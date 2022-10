Tomada inteligente: 6 modelos para quem busca praticidade

As tomadas inteligentes podem ser uma alternativa para os que buscam praticidade, pois elas permitem gerenciar os eletrônicos à distância. Elas são interessantes para programar o funcionamento de eletrodomésticos por aplicativos de celular. Empresas como Multilaser , Positivo , i2GO, Rsmart, Ekaza e Elgin oferecem modelos que partem de R$ 64 , como é o caso da i2GO Smart Plug Slim, que permite programar os horários de ligar e desligar os aparelhos por meio do smartphone. O usuário pode programar para ligar a cafeteira para acordar com a bebida pronta, por exemplo.

Já a Ekaza T105, promete minimizar os riscos de aparelhos queimados ou possíveis incêndios e é vista a partir de R$ 87. Outro destaque é o modelo da RSmart, que traz conexão com Alexa e pode ser encontrada por cerca de R$ 112. Veja a seguir seis modelos de tomadas inteligentes para comprar no Brasil em 2022.

1. i2GO Smart Plug Slim – a partir de R$ 64

A i2GO Smart Plug Slim é uma opção para quem deseja ter uma casa inteligente. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo permite programar datas e horários para ligar e desligar os eletrônicos. Esse controle pode ser feito pelo aplicativo de celular i2GO Home, que pode ser baixado gratuitamente. A tomada está disponível a partir de R$ 64.

A marca ressalta que é possível gerenciar as funções da tomada por comando de voz, já que o item também é compatível com os sistemas de inteligência artificial Google Assistente e Alexa. O acessório conta com tensão de 110 V. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com o acessório. Porém, alguns apontam que em eventuais quedas de energia, a tomada não liga sozinha.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: segundo os compradores, a tomada não liga sozinha quando há quedas de energia

2. Multilaser Liv SE231 – a partir de R$ 93

A Multilaser Liv SE231 é outro modelo que pode oferecer praticidade no lar. Segundo o fornecedor, está tomada possui saída no padrão nacional, com três pinos, além de botão para ligar e desligar. Além disso, o acessório também é bivolt, compatível com 110 V e 220 V, de 16 A. É possível adquirir o produto por aproximadamente R$ 93.

Por meio do aplicativo de celular, é possível programar o tempo de funcionamento dos eletrônicos conectados e ter acesso ao consumo de energia de cada aparelho. A conexão é feita via Wi-Fi. O produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon e, os usuários elogiam a praticidade e o fato do dispositivo ser compatível com outros app, além dos da Multilaser. Porém, alguns reclamam que a tomada passou a ligar e desligar sozinha, com poucos dias de uso.

Prós: modelo é bivolt

modelo é bivolt Contras: alguns usuários dizem que a tomada apresentou problemas com pouco tempo de uso

3. Positivo Smart Plug Wi-Fi – a partir de R$ 95

O modelo Positivo Smart Plug Wi-Fi é mais uma escolha que pode trazer comodidade. De acordo com a fabricante, o item conta com instalação simples e os recursos podem ser gerenciados por meio do aplicativo Positivo Casa Inteligente, disponível tanto na Google Play Store, quanto na App Store. A opção é vendida por cerca de R$ 95.

A tomada também é compatível com os sistemas Google Assistente e Alexa, que permitem controlar os eletrodomésticos conectados por comandos de voz. O acessório está disponível apenas no modelo com 10 A de tensão. Na Amazon, o item é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e, os usuários destacam a praticidade de conexão com a Alexa. Contudo, alguns apontam incompatibilidade com o aplicativo da fabricante e outros consideram o preço elevado.

Prós: praticidade de instalação

praticidade de instalação Contras: disponível apenas com 10 A de tensão

O modelo da Elgin é outro que pode agradar quem busca por praticidade. Assim como outros modelos desta lista, este também permite controlar os eletrônicos conectados por meio do aplicativo de celular, possui conectividade via Wi-Fi e é compatível com comandos de voz por meio dos dispositivos Google Assistente e Alexa. A tomada é vista a partir de R$ 112.

O produto está disponível em modelos de 10 A e 16 A e conta com saídas no padrão nacional, de três pinos. A tomada está avaliada com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores destacam a praticidade que o item oferece na hora de controlar os eletrônicos.

Prós: atende às expectativas

atende às expectativas Contras: preço elevado

5. Ekaza T105 – a partir de R$ 87

A Ekaza T105 é mais uma alternativa abaixo dos R$ 100. De acordo com a fabricante, a tomada vem equipada com pino de 20 A de tensão, possui compatibilidade com Google Assistant e Alexa, pode ser conectada via Wi-fi ou Bluetooth e garante minimizar os riscos de aparelhos queimados, ou de possíveis incêndios. O produto é encontrado a partir de R$ 87.

Por meio do aplicativo Ekaza, é possível automatizar os eletrônicos do lar e programar os horários de ligar e desligar de cada um deles. A tomada também dispõe de um botão liga e desliga, ideal para os que preferem um controle manual. O produto é avaliado com 4,1 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores afirmam que o produto atende com as funções prometidas. Por outro lado, alguns reclamam da ausência de um medidor de energia.

Prós: 20 A de tensão, a maior desta lista

20 A de tensão, a maior desta lista Contras: usuários reclamam que a tomada não possui um medidor de energia

Outra opção é a tomada da RSmart. Segundo a marca, este modelo é bivolt, possui tensão de saída de 10 A e também vem no padrão nacional, com três pinos de saída. Assim como os demais itens desta lista, este também visa oferecer praticidade, tanto na instalação, quanto no uso, já que ele permite controlar os eletrônicos por meio do smartphone. O acessório é ofertado a partir de R$ 98.

O item também é compatível com Alexa e pode ser utilizado em diversos aparelhos, entre eles, cafeteiras de cápsula, secadores de cabelo, videogames, aquecedores e fornos elétricos. A tomada é avaliada com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e os compradores apontam que o produto é de fácil instalação. Entretanto, alguns usuários relatam dificuldades em configurar o aplicativo nativo e recomendam utilizar o software Smart Life.

Prós: modelo bivolt, compatível com inúmeros aparelhos

modelo bivolt, compatível com inúmeros aparelhos Contras: compradores apontam dificuldade em configurar o aplicativo nativo do produto

