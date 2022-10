Teclado Warrior: 7 modelos gamer com construções e preços variados

Já o TC248 disponibiliza design compacto, compatibilidade com os sistemas Windows e tecnologia anti-ghosting nas teclas por valores que partem de R$ 159. Outra alternativa é o TC237, indicado para jogadores que precisam de mínimo tempo de resposta em jogos com alto FPS, e letras com padrão RGB de iluminação por cerca de R$ 286. Veja a seguir sete teclados Warrior para comprar no Brasil em 2022.

1. Warrior TC222 – a partir de R$ 89

O TC222 oferece construção em metal, o que pode prolongar o tempo de vida do equipamento como um todo. A região inferior do teclado contém um apoio fixo para pulsos, enquanto a superior resguarda um espaço destinado a encaixar o celular na horizontal. O padrão de teclas obedece ao formato ABNT2, o qual conserva o "ç" e o conjunto de símbolos mais utilizados no Brasil. Ele é vendido por valores a partir de R$ 89.

O item ainda disponibiliza um teclado numérico lateralizado para facilitar a digitação de algarismos, teclas multimídia e um sistema de iluminação LED personalizável. O cabo de conexão apresenta um plug USB, compatível apenas com os sistemas Windows. A fabricante promete até 19 teclas com tecnologia anti-ghosting, um recurso que garante o registro de mais de uma tecla quando pressionadas simultaneamente. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício para os recursos ofertados. Porém, criticam que a tecla de espaço faz muito barulho.

Prós: iluminação LED

iluminação LED Contras: incompatível com outros sistemas além do Windows

O Warrior TC196 apresenta construção simples em plástico ABS, embora as teclas chamem atenção devido à iluminação LED em azul. Já a confecção dos botões é semi mecânica, isto é, apresenta apenas algumas teclas com a presença de switches individuais. Esta configuração é importante para jogos, pois os switches individuais aprimoram o tempo de resposta dos comandos e podem tornar a performance mais ágil em alguns games. O produto é visto por preços que partem de R$ 99.

Além disso, o público brasileiro deve demonstrar maior interesse neste modelo, pois conta com o padrão ABNT2. A região superior resguarda botões multimídia, que podem ser úteis para administrar músicas, vídeos, e até a exibição de filmes e séries em serviços de streaming. Além disso, garante teclas numéricas lateralizadas e um cabo de conexão USB, cujo conector é banhado a ouro e pode evitar a ferrugem. A fabricante promete compatibilidade com os sistemas operacionais Windows, Linux e macOS. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam que as teclas são bastante macias: úteis para quem precisa programar. Porém, criticam que a tecla de espaço é muito pequena.

Prós: porta de conexão banhada a ouro

porta de conexão banhada a ouro Contras: não é inteiramente mecânico

3. Warrior TC239 – a partir de R$ 108

O Warrior TC239 aborda um kit com teclado e mouse. O teclado oferece tamanho padrão e foi desenvolvido com foco no público brasileiro, pois conta com o formato de tecla ABNT2. Além disso, apresenta botões numéricos lateralizados e até teclas multimídia. Além disso, conta com iluminação RGB em backlighting (atrás das teclas). Já o mouse promete acabamento com iluminação RGB e apresenta dois botões de atalho na lateral. Este último recurso pode ser bastante útil durante jogos, pois os jogadores conseguem personalizar as teclas com funções específicas. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 108.

No centro do mouse há um botão para a configuração da sensibilidade, que alcança os 2.400 DPI. Por fim, as laterais também hospedam construção antiaderente, o que ajuda o periférico a fixar na mão. Ambos os produtos prometem ser compatíveis com desktop e notebook, e podem ser conectados por meio de portas USB. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários avaliam que as teclas oferecem toques suaves e que a iluminação LED funciona bem. Contudo, reclamam que as letras do teclado desbotam com facilidade.

Prós: preço acessível para dois equipamentos

preço acessível para dois equipamentos Contras: teclado faz barulho

4. Warrior TC249 – a partir de R$ 127

O TC249 é outro conjunto que mira o público gamer: ele disponibiliza mouse e teclado customizados com estampa militar de camuflagem. Ambos os periféricos conferem uma conectividade cabeada via USB, compatíveis com o sistema Windows. O mouse oferece uma sensibilidade de até 3.200 DPI, o que pode ser útil para jogos que requerem curto tempo de resposta dos jogadores. O design lateral promete dois botões de atalho e acabamento antiaderente. O produto é visto por cerca de R$ 127.

Já o teclado apresenta padrão de tecla ABNT2, botões numéricos lateralizados e um cabo de conexão confeccionado em nylon. A fabricante promete tecnologia anti-ghosting e teclas de atalho personalizáveis. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o design atraente dos periféricos. Porém, criticam que o mouse apresenta uma sensibilidade menor do que a anunciada.

Prós: acompanha teclado e mouse

acompanha teclado e mouse Contras: ausência de switches dedicados no teclado

5. Warrior TC248 – a partir de R$ 159

O TC248 garante design bastante compacto, e destaca-se pela iluminação RGB presente em todas as teclas do periférico. Enquanto a região a superior engloba botões para a configuração multimídia de arquivos e streaming, a lateral conserva teclas numéricas. O modelo é vendido por preços que partem de R$ 159.

Com padrão ABNT2, o item ainda promete tecnologia anti-ghosting e 12 teclas de atalho. O cabo fornece conexão cabeada via USB, compatível com os sistemas Windows. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam as teclas confortáveis e a iluminação LED agradável. No entanto, criticam a presença barulhos altos durante a digitação.

Prós: tecnologia anti-ghosting

tecnologia anti-ghosting Contras: relatos de fazer muito barulho

6. Warrior TC210 – a partir de R$ 212

O TC210 confere design bastante chamativo devido sua confecção em metal e iluminação LED em várias cores. A estrutura conserva um apoio de pulso e uma superfície de encaixe para deitar o celular na horizontal. O periférico também oferece botões para configuração multimídia, teclado numérico lateralizado e padrão ABNT2. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 212.

O eletrônico pode ser conectado a smartphones e PCs. Ele apresenta compatibilidade com os sistemas Windows. Outra característica que chama atenção é a construção mecânica: cada tecla detém seu próprio switch, o que aprimora o tempo de resposta registrado pelo sistema. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam o tamanho robusto, o design elegante e a boa funcionalidade. No entanto, criticam o excesso de barulho das teclas.

Prós: útil para jogadores profissionais

útil para jogadores profissionais Contras: incompatível com macOS

O TC237 têm luzes LED coloridas, conexão via USB 2.0 e cabo de 1,8 metro, sendo uma opção econômica para quem quer gastar pouco. É indicado para jogar e deve funcionar bem até mesmo para quem utiliza o PC no escuro, já que as teclas mantêm iluminação para visualização das letras. É possível escolher até dez efeitos diferentes de LED, o que pode ser um diferencial. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 286 para comprar o produto.

Ele ainda conta com sistema anti-ghosting para uso mais preciso do teclado. Isso é interessante para jogadores de FPS ou de games de terror, por exemplo, já que garante o registro simultâneo de várias teclas ao mesmo tempo. É compatível com Windows 98 ou superior e conta teclas no formato ABNT2. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício e a qualidade. Porém, criticam que as letras da tecla se desbotam facilmente.

Prós: o peso do teclado garante maior estabilidade para digitação

o peso do teclado garante maior estabilidade para digitação Contras: a grafia das letras pode ser apagada após algum tempo de uso

