SSDs de 250 GB são mais rápidos que o HDs convencionais e podem deixar o computador mais ágil na inicialização da máquina e de programas. Empresas como Samsung , SanDisk , Kingston , Crucial , PNY e Western Digital disponibilizam produtos por preços a partir de R$ 184 , como é o caso do Kingston NV1, que oferta compatibilidade com notebooks e desktops.

Já o Samsung SSD 980 apresenta padrão de funcionamento NVMe e garante uma taxa de leitura de 3.500 MB/s por valores que partem de R$ 459. Outra alternativa é o SanDisk Ultra disponibiliza resistência contra choques e vibrações e proporciona melhora na lentidão de desktops por cerca de R$ 817. Veja a seguir oito SSDs de 250 GB para comprar no Brasil em 2022.

1 de 9 SSD 250 GB: 8 modelos para aumentar o desempenho sem gastar muito — Foto: Divulgação/Samsung SSD 250 GB: 8 modelos para aumentar o desempenho sem gastar muito — Foto: Divulgação/Samsung

1. Kingston NV1 – a partir de R$ 184

O Kingston NV1 é um SSD com uma memória interna de 250 GB, o que demonstra alta eficiência para aumentar a velocidade e fluidez dos PCs, seja para ligar ou mesmo acionar softwares. Além disso, é possível usufruir de uma taxa de leitura de 2.100 MB/s e outra de gravação por 1.700 MB/s. Estes valores podem aumentar a velocidade de processamento dos sistemas, o que deve ser interessante para o público que não é muito exigente. O produto é vendido por valores a partir de R$ 184.

O chip é compatível com notebooks e desktops com espaço limitado. A fabricante informa que este modelo trabalha com menor calor, menos energia e mais performance. Além disso, apresenta hardware single sided, ou seja, apenas um pente com memória. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o preço acessível e o bom desempenho do sistema para diminuir a lentidão do PC.

Prós: bom custo-benefício

Contras: velocidade poderia ser maior

2 de 9 Kingston NV1 apresenta taxa de leitura de 2.100 MB/s — Foto: Divulgação/Kingston Kingston NV1 apresenta taxa de leitura de 2.100 MB/s — Foto: Divulgação/Kingston

2. Crucial P2 – a partir de R$ 198

O Crucial P2 é outro modelo compatível com laptops e desktops com uma leitura de 2.400 MB/s e uma taxa de gravação de 1.900 MB/s. Um detalhe chamativo sobre o produto é que a fabricante fornece um software específico para gerenciar o periférico em questões como otimização de desempenho, segurança de dados e até atualizações de firmware. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 198.

Além disso, a construção desse sistema foi desenvolvida em NVMe que deve acessar a memória mais rapidamente que os SSDs com característica SATA. O fornecedor ainda disponibiliza outros modelos, mas com armazenamento de 500 GB até 2 TB. A compatibilidade do chip alcança sistemas operacionais como Windows, Linux, e macOS. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores relatam uma melhora expressiva na velocidade das máquinas.

Prós: compatível com desktops e notebooks

Contras: ausência de parafuso para instalação

3 de 9 Crucial P2 CT500P2SSD8 oferecer velocidade de leitura de até 2.400 MB/s — Foto: Divulgação/Crucial Crucial P2 CT500P2SSD8 oferecer velocidade de leitura de até 2.400 MB/s — Foto: Divulgação/Crucial

3. Samsung 870 EVO – a partir de R$ 372

O Samsung 870 EVO é compatível com notebooks e desktops, mas foi desenvolvido para atender o público de profissionais de TI e programadores. A fabricante defende a utilização eficiente do produto para tarefas desde computação diária até o processamento de vídeos em 8K. O chip ainda conta com um software da Samsung que ajuda o usuário a gerenciar o produto, manter as atualizações sistêmicas em dia, melhorar o desempenho e até monitorar a saúde do disco. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 372.

O periférico utiliza o padrão SATA, e oferece uma leitura de 560 MB/s e uma taxa de gravação de 530 MB/s; o que pode atender consumidores com uso mais básico. Por fim, o sistema promete ser compatível com os mais modernos softwares do mercado, o que abrange diversos modelos desde processadores a placas-mãe. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários denotam a boa eficiência do sistema.

Prós: compatível com a maioria dos sistemas

Contras: há modelos mais baratos com melhor tecnologia

4 de 9 Samsung 870 EVO foi desenvolvido para atender o público de profissionais de TI e programadores — Foto: Divulgação/Samsung Samsung 870 EVO foi desenvolvido para atender o público de profissionais de TI e programadores — Foto: Divulgação/Samsung

4. PNY CS1030 – a partir de R$ 399

O PNY CS1030 fornece padrão de tecnologia NVMe, que apresenta maior velocidade em comparação com os de classe SATA. Compatível com laptops, o periférico hospeda uma chamativa taxa de leitura de 2.500 MB/s e outra de gravação com 1.100 MB/s. Ele é vendido por valores que partem de R$ 399.

O modelo é indicado para usuários com baixa e média produtividade. O fornecedor ainda disponibiliza chips com 500 GB, 1 TB, e 2 TB. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam as taxas de leitura e gravação. No entanto, criticam a ausência de parafusos para a instalação.

Prós: boa taxa de desempenho

Contras: relatos do acabamento ser frágil

5 de 9 PNY CS1030 promete maior velocidade do que os SSDs tradicionais com padrão SATA — Foto: Divulgação/PNY PNY CS1030 promete maior velocidade do que os SSDs tradicionais com padrão SATA — Foto: Divulgação/PNY

5. Samsung SSD980 – a partir de R$ 459

O Samsung SSD 980 também apresenta padrão de funcionamento NVMe. O chip foi desenvolvido especialmente para atender às necessidades do público gamer, pois proporciona velocidades de leitura e gravação de, respectivamente, 3.500 MB/s e 3.000 MB/s. Estes valores bastante expressivos podem auxiliar no acionamento dos softwares e na fluidez de processamento de jogos. O produto é visto por valores a partir de R$ 459.

A fabricante também indica o produto para fluxos exigentes de trabalhos, como é o caso de editores de arquivos multimídia. O fornecedor ainda disponibiliza modelos com 500 GB e 1 TB. O chip pode ser instalado em notebooks, e carrega um revestimento em níquel para auxiliar na dispersão de calor. Acompanha um software para monitor as configurações, saúde e desempenho do periférico. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o ótimo desempenho do equipamento. Porém, informam que não acompanha parafuso para instalação.

Prós: eficiência altíssima

Contras: ausência de parafuso para instalação

6 de 9 Samsung SSD 980 apresenta padrão de funcionamento NVMe — Foto: Divulgação/Samsung Samsung SSD 980 apresenta padrão de funcionamento NVMe — Foto: Divulgação/Samsung

6. Western Digital Blue SATA – a partir de R$ 567

O Western Digital Blue oferece configuração SATA, e taxas de leitura e gravação de, respectivamente, 550 MB/s e 525 MB/s. Os valores indicam o chip para usuários com baixa produtividade. O item é indicado para instalação em desktops e conta com uma novidade: apresenta 25% menos consumo de energia do que as gerações anteriores de SSDs da marca. O produto é visto por cerca de R$ 567.

O modelo também disponibiliza um software específico para monitorar as configurações, funcionamento, e saúde do eletrônico. Além disso, a fabricante desenvolveu o chip com resistência contra choques e com design leve. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de instalação e a eficiência energética proporcionada pelo sistema. Porém, alguns usuários informam que o produto para de funcionar com pouco mais de um ano de uso.

Prós: instalação simplificada

Contras: preço elevado para as configurações ofertadas

7 de 9 Western Digital Blue oferece padrão de tecnologia SATA e eficiência energética de até 25% — Foto: Divulgação/Western Digital Western Digital Blue oferece padrão de tecnologia SATA e eficiência energética de até 25% — Foto: Divulgação/Western Digital

7. Western Digital Blue M.2 – a partir de R$ 798

O Western Digital Blue M.2 apresenta modelo de processamento SATA, compatível com notebooks. É possível usufruir de uma experiência com 560 MB/s de velocidade para leitura, e 530 MB/s para gravação. Este modelo também hospeda eficiência energética de 25% e pode desempenhar uma operação razoável em jogos leves e na reprodução de área da maioria das mídias. O modelo é visto por valores que partem de R$ 798.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores denotam uma melhora expressiva no desempenho do computador durante o processamento de softwares. No entanto, alguns usuários criticam que os valores de leitura e gravação desempenhos são divergentes daqueles anunciados.

Prós: maior potencial energético

Contras: valor elevado

8 de 9 Western Digital Blue M.2 pode ser útil para uma rotina diária e jogos leves — Foto: Divulgação/Western Digital Western Digital Blue M.2 pode ser útil para uma rotina diária e jogos leves — Foto: Divulgação/Western Digital

O SanDisk Ultra é compatível com o hardware de desktops, além de oferecer uma tecnologia de padrão SATA. O chip proporciona uma taxa de leitura de 550 MB/s e outra de gravação até 525 MB/s; valores esses que podem satisfazer usuários com baixa produtividade ou que apenas desejam apenas melhorar a lentidão do PC. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 817 para comprar o produto.

A tecnologia 3D inclusa pode aprimorar a resistência da unidade. A fabricante ainda informa que a peça consegue ter baixo consumo de energia e fabricação resistente a choques e vibrações para manter os dados do consumidor seguros. O equipamento pode apresentar inicialização mais rápida do sistema e em alguns jogos. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom acabamento do produto e a eficiência do sistema para combater a lentidão. Porém, criticam que o chip não permite clonar o HD.

Prós: acabamento resistente a choques e vibrações

Contras: valor elevado

9 de 9 SanDisk Ultra apresenta resistência a choques e vibrações — Foto: Divulgação/SanDisk SanDisk Ultra apresenta resistência a choques e vibrações — Foto: Divulgação/SanDisk

