TV Samsung 50 polegadas: 6 modelos 4K para assistir com qualidade

Escolher uma TV da Samsung pode não ser tarefa fácil, já que a fabricante oferece diversos modelos com tecnologias variadas. Seja para assistir a Copa do Mundo, ou para ver filmes e séries favoritos, os modelos de 50 polegadas podem ser uma boa opção. A fabricante coreana disponibiliza diversos modelos de smart TV com resolução 4K no mercado brasileiro.

Entre as opções, é possível destacar a Samsung BEAHVGGXZD com tela LED, tecnologia de conexão Wi-Fi e Bluetooth, que custa valores a partir de R$ 2.429. Já para quem procura por modelos mais robustos, a Samsung 50Q80A conta com processador Quantum 4K e tecnologia QLED pelo investimento aproximado de R$ 3.894. Conheça os detalhes.

Modelos de TVs da Samsung com 50 polegadas têm tecnologias variadas

O primeiro item da lista é uma smart TV LED que conta com conexão Wi-Fi e Bluetooth. A imagem 4K HDR10+ promete uma melhor nitidez e realce da cor das imagens. O processador é o Crystal, que diz melhorar o desempenho dos filmes e séries.O item tem as dimensões de 24,9 x 111,6 x 71,3 cm, além de Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) A+ e garantia de 12 meses direto com a fabricante. Acompanha controle remoto e manual de instruções.

Na página da Amazon, a TV está avaliada com nota 4,7 de 5. Consumidores elogiam a qualidade do produto e a facilidade de instalação e de configuração. No entanto, há algumas reclamações com relação ao som ser muito baixo. O modelo mais barato da lista está disponível para a compra por preços a partir de R$ 2.429.

Prós: facilidade para configurar

facilidade para configurar Contras: reclamações com relação ao som

Samsung BEAHVGGXZD é um modelo com processador Crystal 4K HDR10+

Este modelo traz o design Air Slim, que oferece um aparelho elegante com apenas 2,5 cm de espessura. As imagens em 4K ainda contam com a tecnologia Dynamic Crystal Color, para cores mais puras e reais com realce dos contrastes, a fim de favorecer a sensação de profundidade. Já o sistema HDR aumenta o alcance dos níveis de luz na TV. Para o som, o aparelho acompanha tecnologia 3D com promessa de mais imersão, além de áudio adaptativo, que se adequa ao ambiente. O processador é o Crystal 4K, para que todas as imagens sejam transformadas no que for mais próximo a imagens UHD.

Para os gamers, a TV 50BU8000 traz o Motion Xcelerator, que promete mais fluidez nas cenas. O Smart Hub integrado sugere conteúdos com base em como você usa a TV, enquanto o controle remoto SolarCell é feito com material reciclável e recarregável com energia solar. Ainda, é compatível com as assistentes virtuais Alexa, Google Assistente e Bixby. No site da Amazon, está avaliada com nota 5 de 5 com muitos elogios ao produto. Pode ser encontrada a venda por valores a partir de R$ 2.600.

Prós: controle remoto com energia solar

controle remoto com energia solar Contras: não tem conexão Bluetooth

Smart TV Samsung 50BU8000 com design AirSlim

O terceiro modelo da lista é uma TV com bordas finas e visual livre de cabos. Conta com processador Crystal 4K, que converte todas as imagens na resolução mais próxima possível. Já a tela é em LED e tem proporção de ‎‎16:9. Para o comando de voz, o televisor conta com a possibilidade de escolher entre os assistentes Bixby, Alexa e Google Assistente.

Em termos de conectividade, o aparelho oferece ‎Bluetooth, entradas USB, Ethernet e HDMI. A TV também permite espelhar o smartphone com apenas um toque, enquanto o controle remoto reconhece todos os aparelhos compatíveis com a televisão e passa a controlá-los também. O som tem potência de 20 Watts e recurso Dolby Digital Plus, para mais imersão. Na Amazon, soma 4,7 de 5 estrelas, com elogios dos consumidores para a qualidade da imagem e a facilidade de instalação. Pode ser adquirida por valores a partir de R$ 2.819.

Prós: visual livre de cabos

visual livre de cabos Contras: não conta com sensor de iluminação inteligente

Samsung UN50AU7700GXZD com visual livre de cabos

A Samsung 50Q60B conta com painel QLED, uma tecnologia de pontos quânticos que promete brilho e cores duradouras e dez anos de garantia sem manchas na tela. Outra tecnologia presente é o Quantum HDR, para imagens mais realísticas, detalhadas e nítidas. Ainda segundo a fabricante, o som acompanha os objetos da cena e proporciona uma experiência de cinema. O design do aparelho é AirSlim.

O processador é o Quantum Lite, que garante um alto processamento de imagens. Para os gamers, traz o recurso Motion Xcelerator e um menu de jogos, que permite realizar ajustes para melhorar nas partidas. Acompanha controle remoto SolarCell e permite o ajuste de altura na base. Interessados precisam desembolsar cerca de R$ 3.455. Na Amazon, tem nota 5 de 5, com elogios para a qualidade da imagem e o design fino, sem críticas negativas até o momento de publicação do texto.

Prós: processador Quantum Lite

processador Quantum Lite Contras: preço acima de outros modelos do mesmo tamanho

Samsung 50Q60B com tecnologia QLED

A 55Q65B oferece display QLED e tecnologia Quantum HDR. Conta também com as funções Modo Filme, redutor de ruídos, som 3D e Modo Filmaker, para assistir ao filme como foi idealizado pelo diretor. O áudio tem uma potência de 20 Watts, com dois canais de alto-falantes e suporte de áudio duplo via Bluetooth. A TV acompanha Bixby, Alexa e Google Assistente instalados de fábrica e modo de configuração facilitado. O design é de tela fina e sem bordas aparentes.

O modelo ainda conta com a função SmartThings, que transforma a TV em uma central de automação capaz de controlar os demais aparelhos inteligentes da Samsung e até de criar programações personalizadas. Está avaliada com nota 4,8 de 5 no site da Amazon, com clientes que avaliam o bom custo-benefício, mas relatam problemas com o áudio. O televisor é encontrado por valores que partem dos R$ 3.699.

Prós: tecnologia Quantum HDR

tecnologia Quantum HDR Contras: relatos de problemas com o áudio

Samsung 50Q65B conta com Modo Filmaker e som 3D

Assim como os modelos anteriores, a Samsung 50Q80A conta com tecnologia QLED. O processador é o Quantum 4K, que usa a tecnologia de Inteligência Artificial para proporcionar uma experiência de visualização aperfeiçoada em qualidade próxima da UHD em qualquer conteúdo. O painel tem frequência de 120 Hz, que deve proporcionar fluidez e cenas nítidas, enquanto o som acompanha os objetos em cena.

Conta ainda com tela UltraWide e menu de jogos para o gamers. A TV tem o design de bordas infinitas e pode ser integrada à decoração do ambiente através das imagens que ficam expostas na tela. Conta com assistentes de voz Bixby, Alexa, Google Assistente e controle SolarCell. Está à venda por preços a partir de R$ 3.894. Na Amazon, é avaliada com nota 5 de 5, com elogios para a qualidade da imagem e para a fluidez durante o uso.

Prós: painel 120 Hz nativo

painel 120 Hz nativo Contras: preço elevado

Samsung 50Q80A usa a tecnologia de Inteligência Artificial para proporcionar uma incrível experiência de visualização

