-falante subwoofer.

Já a Tomate RCA pode ser conectada via Bluetooth, possui potência de 120 W e pode ser encontrada por cerca de R$ 700. Outra escolha é o Mts-2023, que vem com um kit de caixas de som, conector USB e está disponível por aproximadamente R$ 999. Veja cinco soundbars da Tomate disponíveis no Brasil em 2022.

1 de 6 Soundbar Tomata: veja 5 modelos por preços que variam entre R$ 689 e R$ 999 — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo Soundbar Tomata: veja 5 modelos por preços que variam entre R$ 689 e R$ 999 — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo

Caixa de som para TV: onde comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O Mts-2021-Pro é uma opção para quem busca um soundbar da Tomate com um preço mais em conta. De acordo com as especificações da fabricante, o aparelho possui um alto-falante Subwoofer, que visa melhorar a qualidade dos sons graves e reproduzir o áudio de maneira mais limpa. O equipamento é ofertado a partir de R$ 689.

O aparelho pode ser conectado via cabo RCA, USB ou por meio de conexão sem fio, via Bluetooth. O equipamento acompanha um controle remoto, mas também permite gerenciar algumas funções como ligar, desligar e controlar o volume do soundbar, por meio de um display localizado no canto direito.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: não acompanha caixa de som externa

2 de 6 O Mts-2021-Pro vem com um alto-falante subwoofer — Foto: Divulgação/Tomate O Mts-2021-Pro vem com um alto-falante subwoofer — Foto: Divulgação/Tomate

2. Tomate RCA – a partir de R$ 700

A Tomate RCA é mais uma escolha para melhorar o áudio dos televisores. Ela conta com 120 W de potência. A fabricante destaca que o item acompanha um Subwoofer interno, controle remoto e é ideal para ser colocado sobre uma mesa. O soundbar está disponível por valores que partem de R$ 700.

O modelo permite conexões via cabos RCA e USB, além de também ser compatível com Bluetooth. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4 de 5 estrelas e os compradores elogiam a qualidade geral do soundbar. Porém, alguns reclamam que ele não possui entrada para conector óptico.

Prós: potência de 120 W

potência de 120 W Contras: alguns consumidores reclamam que ele não vem com entrada para conector óptico

3 de 6 Tomate RCA conta com potência de 120 W — Foto: Divulgação/Tomate Tomate RCA conta com potência de 120 W — Foto: Divulgação/Tomate

3. Mts 2022 – a partir de R$ 870

O modelo Mts 2022 é mais uma escolha para amplificar o volume dos aparelhos. Segundo a marca, este produto conta com potência de 110 W e fonte de alimentação bivolt. Além disso, ele também vem com conectores P2, USB e coaxial, que garantem compatibilidade em qualquer Smart TV. A soundbar é vendido a partir de R$ 870.

Na parte superior, é possível controlar o volume, além de ligar e desligar o aparelho por meio de botões sensíveis ao toque. Outra característica é que o dispositivo pode acessar e reproduzir a playlist do celular por meio da conexão Bluetooth.

Prós: atende o que se propõe a fazer

atende o que se propõe a fazer Contras: quando comparado ao item anterior, a diferença de preço pode não se justificar

4 de 6 O Mts 2022 pode acessar e reproduzir a playlist do celular por meio da conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Tomate O Mts 2022 pode acessar e reproduzir a playlist do celular por meio da conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Tomate

O Mts-2018 é mais uma opção que pode melhorar a qualidade do áudio. De acordo com a fabricante, este modelo possui 120 W de potência, pode ser conectado via cabo RCA, óptico, P2, USB e também é compatível com Bluetooth. A marca ressalta que o aparelho possui 97,5 cm de comprimento e 7 cm de altura. O dispositivo pode ser adquirido por cerca de R$ 949.

O produto também acompanha um controle remoto, suporte de parede, fonte de alimentação bivolt, um cabo P2, um cabo óptico e uma manual de instruções em português. O item é avaliado com 2,9 de 5 estrelas na Amazon e alguns compradores se mostram satisfeitos com o equipamento. Por outro lado, alguns criticam que a potência não alcança os 120 W prometidos.

Prós: compatível com cabo óptico

compatível com cabo óptico Contras: alguns compradores apontam que o aparelho não entrega os 120 W prometidos

5 de 6 O Mts-2018 vem com controle remoto, fonte de alimentação bivolt e suporte de parede — Foto: Divulgação/Tomate O Mts-2018 vem com controle remoto, fonte de alimentação bivolt e suporte de parede — Foto: Divulgação/Tomate

A Mts-2023 é uma opção que pode atender aqueles que buscam por algo mais completo. Este kit acompanha ainda controle remoto e uma caixa de som externa. De acordo com as especificações da marca, o equipamento possui 130 W de potência e pode ser conectado via cabo USB e Bluetooth. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 999 para comprar o produto.

O kit também acompanha um conjunto de parafusos, buchas e dois suportes para parede, além de uma fonte de alimentação bivolt.

Prós: acompanha kit com caixa de som e possui potência de 130 W

acompanha kit com caixa de som e possui potência de 130 W Contras: preço elevado

6 de 6 O Mts-2023 acompanha uma caixa de som externa — Foto: Divulgação/Tomate O Mts-2023 acompanha uma caixa de som externa — Foto: Divulgação/Tomate

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart