Na web, há como encontrar traduções de forma fácil, até em línguas bastante diferentes do português, como o japonês – o Google Tradutor não funciona com nomes. Na lista abaixo, confira sete maneiras de traduzir nomes próprios e encontrar nomes estrangeiros.

1 de 8 Traduções de nomes: veja como você se chama em inglês, japonês e mais — Foto: Reprodução/Unsplash Traduções de nomes: veja como você se chama em inglês, japonês e mais — Foto: Reprodução/Unsplash

O Google Tradutor é confiável? Comente no Fórum do TechTudo.

1. Tradutor de nomes em japonês: Aprendendo Japonês

O Aprendendo Japonês (aprendendojapones.com) traduz qualquer nome próprio digitado no campo em destaque para a língua oficial do Japão. O site exibe o nome traduzido em Katakana, alfabeto destinado exclusivamente a palavras estrangeiras e onomatopeias – os vocábulos originalmente japoneses são escritos com o alfabeto Hiragana.

2 de 8 Aprendendo japonês mostra grafia em katakana — Foto: Reprodução/Paulo Alves Aprendendo japonês mostra grafia em katakana — Foto: Reprodução/Paulo Alves

2. Made In Japan

O Made In Japan (madeinjapan.com.br) também traduz palavras em português para o japonês, mas tem design muito mais elegante. Para usar é igualmente simples: digite seu primeiro nome no campo principal e clique em “Traduzir” para obter a tradução quase instantaneamente. Você poderá, então, copiar o resultado em japonês e colar em qualquer lugar.

3 de 8 Made In Japan permite copiar nome em japonês e colar em qualquer lugar — Foto: Reprodução/Paulo Alves Made In Japan permite copiar nome em japonês e colar em qualquer lugar — Foto: Reprodução/Paulo Alves

3. SenseAgent

O tradutor do SensAgent (tradutor.sensagent.com) é mais completo, pois permite pesquisar a equivalência estrangeira ao português em diversas línguas. Entre os idiomas disponíveis, estão inglês, alemão, japonês, chinês, árabe, espanhol, italiano, e muito mais. Digite seu nome acima e confirme a língua do país de origem. Ao pressionar Enter, você verá uma lista de links para traduções em mais de 30 idiomas, do alemão ao vietnamita.

4 de 8 SensAgent traz a tradução do seu nome em mais de 30 idiomas — Foto: Reprodução/Paulo Alves SensAgent traz a tradução do seu nome em mais de 30 idiomas — Foto: Reprodução/Paulo Alves

4. SpanishDict

A ferramenta de tradução do SpanishDict (spanishdict.com/translation) é a mais bem desenhada de todas, mas é destinada a traduções unicamente em inglês – algo comum no Brasil – e espanhol. O campo de inserção da alcunha vem com atalhos importantes para digitar acentos em espanhol sem precisar reconfigurar o teclado. Além disso, é possível ouvir cada palavra digitada para ter certeza de como pronunciar.

5 de 8 SpanishDict: traduza nomes entre inglês e espanhol e ouça como se pronuncia — Foto: Reprodução/Paulo Alves SpanishDict: traduza nomes entre inglês e espanhol e ouça como se pronuncia — Foto: Reprodução/Paulo Alves

5. NamePedia

O NamePedia (namepedia.org/en/firstname) é uma opção para quem não se interessa somente pela tradução do nome digitado, mas também por suas origens. Ao digitar algo na caixa de texto principal do site, a página exibe várias ligações e ramificações em vários idiomas, indicando o gênero e o tipo de relação – variação, tradução, oposição, combinação, alteração ou se é nome de animal ou apelido.

6 de 8 NamePedia: saiba todas as variações do seu nome em vários idiomas — Foto: Reprodução/Paulo Alves NamePedia: saiba todas as variações do seu nome em vários idiomas — Foto: Reprodução/Paulo Alves

6. Behind The Name

O Behind The Name (behindthename.com) se assemelha um pouco com o NamePedia, pois permite obter diversas variações de um mesmo nome. O site, porém, oferece a vantagem de selecionar exatamente o tipo de variação e o gênero desejado. Com isso, é possível encontrar a equivalência exata de um nome em outro país, sem erro. No entanto, o site não exibe grafia em outros alfabetos.

7 de 8 Behind The Name: obtenha uma variação específica de um nome em qualquer língua — Foto: Reprodução/Paulo Alves Behind The Name: obtenha uma variação específica de um nome em qualquer língua — Foto: Reprodução/Paulo Alves

7. Mandarin Tools

O site Mandarin Tools (mandarintools.com) não oferece exatamente um tradutor direto para mandarim (chinês), mas uma maneira de encontrar um equivalente próximo baseado até na personalidade da pessoa. Insira seu nome e sobrenome, e escolha uma das características disponíveis, como “beleza e aparência”, “mente e inteligência” ou “força e poder”. Se você informar gênero e data de nascimento, é possível saber até o signo no horóscopo chinês.

8 de 8 Mandarin Tools: obtenha o seu nome e horóscopo chinês com base no seu perfil — Foto: Reprodução/Paulo Alves Mandarin Tools: obtenha o seu nome e horóscopo chinês com base no seu perfil — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Veja também: assista ao vídeo abaixo com dica de curso de inglês completo e grátis e aproveite o site e o app