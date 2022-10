Suportes para notebooks elevam o laptop para uma altura mais confortável para o usuário. A utilização destes acessórios podem auxiliar no combate de dores nas articulações e até na refrigeração de algumas máquinas. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 39 , como é o caso do Octoo UpTable, que traz design simples e minimalista com diferentes ajustes de altura.

Já o Usoun ‎LP-S-1 dispõe de pernas retráteis que possibilitam a utilização do notebook em múltiplos ângulos, seja em pé, sentado, ou deitado por valores que partem de R$ 100. Já o Kingo M2 conta com estrutura em alumínio prateado, hospeda notebooks de até 17 polegadas e oferece uma plataforma que eleva a máquina em até 60 graus por cerca de R$ 259. Veja abaixo sete suportes para notebooks para comprar no Brasil em 2022.

1 de 8 Suporte para notebook: 7 modelos para comprar em 2022 — Foto: Unsplash/Riekus Suporte para notebook: 7 modelos para comprar em 2022 — Foto: Unsplash/Riekus

1. Octoo UpTable – a partir de R$ 39

O Octoo UpTable é um suporte para notebook simples e minimalista. Confeccionado em aço cromado preto, o item oferece inclinação ergonômica, pois promete erguer a máquina na altura dos olhos do usuário. Além disso, pode ser utilizado, também, em tablets com tamanho mais robusto. O produto dispõe de ajustes de altura e é indicado para utilização em superfícies planas, tais como mesas e bancadas. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 39.

Embora a estrutura não possa substituir um cooler, a região traseira do suporte é livre e permite que o ar do ambiente atinja a máquina constantemente: uma característica que pode ser útil para quem possui um orçamento apertado e não pode adquirir um sistema de ventilação mais adequado. A fabricante promete que os modelos mais modernos de notebook e tablet são compatíveis com este produto. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom acabamento da estrutura e relatam que os pés foram confeccionados para não arranhar a mesa. Porém, criticam que apoio não deixa o notebook completamente reto, o que pode ser um problema para algumas pessoas.

2 de 8 Octoo UpTable pode ser utilizado tanto em notebooks quanto tablet — Foto: Reprodução/Amazon Octoo UpTable pode ser utilizado tanto em notebooks quanto tablet — Foto: Reprodução/Amazon

2. Masticmol ST35 – a partir de R$ 41

O Masticmol ST35 oferece confecção em plástico ABS e metal. O acessório foi construído para fornecer leveza, resistência e ergonomia aos consumidores: é possível utilizar até cinco diferentes modos de regulação de altura, o que pode versatilizar o uso e agradar a maioria dos públicos. O objeto é mais indicado para utilização em mesas e demais superfícies sólidas. Ele é visto por cifras que partem de R$ 41.

Além disso, pode ser facilmente dobrado, o que aumenta seu nível de portabilidade. É possível utilizá-lo em qualquer notebook convencional, como nos modelos com tela de 15,6 polegadas. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a resistência do material e as diferentes possibilidades de regulação de altura. No entanto, relatam que o produto deixa a máquina muito alta, o que obriga o usuário a adquirir um teclado e mouse para conseguir utilizar o notebook confortavelmente.

3 de 8 Masticmol ST35 oferece cinco diferentes modelos de regulação de altura — Foto: Reprodução/Amazon Masticmol ST35 oferece cinco diferentes modelos de regulação de altura — Foto: Reprodução/Amazon

3. Comtac 9393 – a partir de R$ 69

O Comtac 9393 é outro modelo que proporciona espaço livre na região traseira do suporte, o que permite maior circulação de vento para o interior do notebook. Confeccionado em alumínio prateado e com acabamentos em cinza chumbo, o acessório eleva o notebook de maneira ergonômica e eficaz, o que permite ao consumidor a possibilidade de usufruir do teclado da máquina em vez de adquirir um novo. A fabricante promete seis diferentes níveis de angulação que oscilam entre 15 e 40 graus. O produto é vendido por valores a partir de R$ 69.

O diferencial deste modelo é a estrutura compacta e ajustável: ele pode ser dobrado para tornar o objeto mais portátil. Ele é ideal para quem precisa levar o notebook para todos os lugares e deseja carregar o suporte consigo. É possível utilizar modelos com tela entre 10 e 17 polegadas. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a altíssima qualidade do material e o design compacto ajustável.

4 de 8 Comtac 9393 oferece design elegante, compacto, e ajustável para notebooks com telas entre 10 e 17 polegadas — Foto: Reprodução/Amazon Comtac 9393 oferece design elegante, compacto, e ajustável para notebooks com telas entre 10 e 17 polegadas — Foto: Reprodução/Amazon

4. Octoo Lapcomfort – a partir de R$ 99

O Octoo Lapcomfort, diferente dos outros modelos citados até agora, foi confeccionado com a região traseira coberta. Além disso, é possível apoiar o item nas pernas caso os consumidores estejam deitadas na cama, por exemplo. Ele é vendido por preços que partem de R$ 99.

O suporte foi confeccionado em plástico e texturizado em preto, apresenta altura fixa e deve hospedar máquinas de tamanhos convencionais. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a leveza do material e sua estabilidade.

5 de 8 Octoo Lapcomfort promete confecção em plástico e pode ser apoiado nas pernas — Foto: Reprodução/Amazon Octoo Lapcomfort promete confecção em plástico e pode ser apoiado nas pernas — Foto: Reprodução/Amazon

O Lenovo ‎GXF0X02619 é outro modelo que possibilita ao usuário a utilização do teclado do notebook: a regulação ergonômica de altura proporciona até dez diferentes níveis, o que pode agradar todos os públicos. O item disponibiliza confecção inteiramente em plástico ABS preto, e pode ser apoiado tanto em superfícies lisas (como mesas) quanto nas pernas. Ele é comercializado por cifras a partir de R$ 99.

O suporte acomoda notebooks de até 15 polegadas, além de conter um mini suporte dedicado a celulares. Toda a estrutura apresenta pouca espessura e pode ser dobrada para facilitar a portabilidade. A região traseira, embora coberta, dispõe de pequenas aberturas que devem auxiliar na ventilação do notebook. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários denotam a boa qualidade do suporte. No entanto, destacam negativamente o preço elevado.

6 de 8 Lenovo ‎GXF0X02619 oferece estrutura de suporte para notebook e celular — Foto: Divulgação/Lenovo Lenovo ‎GXF0X02619 oferece estrutura de suporte para notebook e celular — Foto: Divulgação/Lenovo

O Usoun ‎LP-S-1 apresenta confecção em alumínio e plástico e pode hospedar confortavelmente um notebook de até 15,6 polegadas e um mouse. Seu diferencial são as pernas retráteis: estas estruturas podem ser adaptadas para utilizar o suporte nos mais variados ângulos, como quando o usuário está em pé, no sofá, na cama, na mesa e até no chão. Basta pressionar os botões azuis destacados no design e ajustar a peça da melhor forma possível. O produto é encontrado por cerca de R$ 100.

A construção promete leveza e altíssima portabilidade, além de proporcionar diversos ângulos de encaixe para evitar problemas nas articulações do consumidor. A fabricante ainda garante que o item pode ser utilizado para outros fins, como mesa de escritório, mesa de jantar e suporte de TV. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os usuários elogiam que o produto cumpre com o prometido e pode auxiliar na rotina do dia a dia. Em contrapartida, destacam negativamente que a estrutura parece frágil.

7 de 8 Usoun ‎LP-S-1 oferece diversas combinações possível para ajustar a altura e o ângulo — Foto: Reprodução/Amazon Usoun ‎LP-S-1 oferece diversas combinações possível para ajustar a altura e o ângulo — Foto: Reprodução/Amazon

O Kingo M2 apresenta confecção em liga de alumínio texturizada em cinza. A estrutura promete compatibilidade universal com notebooks de até 17 polegadas e dispõe de uma plataforma inferior que eleva a máquina em até 60 graus. A bandeja que segura o PC promete aguentar até 20 kg e conta com uma pequena abertura no meio para auxiliar na circulação de vento. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 259 para comprar o produto.

Além disso, também é possível usufruir de portabilidade, pois o suporte apresenta design dobrável. O produto dispõe de extremidades arredondadas e almofadas de borracha antiderrapante. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a alta qualidade do material e o design sofisticado. No entanto, criticam que o material é relativamente pesado.

8 de 8 Kingo M2 acomoda notebooks de até 17 polegadas — Foto: Reprodução/Amazon Kingo M2 acomoda notebooks de até 17 polegadas — Foto: Reprodução/Amazon

