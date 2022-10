SSD SanDisk: 5 modelos internos e externos para ter mais armazenamento

A SanDisk é uma das marcas mais populares no segmento de SSDs , discos que são bem mais rápidos que os HDs convencionais. Os modelos deixam a inicialização da máquina mais veloz e os programas também abrem mais depressa. A lista a seguir reúne desde opções externas, para usar por meio da porta USB até produtos internos, instalados diretamente no computador ou notebook. A alternativa mais barata é o SanDisk Plus, que traz 480 GB e interface SATA por preços a partir de R$ 270 .

Já o SanDisk Extreme é um SSD externo que conta com 1 TB de armazenamento e conexão USB 3.2 por valores que partem de R$ 834. Outra opção é o SanDisk Extreme Pro é um disco de 2 TB com tecnologia NVMe por cerca de R$ 2.247. Veja a seguir cinco SSDs da SanDisk para comprar no Brasil em 2022.

O SanDisk Plus de 480 GB é um SSD de entrada que utiliza a interface SATA, o que faz com que o modelo seja compatível com praticamente qualquer PC, notebook ou console moderno. Esta versatilidade é um dos pontos fortes do modelo, porém a interface SATA não é a que oferece o melhor desempenho possível. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 270.

A versão do SanDisk Plus da lista entrega velocidade de gravação de até 445 MB/s e velocidade de leitura de até 535 MB/s, o que fica um pouco abaixo do potencial máximo da interface, que por sua vez é de cerca de 600 MB/s.

Prós: compatibilidade, versatilidade e bom volume de armazenamento

compatibilidade, versatilidade e bom volume de armazenamento Contras: desempenho limitado

2. SanDisk Ultra – a partir de R$ 754

O SanDisk Ultra é um SSD de 500 GB com uma arquitetura aprimorada e interface SATA, mas tem como diferencial um ganho em desempenho por contar com tecnologia 3D que promete oferecer mais confiabilidade para os dados salvos. Como o modelo apresentado anteriormente, a interface SATA garante uma compatibilidade maior, o que faz do SSD uma solução compatível com um número maior de dispositivos. O produto é encontrado por valores que partem de R$ 754.

As velocidades de leitura do SSD podem chegar aos 560 MB/s, enquanto as velocidades de gravação chegam aos 530 MB/s, o que permite que o dispositivo que oferece ainda 500 GB de espaço de armazenamento, possa ser muito mais veloz que os HDs convencionais.

Prós: bom volume de armazenamento, compatibilidade, velocidade de leitura e gravação aprimoradas

bom volume de armazenamento, compatibilidade, velocidade de leitura e gravação aprimoradas Contras: custo alto em relação ao volume de armazenamento oferecido

3. SanDisk Extreme – a partir de R$ 834

O SanDisk Extreme é uma das soluções externas da lista, ou seja, é conectado por meio de uma porta USB, o que garante uma compatibilidade do SSD de 1 TB com praticamente qualquer dispositivo. O que é uma das suas principais vantagens, acaba também sendo um dos seus pontos fracos, afinal, a conexão USB não é tão veloz, o que pode limitar um pouco a velocidade de transferência do dispositivo de acordo com o padrão de porta USB utilizado, sendo o ideal USB 3.1 gen 2. Ele é visto por preços que partem de R$ 834.

O SSD conta com um visual moderno, que garante a durabilidade do componente, que tem como diferencial a possibilidade de transporte dos dados de uma maneira mais confortável. As velocidades de leitura e gravação ficam na casa dos 530 MB/s, o que pode variar de acordo com o dispositivo ao qual o SanDisk Extreme é conectado.

Prós: portabilidade, conectividade USB, bom volume de armazenamento

portabilidade, conectividade USB, bom volume de armazenamento Contras: custo alto

O SanDisk Plus de 2 TB é voltado Para quem precisa de mais espaço. Ele promete volume suficiente para muitos arquivos e jogos em uma unidade mais veloz. O SSD pode ser interessante principalmente para dispositivos que oferecem apenas uma conexão SATA, como alguns notebooks e consoles. O modelo é encontrado por cerca de R$ 1.936.

Em relação ao desempenho, o modelo é parecido com outras soluções SATA, com velocidade de leitura de 530 MB/s e velocidade de gravação de 450 MB/s, o que fica abaixo até de outras soluções de entrada.

Prós: volume de armazenamento e compatibilidade

volume de armazenamento e compatibilidade Contras: desempenho limitado e custo alto

5. Sandisk Extreme Pro - a partir de R$ 2.247

O Sandisk Extreme Pro de 2 TB é um disco externo de alto desempenho, o que fica evidente pela sua tecnologia NVMe, que garante velocidades de transferência de até 2.000 MB/s. Assim como outras soluções externas, a velocidade de transferência fica um pouco dependente do dispositivo conectado, sendo o ideal utilizar uma porta USB 3.2 gen 2. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.247 para comprar o produto.

Assim como outras soluções externas da fabricante, o Extreme Pro tem um design moderno e promete muita confiabilidade para os dados, sendo ainda uma solução de 2 TB, o que garante muito espaço para os arquivos. O SSD da Sandisk também está disponível em versão de 4 TB, o que pode ser uma alternativa interessante até mesmo para usuários que pretendem utilizar o SSD em um dos novos consoles do mercado.

Prós: desempenho extremo, compatibilidade, versatilidade e volume de armazenamento generoso

desempenho extremo, compatibilidade, versatilidade e volume de armazenamento generoso Contras: custo alto

