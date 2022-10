Stranger Things: quantas temporadas tem a série? Veja perguntas e respostas

O primeiro episódio de Stranger Things estreou na Netflix em 15 de julho de 2016, sem anúncios para divulgar seu lançamento. Mesmo assim, o original se tornou um dos títulos mais populares da plataforma. Com a chegada da quarta temporada, em 27 de maio, a audiência do programa disparou. Os novos episódios foram assistidos por mais de um bilhão de horas nos primeiros 28 dias de exibição. Apesar de sua popularidade, ainda há informações que causam dúvidas no público. Confira a seguir curiosidades sobre o enredo, elenco, referências e novidades sobre a série.

Qual é o enredo de Stranger Things?

A criação dos irmãos Duffer transita entre os gêneros de ficção científica, aventura, ação, horror e comédia. A cultura popular dos anos 1980 desempenha uma importante função na trama, já que muitos filmes clássicos da década são homenageados e servem como base para a história. O primeiro episódio de Stranger Things apresenta um grupo de quatro amigos jogando uma campanha de RPG: Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Lucas (Caleb McLaughlin) e Dustin (Gaten Matarazzo). No caminho de volta para casa, Will é perseguido por uma criatura monstruosa, que o faz desaparecer misteriosamente.

Na busca pelo amigo desaparecido, as crianças descobrem um laboratório mantido em segredo pelo governo americano. O local se trata de um centro de pesquisas em experimentos de guerra, que realiza experiências psicológicas em crianças. Uma delas, a quem os meninos chamam de Eleven (Millie Bobby Brown), é uma menina peculiar com poderes sobrenaturais que possui uma ligação com o desaparecimento de Will e os estranhos acontecimentos na cidade.

O que significa “Stranger Things”?

Em tradução literal, o título quer dizer “Coisas Estranhas”, em referência às desventuras e aos fenômenos inexplicáveis protagonizados pelas crianças. A fictícia cidade de Hawkins, localizada no interior do estado americano de Indiana, é alvo constante de eventos sobrenaturais, que vão desde desaparecimentos de crianças e adolescentes a anomalias magnéticas e energéticas percebidas pelos moradores. Todas as ocorrências se ligam aos experimentos secretos do laboratório e com o Mundo Invertido - nome dado pelas crianças à dimensão paralela de onde surgem os Demogorgons.

No entanto, a série enquanto fase de projeto tinha outro nome: Montauk. Isso porque, os criadores Matt e Ross Duffer se inspiraram em uma lenda urbana amplamente difundida na região durante os anos de 1980. De acordo com as especulações, o governo dos Estados Unidos realizava experimentos de guerra em crianças na Base de Camp Hero e na Estação da Força Aérea de Montauk. Inclusive, a princípio a série se passaria no estado de Long Island, perto da unidade militar onde as teorias da conspiração se originaram.

Em terras brasileiras, Stranger Things ganhou traduções próprias criadas pelos fãs nas redes sociais. O título campeão foi “Bagulhos Sinistros”. Além de nomear sátiras, paródias, produtos, RPGs inspirados na série e fã-clubes, a própria Netflix entrou na brincadeira e resolveu aderir ao nome em suas campanhas de divulgação seguintes. A empresa inclusive criou a tag #BagulhosSinistros para publicações bem-humoradas a respeito de seu original.

Em que ano se passa em Stranger Things?

A história se inicia no ano de 1983. Não à toa, a nostalgia é a marca registrada da série: as referências e easter-eggs à cultura popular da época vão desde filmes, músicas, jogos à tecnologia disponível naqueles anos. O diretor Steven Spielberg é uma das maiores fontes de inspiração para o enredo de Stranger Things. Durante os episódios, é possível perceber a influência de seus clássicos ET - O Extraterrestre (1982), Contatos Imediatos de Terceiro Grau (1977) ,Tubarão (1975), entre outros.

Desde sua primeira temporada, Stranger Things demonstra uma forte influência em resgatar e viralizar os hits dos anos oitenta. Neste ano, a série ressurgiu com a música “Running Up That Hill”, de 1985, da cantora britânica Kate Bush. O single ficou em primeiro lugar em todas as plataformas musicais de streaming durante semanas após o lançamento dos novos episódios. Até a data de publicação desta matéria, o clipe oficial já alcançou mais de 140 milhões de visualizações no YouTube.

Quantos anos tem os atores de Stranger Things?

Os criadores de Stranger Things revelaram em uma entrevista para o TVLine que na quinta temporada haverá um salto temporal. Os Duffer decidiram pelo avanço levando em consideração que a idade do elenco está se distanciando da faixa etária de seus personagens. Para Ross, um dos criadores, o ideal seria gravar o quarto e quinto ano da série em sequência, mas seria inviável. O crescimento dos atores e atrizes é um assunto recorrente para o público, conforme estreiam os novos capítulos da saga.

No lançamento da primeira temporada da série, em 2016, tanto Millie Bobby Brown (Eleven) e Noah Schnapp (Will) tinham 12 anos. Os atores estão agora com 18 anos. Já Finn Wolfhard tinha 14 anos na estreia de seu papel como Mike e atualmente está com 19. Caleb McLaughlin estreou como Lucas aos 15 e hoje está com 20 anos. Gaten Matarazzo (Dustin) estava com 14 anos no primeiro ano da série e tem 20 anos atualmente. Sadie Sink, que chegou no segundo ano da série como Max, em 2017, tinha 15 anos no lançamento e hoje está com 20 anos.

Quantas temporadas tem Stranger Things?

A série está atualmente em sua quarta temporada. Os novos episódios foram divididos em dois volumes, o primeiro lançado no dia 27 de maio e o segundo no dia 2 de julho. Este ano, Stranger Things apresentou um conjunto de episódios mais longos, com capítulos que variam de 1h04 a 2h30 de duração. A finalização e o lançamento do ano quatro foram atrasados em decorrência das complicações causadas pela pandemia do coronavírus. No entanto, os criadores afirmaram que a espera pela quinta e última parte será menor.

Até o momento, não há uma previsão para o lançamento da próxima temporada. O roteiro começou a ser trabalhado em agosto e as gravações iniciam em 2023. A Netflix não divulgou qualquer informação a respeito do enredo, mas Ross e Matt afirmam que a finalização vem sendo planejada desde o primeiro ano. Ainda que a trama esteja se encaminhando para seu fim, Stranger Things 5 não significa o encerramento do universo criado pelos Duffer. Afinal, ambos já expressaram seu interesse por produzir spin-offs e expandir o universo criado para a série.

Atenção: o trecho a seguir contém spoilers!

Quem morre na quarta temporada?

O quarto ano de Stranger Things introduziu na história o antagonista Vecna (Jamie Campbell Bower). Ele foi denominado desta forma pelas crianças em referência a um dos grandes vilões do RPG Dungeons & Dragons. Seu objetivo é abrir novos portais em Hawkins e expandir a abertura da dimensão paralela. Para isso, precisa cometer quatro assassinatos, cada um em um extremo da cidade. Seu ataque consiste em invadir as memórias traumáticas de suas vítimas antes de matá-las, como Freddie Krueger em Hora do Pesadelo (1984).

As quatro vítimas de Vecna foram os estudantes da Hawkins High, Chrissy (Grace Van Dien), Fred (Logan Riley Bruner), Patrick (Myles Truitt), e Max Mayfield (Sadie Sink). Ela já havia escapado no quarto episódio, mas não teve a mesma sorte no segundo ataque, pega na armadilha criada por seus amigos para matar o vilão. Apesar da tentativa de Eleven de salvá-la usando seus poderes, Max finalizou a temporada internada com morte cerebral e indetectável pelos poderes telecinéticos de El.

A Hawkins High também perdeu os alunos Jason (Mason Dye), um dos antagonistas da temporada, e Eddie Munson (Joseph Quinn), o líder do grupo de RPG Hellfire Club. As mortes de ambos foram causadas por incidentes relacionados ao plano de Vecna. Stranger Things 4 também se despediu do Doutor Martin Brenner (Matthew Modine), o “papa” de Eleven. Ele morreu durante um ataque dos militares americanos enviados para eliminar a número onze. De forma semelhante, morreram o Agente Harmon e seu parceiro, na tentativa de proteger Mike, Will e Jonathan (Charlie Heaton) das forças armadas do governo americano.

