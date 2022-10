Terrifier: 8 filmes de terror para quem quer 'passar mal de medo'

O segundo filme da franquia independente Terrifier chegou aos cinemas no dia 6 de outubro e despertou a curiosidade dos fãs do gênero terror. Isso porque, de acordo com relatos nas redes sociais, as cenas violentas provocaram enjoo, vômitos e desmaio no público dentro das salas de cinema. A produção dá continuidade à história do palhaço assassino, que se tornou uma lenda urbana no local dos eventos do primeiro filme e retorna para realizar um massacre no dia das bruxas. A produção dirigida por Damien Leone (All Hallow's Eve) mistura elementos de terror slasher, no qual o antagonista é um sociopata, e splatter, subgênero cuja principal marca é a exposição explícita de sangue e violência.

Enquanto o primeiro filme está disponível no streaming e para aluguel online, Terrifier 2 ainda não tem data para chegar aos cinemas brasileiros e nem às plataformas digitais. No entanto, o longa tem sido bem recebido nos EUA, com boas avaliações nos principais bancos de dados de produções cinematográficas. Por isso, o TechTudo preparou uma lista com 8 filmes no estilo de Terrifier que estão disponíveis nas plataformas de streaming como HBO Max, Apple TV+ e Amazon Prime Video.

1 de 9 Cena de Aterrorizante (2018) em que a protagonista Dawn subestima o vilão Art The Clown quando o vê pela primeira vez — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Cena de Aterrorizante (2018) em que a protagonista Dawn subestima o vilão Art The Clown quando o vê pela primeira vez — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

It: A Coisa (2017)

Dirigido por Andy Muschietti (Mama, 2013), o filme é uma adaptação do livro de mesmo nome, escrito por Stephen King. Em It: A Coisa, um grupo de crianças desajustadas busca pelo irmão desaparecido de um de seus integrantes. Na aventura, o “clube dos otários”, como se denominam, enfrenta uma criatura sobrenatural que assume a forma do maior medo de suas vítimas, antes de atacá-las.

A produção bateu o recorde de bilheteria na época de seu lançamento, com a arrecadação de US$ 700 bilhões, um recorde para filmes de terror. A recepção do público e da crítica para It: A Coisa foi positiva, com a nota de 7,3 no IMDb e avaliado com cinco estrelas por 86% dos usuários do Rotten Tomatoes. O filme é protagonizado por Bill Skarsgård (Pennywise), Jaeden Martell (Bill), Finn Wolfhard (Richie), Sophia Lillis (Beverly), Wyatt Oleff (Stanley), Jack Dylan Grazer (Eddie), Chosen Jacobs (Mike) e Jeremy Ray Taylor (Ben). O título está disponível na plataforma de streaming HBO Max.

2 de 9 O palhaço Pennywise é a principal forma da criatura em It:A Coisa — Foto: Divulgação/Warner Bros O palhaço Pennywise é a principal forma da criatura em It:A Coisa — Foto: Divulgação/Warner Bros

Halloween Kills: O Terror Continua (2021)

Na continuação do reboot do clássico de 1978, a protagonista Laurie (Jamie Lee Curtis) é surpreendida pelo retorno do serial killer Michael Myers (James Jude Courtney). Para acabar de uma vez com o ciclo de mortes, ela reúne um grupo de sobreviventes para lutar contra o assassino mascarado. O longa foi dirigido por David Gordon Green, que dirigiu o primeiro reboot da nova franquia de Halloween.

O filme recebeu a nota de 5,5 pelos usuários do IMDb e duas estrelas no Rotten Tomatoes, com 39% de aprovação dos usuários do site. Além de Courtney e Curtis, o elenco conta com a participação de Andi Matichak (Allyson Nelson), Kyle Richards (Lindsey Wallace), Dylan Arnold (Cameron Elam), Anthony Michael Hall (Tommy Doyle) e Judy Greer (Karen Nelson). Halloween Kills está disponível no catálogo da Apple TV+.

3 de 9 Halloween Kills tem o vilão assustador Michael Myers — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Halloween Kills tem o vilão assustador Michael Myers — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Maníaco (2012)

O dono de uma loja de manequins, Frank Zito (Elijah Wood, de Senhor dos Anéis), é um assassino que escalpela as mulheres com quem se relaciona. Ao se envolver com a fotógrafa Anna (Nora Arnezeder, de Angélique), sua afeição pela companheira não elimina seus impulsos violentos. O filme foi dirigido por Franck Khalfoun (Piranha e Amityville: O Despertar), e é um remake de um longa de mesmo nome, lançado em 1980. No IMDb, os usuários avaliaram a produção com a nota de 6,1, enquanto no Rotten Tomatoes, foi aprovado por 53% dos espectadores. O título foi disponibilizado no catálogo da Amazon Prime Video.

4 de 9 Elijah Wood representa o antagonista no remake de Maníaco — Foto: Divulgação/Warner Bros Pictures Elijah Wood representa o antagonista no remake de Maníaco — Foto: Divulgação/Warner Bros Pictures

A Casa de Cera (2005)

Um grupo de jovens a caminho de um jogo de futebol para em uma pequena cidade para pedir ajuda. Entretanto, o único estabelecimento aberto no local é um museu de cera. Impressionados com as esculturas, eles logo descobrem que as peças são produzidas por um assassino que mergulha o corpo das vítimas em cera quente. O filme é dirigido por Saume Collet-Serra (Adão Negro e A Órfã).

Apesar da baixa receptividade em seu lançamento, atualmente se tornou um slasher cultuado pelos fãs do gênero. Na época de estreia, foi avaliado com a nota 5,4 no IMDb e aprovado por 27% dos usuários do Rotten Tomatoes. O elenco de A Casa de Cera é um de seus destaques, protagonizado por celebridades em alta no início dos anos 2000: Paris Hilton (Paige), Chad Michael Murray (Nick), Jared Padalecki (Wade), Robert Ri'chard (Blake), Jon Abrahams (Dalton), Brian Van Holt (Bo), Elisha Cuthbert (Carly). O filme está disponível no plataforma HBO Max.

5 de 9 Cena da escultura de Paris Hilton em A Casa de Cera — Foto: Reprodução/Warner Bros Pictures Cena da escultura de Paris Hilton em A Casa de Cera — Foto: Reprodução/Warner Bros Pictures

Sexta-Feira 13 (1980)

No ano de 1957, um menino chamado Jason Voorhees morreu afogado no lago do acampamento Crystal Lake. Após um episódio envolvendo um assassinato sangrento, o acampamento fecha suas portas até o ano de 1979. Com a reabertura, os novos monitores lutam para sobreviver com o recomeço de um ciclo de mortes violentas. O filme Sexta-Feira 13 é outro clássico do gênero slasher, referenciado e reproduzido até os dias de hoje. O diretor Sean S. Cunningham aproveitou a fama do assassino com máscara de hóquei e criou uma série de filmes protagonizados pelo vilão.

O longa foi avaliado com a nota 6,4 no IMDb e recebeu a aprovação de 63% dos usuários do Rotten Tomatoes. Os assinantes da HBO Max e da Apple TV podem encontrar o título no catálogo das plataformas. A versão clássica é estrelada por Betsy Palmer (Pamela Voorhees), Adrienne King (Alice), Jeannine Taylor (Marcie), Robbi Morgan (Annie) e Laurie Bartram (Brenda). O elenco também conta com a participação de Kevin Bacon (Jack), Harry Crosby (Bill), e Mark Nelson (Ned).

6 de 9 A figura de Jason se tornou um ícone da cultura pop com Sexta-feira 13 — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes A figura de Jason se tornou um ícone da cultura pop com Sexta-feira 13 — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Psicose (1960)

No filme Psicose, a assistente imobiliária Marion Crane furta a quantia de US$ 40 mil para se casar com seu companheiro e dar novos rumos para sua vida. Para despistar a polícia, ela passa uma noite hospedada no Bates Motel, onde conhece Norman Bates (Antonhy Perkins), filho da proprietária e funcionário do estabelecimento. Durante a noite, Crane é assassinada durante o banho por uma figura misteriosa, em uma das cenas mais reproduzidas da história do cinema.

O filme Psicose é um dos títulos de assinatura do diretor Alfred Hitchcock (Os Pássaros e Janela Indiscreta). O clássico de suspense recebeu a nota 8,5 no IMDb e tem cinco estrelas no Rotten Tomatoes, com 96% de aprovação dos usuários do site. O título pode ser assistido no Globoplay, por meio da assinatura que dá acesso ao catálogo do Telecine.

7 de 9 A famosa cena do assassinato no banho em Psicose — Foto: Divulgação/Universal Studios A famosa cena do assassinato no banho em Psicose — Foto: Divulgação/Universal Studios

O Massacre da Serra Elétrica (1974)

Apesar da estreia nos anos 70, o filme só chegou ao Brasil no ano de 1986. Na história, o único sobrevivente de um massacre de 33 pessoas conta para a polícia como fugiu e revela detalhes do ocorrido em uma deserta estrada do Texas. Ele e seu grupo de amigos partiram em uma viagem para visitar o túmulo do avô, que foi misteriosamente profanado. No entanto, são atacados por uma família de canibais e um assassino com máscara de pele humana que mata suas vítimas de formas brutais.

A produção foi dirigida e co-escrita por Tobe Hopper (Poltergeist). Os usuários do IMDb atribuíram a nota 7,4 ao slasher. Já no Rotten Tomatoes, está avaliado em 4,5 estrelas, com índice de aprovação de 88%. O elenco é protagonizado por Marilyn Burns (Sally), Allen Danziger (Jerry), Paul A. Partain (Franklin) e Gunnar Hansen (Leatherface). A versão clássica de O Massacre da Serra Elétrica está disponível na plataforma Locke. Já o remake de 2013 e sua continuação, O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface, lançado este ano, estão disponíveis no catálogo da Netflix.

8 de 9 Cena do filme "O Massacre da Serra Elétrica" — Foto: Reprodução/Bryanston Pictures Cena do filme "O Massacre da Serra Elétrica" — Foto: Reprodução/Bryanston Pictures

A Casa do Terror (2019)

Na noite de Halloween, um grupo de amigos encontra uma casa assombrada que promete uma experiência extrema, já que a casa se alimenta dos maiores medos de seus visitantes. Os jovens logo descobrem que os pesadelos no local são reais. A Casa do Terror foi dirigido por Scott Beck e Bryan Woods, criadores dos filmes de sucesso Um Lugar Silencioso I e II. A produção foi bem recebida pelo público, com nota 6,3 no IMDb e 69% de aprovação no Rotten Tomatoes. O elenco é composto por Shazi Raja (Angela), Andrew Caldwell (Evan), Will Britain (Nathan), Katie Stevens (Harper) e Lauryn McClain (Bailey). A HBO Max disponibiliza o título em seu catálogo.

9 de 9 Cena do filme A Casa do Terror — Foto: Reprodução/Sierra Pictures Cena do filme A Casa do Terror — Foto: Reprodução/Sierra Pictures

Com informações de Gamerant, Rotten Tomatoes e IMDb.

Conheça a nova editoria do TechTudo que fala sobre filmes e séries